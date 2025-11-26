रुपाली गांगुली के शो 'अनुपमा' की कहानी खूब धमाकेदार होती जा रही है. मेकर्स ने शो की कहानी को दिलचस्प बनाए रखने के लिए अब तक कई ट्विस्ट एंड टर्न दिखाया है. शो में अब तक देखने को मिला कि रजनी के संग अनुपमा टाइम स्पेंड करती है.

रजनी को इस दौरान अपनी लव स्टोरी याद आ जाती है. वहीं, पराग को गौतम रजनी के बारे में बताता है. पराग को महसूस होता है कि वो रजनी को जानता है. वहीं, गौतम और वसुंधरा मिलकर अनुपमा को बर्बाद करने की प्लानिंग करते हैं. इसी बीच 'अनुपमा' में हाई वोल्टेज ड्रामा होने वाला है.

मेन लीड छोड़कर जाएगी शो

अनुपमा पर आरोप लगने वाला है कि उसके हाथ का बना खाना खाकर लोग बीमार हो गए हैं.हालांकि, खाने का जो टिफिन होता है वो अनुपमा का नहीं होता.शो के डायरेक्टर को पता चलने वाला है कि बीमार होने के बाद उसकी मेन लीड शो छोड़कर चली जाती है.

ऐसे में अनुपमा पर डायरेक्टर लीगल एक्शन ले लेता है.फिल्मसिटी में अनुपमा का आना बैन हो जाएगा. पूरी फिल्मसिटी में शो का डायरेक्टर अनुपमा को बदनाम कर देगा. अनुपमा की खूब बेइज्जती होने वाली है.अनुपमा का वीडियो जल्द ही वायरल होने वाला है.

खूब रोएगी अनुपमा

इस वीडियो की वजह से जस्सी, परी और ईशानी भी बदलनाम हो जाएगी.अनुपमा को पता नहीं चल पाता है कि ये गौतम की हरकत है.अनुपमा खूब रोती है, इसी बीच उसके घर पुलिस आती है और उसे गिरफ्तार करके ले जाती है.दूसरी तरफ अंश के बिजनेस प्रोडक्ट को गौतम और वसुंधरा मिलकर नकली साबित कर देंगे.

लोग अंश के प्रोडक्ट के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाएंगे.अनुपमा की तरह बा और अंश भी जेल जाएंगे. ऐसे में शाह परिवार पूरी तरह से सड़क पर आने वाला है.इधर,गौतम जीत का जश्न मनाने वाला है.गौतम की वजह से शाह परिवार की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी. अनुपमा भी जेल में खूब रोने वाली है.

