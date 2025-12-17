अमिताभ बच्चन ने कंटेस्टेंट के लिए केबीसी की शूटिंग करवाई पोस्टपोन, बोले- ये ठीक नहीं होता

एक्टर अमिताभ बच्चन सो कौन बनेगा करोड़ होस्ट करते नजर आ रहे हैं. शो को फैंस बहुत पंसद करते हैं. हाल ही में अमिताभ ने शो की शूटिंग बीच में ही रोक दी. उन्होंने प्रोडक्शन टीम को शूटिंग पोस्टोपोन करने के लिए कहा क्योंकि कंटेस्टेंट को कुछ मेडीकल इमरजेंसी हो गई थी. इसके बारे में अमिताभ ने अपने ब्लॉग में मेंशन किया है.

अमिताभ ने हाल ही में कौन बनेगा करोड़पति की शूटिंग अपडेट दिया था. उन्होंने बताया कि जो कंटेस्टेंट शो में इंवाइटेड थे उन्हें अचानक फैमिली इमरजेंसी आ गई तो वो शूटिंग कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे. जैसे ही वो सीट पर आकर बैठे थे शूटिंग डिस्टर्ब हो रही थी. फिर अमिताभ ने खुद प्रोडक्शन टीम से बात की और शूटिंग पोस्टपोन करनेके लिए कहा.

अमिताभ ने बीच में रोकी शूटिंग

अमिताभ ने कहा, "मुझे लगा कि जब पति की तबीयत ठीक नहीं है, तो पत्नी के साथ गेम जारी रखना सही नहीं होगा. ये बात उनके दिमाग में चलती रहेगी. वो गेम पर ध्यान नहीं दे पाएगी. मैंने प्रोडक्शन टीम से कहा खि शूटिंग को एक दिन के लिए पोस्टपोन कर दीजिए. उनके पति को रिकवर होने के लिए टाइम दीजिए. भले ही ब्रॉडकास्ट की पाबंदियों की वजह से रोज़ाना के 2 एपिसोड के बजाय 3 एपिसोड बनाने के लिए एक्स्ट्रा काम करना पड़े."

बता दें कि कौन बनेगा करोड़पति सालों से चल रहा है. अमिताभ बच्चन इस शो के होस्ट हैं. शो काफी चर्चा में रहता है और फैंस पसंद भी बहुत करते हैं. अमिताभ की होस्टिंग फैंस की फेवरेट है. शो में अमिताभ अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े अपडेट देते रहते हैं. शो का पहला एपिसोड 2000 में रिलीज हुआ था. इस शो के जरिए अमिताभ ने टीवी में डेब्यू भी किया था.

वर्क फ्रंट पर अमिताभ को अब फिल्म रामायण पार्ट 1 और कल्कि पार्ट 2 में देखा जाएगा.