'अनुपमा' इन दिनों पूरे फॉर्म में नजर आ रही है. उसने कसम खा ली है कि अब वो अपने दुश्मनो को सबक जरूर सिखाएगी. अब तक शो में देखने को मिला कि तोषू को सुधारने के लिए वो डंडा तक उठा लेगती है. गौतम की भी घटिया हरकतों को जान अनुपमा का पारा हाई हो जाता है.

दूसरी तरफ किंजल फैसला लेती है कि वो तोषू को छोड़कर चली जाएगी. इधर, अनुपमा कोठारी हाइथ पहुंचती है और गौतम की पोल खोलती है. उसके बाद डंडे से उसकी धुलाई करती है. अनुपमा के वीडियो को देखे के बाद पराग का पारा हाई हो जाता है. वो गौतम को घर से निकाल देता है.

गौतम हड़पेगा बिजनेस

पूरी कोठारी फैमिली को पता चल जाता है कि शादी के बाद गौतम ने प्रार्थना को कितना परेशान किया था. बेइज्जत होने के बाद गौतम फऐसला लेता है कि वो अनुपमा से हर हाल में बदला लेकर रहेगा, साथ ही पराग का भी बुरा हाल करेगा. अब जल्द ही वो पराग के बिजनेस पर भी कब्जा करेगा.

ऐसा होने के बाद कोठारी परिवार के लोग सड़क पर आए जाएंगे. गौतम के गुस्से से वसुंधरा काफी घबरा जाती है. इतना ही नहीं बल्कि वो उसके आगे हाथ-पैर जोड़ने वाली है. क्योंकि वसुंधरा को शक हो जाएगा कि गौतम कुछ ना कुछ गलत जरूर करेगा. इधर, अनुपमा को पता चलने वाला है कि देविका के पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है.

अनुपमा होगी फरार

वो देविका की आखिरी विश पूरी करने का फैसला करेगी. देविका के लिए अनुपमा एक बार फिर से अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला छाड़ लेगी. देविका के संग अनुपमा लंबे वेकेशन पर जाएगी. दोनों एक साथ वक्त व्यतीत करने वाले हैं. इस दौरान किंजल भी इनके साथ जाने वाली है.

