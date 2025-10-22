टीवी की 'अनुपमा' ने की गोवर्धन पूजा, सोशल मीडिया पर तस्वीरें हुईं वायरल
'अनुपमा' बन घर-घर में अपनी अलग पहचान बनाने वाली रुपाली गांगुली एक बार फिर से सुर्खियों में छाई हुई हैं. हाल ही में एक्ट्रेस को देसी अंदाज में गोवर्धन पूजा करते हुए देखा गया.
रुपाली गांगुली के शो 'अनुपमा' में जल्द ही दिवाली का त्योहार मनाया जाने वाला है. क्योंकि, दीवाली के मौके पर अनुपमा ने घर लौटने का फैसला कर लिया है. हालांकि, रियल लाइफ में भी रुपाली दिवाली को खास बनाने का मौका हाथ से नहीं जाने देती हैं.
रुपाली ने रियल लाइफ में धूमधाम से दिवाली मनाई है.रुपाली बीते दिन ही गोवर्धन पूजा करने के लिए घर से निकलीं.ऐसे में उन्होंने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर कर फैंस को गोवर्धन पूजा की बधाई दी है.रुपाली गांगुली ने जो तस्वीरें शेयर की हैं,उसमें वो ग्रीन कलर की बेहद ही खूबसूरत साड़ी पहने नजर आ रही हैं.
रुपाली ने दी गोवर्धन की शुभकामनाएं
रुपाली ने साड़ी के संग गले में सफेद रंग का चोकर कैरी किए दिखाई दे रही हैं. ये लुक रुपाली पर काफी जंच रहा है और वो काफी स्टनिंग लग रही हैं. तस्वीरों में रुपाली को गोवर्धन पूजा करते देखा जा सकता है.तस्वीरों को शेयर करते हुए रुपाली ने लिखा,'मेरी तरफ से आप सभी को गोवर्धन और अन्नकुट की ढ़ेर सारी शुभकामनाएं..
View this post on Instagram
रुपाली गांगुली का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. लोग रुपाली की खूब तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं. आपको बता दें कि रुपाली इन दिनों अनुपमा की दिन रात शूटिंग कर रही हैं. इसके बाद भी वो अपने परिवार के लिए वक्त निकालना बिल्कुल भी नहीं भूलती हैं.
टीआरपी में टॉप पर है अनुपमा
रुपाली बीते 5 सालों से ऐसे ही अपने घर की जिम्मेदारी को निभा रही हैं. रुपाली जानती हैं कि करियर के साथ-साथ अपने घर को कैसे संभालना है. ये तस्वीरें इस बात का सबूत भी है. बता दें इन दिनों रुपाली गांगुली का शो अनुपमा टीआरपी लिस्ट में टॉप पर छाया रहता है. रुपाली इस शो को बेहतर बनाने के लिए खूब मेहनत कर रही हैं.
ये भी पढ़ें:-Anupama Spoiler: अनुज के काले राज से उठेगा पर्दा, 20 साल बाद कोमा से आएगा बाहर, रातों रात बदलेगी अनुपमा की जिंदगी
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL