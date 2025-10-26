रुपाली गांगुली का शो अनुपमा इन दिनों टीआरपी लिस्ट में टॉप पर है. ऐसे में मेकर्स आए दिन शो की कहानी को दिलचस्प बनाने में लगे हुए हैं. शो में अब तक आपने देखा कि देविका अपनी गोद ली हुई बेटी और अनुपमा के संग समय व्यतीत करती है.

वहीं, माही भी गौतम पर डोरे डालने वाली है. बातों ही बातों में गौतम को माही बताती है कि वो उससे प्यार करती है. इस बात को सुन प्रार्था हैरान हो जाती है. माही को प्रार्थना रोकने की कोशिश करती है. इसी बीच शो में बड़ा धमाका होने वाला है.

ईशानी पर होगा पाखी को शक

जल्द ही देखने को मिलेगा कि ईशानी खुद को राजा से दूर नहीं रख पाएगी. जल्द ही वो जान जाएगी कि राजा के बच्चे की मां बनने वाली है. अपने परिवार से ईशानी ये बात छिपाएगी. लाख छिपाने के बाद भी पाखी को ईशानी पर शक होने वाला है.

पाखी को पता चल जाएगा कि ईशानी की नजर परी के पति पर है.राजा भी खुद को ईशानी से दूर नहीं रख पाता है. अनुपमा को जल्द ही पता चलने वाला है कि ईशानी ने क्या कांड रखा है. अनुपमा जान जाएगी कि राजा के बच्चे की मां ईशानी बनने वाली है.

परी की होगी बुरी हालत

अनुपमा को ये बात सुन सदमा लगने वाला है. इन बातों को जानकर तोषु का पारा हाई हो जाएगा. बिना देर किए तोषु कोठारी हाउस पहुंचने वाली हैं. तोषु अब राजा को खूब मारने वाला है. ईशानी की प्रेग्नेंसी की खबर सुन परी टूट जाएगी. राजा को परी इस रिश्ते से आजाद करने का फैसला करेगी.

परी और राजा के अलग होने के बाद माही बड़ा कदम उठाएगी. चोरीछिपे माही भी गौतम से शादी करेगी. हालांकि,माही को जल्द ही अपनी गलती का एहसास होने वाला है. खबर तो ये भी है कि मुंबई में जाकर अनुपमा अनुज को ढूंढने वाली है. जल्द ही उसे पता चलेगा कि अनुज मुंबई में है.

