हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनAnupama Spoiler: बहकेगी पाखी की बेटी जीजा के साथ मनाएगी रंगरलिया, अनुपमा को जल्द ही मिल जाएगा उसका अनुज

Anupama Spoiler: बहकेगी पाखी की बेटी जीजा के साथ मनाएगी रंगरलिया, अनुपमा को जल्द ही मिल जाएगा उसका अनुज

स्टार प्लस के पॉपुलर शो अनुपमा में एक के बाद एक बड़ा धमाका होने वाला है. इस बात का एहसास अनुपमा को हो चुका है कि जल्द ही परिवार में कुछ ना कुछ होने वाला है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 26 Oct 2025 08:11 AM (IST)
Preferred Sources

रुपाली गांगुली का शो अनुपमा इन दिनों टीआरपी लिस्ट में टॉप पर है. ऐसे में मेकर्स आए दिन शो की कहानी को दिलचस्प बनाने में लगे हुए हैं. शो में अब तक आपने देखा कि देविका अपनी गोद ली हुई बेटी और अनुपमा के संग समय व्यतीत करती है.

वहीं, माही भी गौतम पर डोरे डालने वाली है. बातों ही बातों में गौतम को माही बताती है कि वो उससे प्यार करती है. इस बात को सुन प्रार्था हैरान हो जाती है. माही को प्रार्थना रोकने की कोशिश करती है. इसी बीच शो में बड़ा धमाका होने वाला है.

ईशानी पर होगा पाखी को शक

जल्द ही देखने को मिलेगा कि ईशानी खुद को राजा से दूर नहीं रख पाएगी. जल्द ही वो जान जाएगी कि राजा के बच्चे की मां बनने वाली है. अपने परिवार से ईशानी ये बात छिपाएगी. लाख छिपाने के बाद भी पाखी को ईशानी पर शक होने वाला है.

पाखी को पता चल जाएगा कि ईशानी की नजर परी के पति पर है.राजा भी खुद को ईशानी से दूर नहीं रख पाता है. अनुपमा को जल्द ही पता चलने वाला है कि ईशानी ने क्या कांड रखा है. अनुपमा जान जाएगी कि राजा के बच्चे की मां ईशानी बनने वाली है.

परी की होगी बुरी हालत

अनुपमा को ये बात सुन सदमा लगने वाला है. इन बातों को जानकर तोषु का पारा हाई हो जाएगा. बिना देर किए तोषु कोठारी हाउस पहुंचने वाली हैं. तोषु अब राजा को खूब मारने वाला है. ईशानी की प्रेग्नेंसी की खबर सुन परी टूट जाएगी. राजा को परी इस रिश्ते से आजाद करने का फैसला करेगी.

परी और राजा के अलग होने के बाद माही बड़ा कदम उठाएगी. चोरीछिपे माही भी गौतम से शादी करेगी. हालांकि,माही को जल्द ही अपनी गलती का एहसास होने वाला है. खबर तो ये भी है कि मुंबई में जाकर अनुपमा अनुज को ढूंढने वाली है. जल्द ही उसे पता चलेगा कि अनुज मुंबई में है.

ये भी पढ़ें:-सौनल चौहान की 8 तस्वीरें: 38 की उम्र में भी बेहद फिट और हसीन दिखती हैं ‘जन्नत’ गर्ल

Published at : 26 Oct 2025 08:11 AM (IST)
Tags :
Rupali Ganguly Anupama
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
क्या अमेरिका का अगला राष्ट्रपति चुनाव लड़ेंगी? कमला हैरिस ने दिया सीधा जवाब, कहा- व्हाइट हाउस में एक दिन...
अमेरिका का अगला राष्ट्रपति चुनाव लड़ेंगी? कमला हैरिस ने दिया सीधा जवाब, कहा- व्हाइट हाउस में एक दिन...
दिल्ली NCR
राम मंदिर के फैसले को चुनौती देना वकील को पड़ा भारी, कोर्ट ने लगाया 6 लाख का जुर्माना
राम मंदिर के फैसले को चुनौती देना वकील को पड़ा भारी, कोर्ट ने लगाया 6 लाख का जुर्माना
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों से छेड़छाड़ पर आया BCCI का रिएक्शन, जो कहा वो आपको जरूर जानना चाहिए
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों से छेड़छाड़ पर आया BCCI का रिएक्शन, जो कहा वो आपको जरूर जानना चाहिए
विश्व
रूस पर और प्रतिबंध लगाएंगे ट्रंप! यूक्रेन जंग रोकने के लिए पुतिन पर दबाव; क्या है US राष्ट्रपति का प्लान?
रूस पर और प्रतिबंध लगाएंगे ट्रंप! यूक्रेन जंग रोकने के लिए पुतिन पर दबाव; क्या है US राष्ट्रपति का प्लान?
Advertisement

वीडियोज

Pandit Dhirendra Shastri अपने ही चेलों से नाराज! | ABP News
टॉर्चर गर्ल का शुद्ध उगाही गैंग
जंगलराज का असली चेहरा.. मोहन यादव के राज में ये क्या?
'लालटेन' बुझाएंगे भाईजान?
दलित को पेशाब पिलाने का मामला! भिंड में बढ़ा तनाव
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
क्या अमेरिका का अगला राष्ट्रपति चुनाव लड़ेंगी? कमला हैरिस ने दिया सीधा जवाब, कहा- व्हाइट हाउस में एक दिन...
अमेरिका का अगला राष्ट्रपति चुनाव लड़ेंगी? कमला हैरिस ने दिया सीधा जवाब, कहा- व्हाइट हाउस में एक दिन...
दिल्ली NCR
राम मंदिर के फैसले को चुनौती देना वकील को पड़ा भारी, कोर्ट ने लगाया 6 लाख का जुर्माना
राम मंदिर के फैसले को चुनौती देना वकील को पड़ा भारी, कोर्ट ने लगाया 6 लाख का जुर्माना
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों से छेड़छाड़ पर आया BCCI का रिएक्शन, जो कहा वो आपको जरूर जानना चाहिए
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों से छेड़छाड़ पर आया BCCI का रिएक्शन, जो कहा वो आपको जरूर जानना चाहिए
विश्व
रूस पर और प्रतिबंध लगाएंगे ट्रंप! यूक्रेन जंग रोकने के लिए पुतिन पर दबाव; क्या है US राष्ट्रपति का प्लान?
रूस पर और प्रतिबंध लगाएंगे ट्रंप! यूक्रेन जंग रोकने के लिए पुतिन पर दबाव; क्या है US राष्ट्रपति का प्लान?
भोजपुरी सिनेमा
अक्षरा सिंह ने नहाय खाय के साथ की छठ पूजा की शुरुआत, हरे रंग की साड़ी में दिखा नो मेकअप लुक
अक्षरा सिंह ने नहाय खाय के साथ की छठ पूजा की शुरुआत, हरे रंग की साड़ी में दिखा नो मेकअप लुक
मध्य प्रदेश
एक्टर सतीश शाह के निधन पर CM मोहन यादव ने जताया दुख, बोले- उनकी यादगार भूमिकाएं कभी नहीं भूलेंगे
एक्टर सतीश शाह के निधन पर CM मोहन यादव ने जताया दुख, बोले- उनकी यादगार भूमिकाएं कभी नहीं भूलेंगे
ट्रेंडिंग
सफारी पर गए पर्यटकों की जीप पर टाइगर का हमला! जान लेने दौड़ा दरिंदा- वीडियो देख थम जाएंगी सांसें
सफारी पर गए पर्यटकों की जीप पर टाइगर का हमला! जान लेने दौड़ा दरिंदा- वीडियो देख थम जाएंगी सांसें
हेल्थ
दिल्ली में बढ़ रहा एयर पॉल्यूशन, सुबह की सैर करें या नहीं? एक्सपर्ट से जानें
दिल्ली में बढ़ रहा एयर पॉल्यूशन, सुबह की सैर करें या नहीं? एक्सपर्ट से जानें
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget