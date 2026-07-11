INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'मेरी बेटी को मोरल और फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दे पाया...', आकांक्षा चमोला के पिता का गौरव खन्ना पर आरोप!

'मेरी बेटी को मोरल और फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दे पाया...', आकांक्षा चमोला के पिता का गौरव खन्ना पर आरोप!

सोशल मीडिया पर आकांक्षा चमोला के पिता का एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने गौरव खन्ना पर इल्जाम लगाया है. चलिए जानते हैं उन्होंने क्या कहा.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 11 Jul 2026 02:48 PM (IST)
Preferred Sources

'लॉक अप 2' फेम आकांक्षा चमोला और 'बिग बॉस 19' के विजन गौरव खन्ना इस वक्त अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. दरअसल, आकांक्षा ने नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो 'लॉक अप 2' के प्रीमियर एपिसोड में खुलासा किया कि वो और गौरव तलाक ले रहे हैं और पिछले एक साल से दोनों अलग रह रहे हैं. अब इस बीच आकांक्षा के पिता ने गौरव खन्ना पर बड़ा आरोप लगाया है. 

आकांक्षा चमोला के पिता का कमेंट वायरल
सोशल मीडिया पर आकांक्षा के पिता का एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने गौरव पर इल्जाम लगाया है. दरअसल, सोशल मीडिया पेज देसी पटाखा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो आकांक्षा और गौरव के तलाक पर बात करती नजर आ रही हैं. इस वीडियो पर एक शख्स ने कमेंट में दावा किया कि वो आकांक्षा चमोला के पिता हैं. उस शख्स का नाम राजेंद्र चमोला हैं. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Gaurav Khanna (@gauravkhannaofficial)

ये भी पढ़ेंः विंबलडन में प्रियंका चोपड़ा का रोमांटिक अंदाज, रॉयल बॉक्स से पति निक जोनस को किया वीडियो कॉल

मीडिया में आकांक्षा चमोला को विलेन बनाना उसका प्लान था...
उन्होंने वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा, 'जैसा कि आप जानते हैं, मैं आकांक्षा का पिता हूं. उसने जो कहा, वो बिल्कुल सच है. वो पिछले एक साल से अंधेरी में मेरे घर पर रह रही है. वो सिर्फ तब तक एक-दूसरे को प्रोफेशनल तौर पर सपोर्ट करेंगे जब तक वो आधिकारिक तौर पर अलग नहीं हो जाते. गौरव के बारे में एक बात कहूंगा कि वो बहुत अच्छा एक्टर है. वो उसे मोरल और फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दे पाया. उसने बच्चे के बारे में बात न करने का भरोसा तोड़ा, लेकिन जानबूझकर ऐसा किया और सहानुभूति बटोरी. मीडिया में आकांक्षा को विलेन बनाना उसका प्लान था. आपका धन्यवाद.' 

मेरी बेटी को मोरल और फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दे पाया...', आकांक्षा चमोला के पिता का गौरव खन्ना पर आरोप!

बाइसेक्शुअल हैं आकांक्षा चमोला
'लॉक अप 2' में आकांक्षा चमोला ने अपनी निजी जिंदगी को लेकर दो बड़े खुलासे किए हैं. उन्होंने बताया कि उनका और गौरव खन्ना का रिश्ता टूटने की कगार पर है और दोनों तलाक ले रहे हैं. इसके अलावा आकांक्षा ने ये भी बताया कि वो बाइसेक्शुअल हैं और इस बात की जानकारी गौरव को पहले से थी. गौरतलब है कि हाल ही में गौरव खन्ना 'लॉक अप 2' में आकांक्षा को सपोर्ट करने पहुंचे थे.

'लॉकअप 2' में आने के बाद गौरव खन्ना ने आकांक्षा से कहा था कि उन्होंने इतने जल्दी क्यों सब कुछ रिवील कर दिया. ये अभी नहीं करना चाहिए था. इस दौरान उन्होंने क्लीयर किया था कि अभी तक ये सब ऑफिशियल नहीं हुआ है और अभी वो दोनों पत्नी-पत्नी हैं.

ये भी पढ़ेंः 'लॉक अप 2' में गोविंदा की एंट्री, बंदूक की गोली लेकर पहुंचे हीरों नंबर , बोले, 'सुनीता मेरे सीने पर मारना चाहती थीं'

और पढ़ें
Published at : 11 Jul 2026 02:48 PM (IST)
Tags :
Gaurav Khanna Akanksha Chamola
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
'मेरी बेटी को मोरल और फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दे पाया...', आकांक्षा चमोला के पिता का गौरव खन्ना पर आरोप!
'मेरी बेटी को मोरल और फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दे पाया...', आकांक्षा चमोला के पिता का गौरव खन्ना पर आरोप!
टेलीविजन
मीटू विवाद के बाद से कहां गायब हैं बॉलीवुड के 'संस्कारी बाबूजी'? दोस्त ने बताया आलोक नाथ का हाल, बोले- 'अब वो पूरी तरह बदल.....
मीटू विवाद के बाद से कहां गायब हैं आलोक नाथ? दोस्त ने किया खुलासा, बोले- 'वो अब एक्टिंग से दूर...'
टेलीविजन
कैसे मिला नीतीश भलूनी को 'टप्पू' का रोल? 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में एंट्री को लेकर किया खुलासा
कैसे मिला नीतीश भलूनी को 'टप्पू' का रोल? 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में एंट्री को लेकर किया खुलासा
टेलीविजन
ग्लिसरीन नहीं, असली आंसुओं से 'नोयोनिका' करती हैं इमोशनल सीन, मदिराक्षी मुंडले ने किया खुलासा
ग्लिसरीन नहीं, असली आंसुओं से 'नोयोनिका' करती हैं इमोशनल सीन, मदिराक्षी मुंडले ने किया खुलासा
Advertisement

वीडियोज

June 2026 Car Sales Report: Tata Punch No.1 | Maruti को लगा बड़ा झटका? #tata #maruti #autolive
'Lock Upp 2' में Shreya Kalra का दावा, Kushal Tandon और Shivangi Joshi के रिश्ते पर किया बड़ा खुलासा
Bollywood News: कियारा-यश के गाने ‘तबाही’ पर मचा बवाल, ट्रोलर्स ने क्यों घसीटा सिद्धार्थ मल्होत्रा का नाम? (10-07-2026)
DR. Aarambhi: Aarambhi का बड़ा खेल, Avantika को घर से निकाला बाहर; तंडन परिवार ने भी मोड़ा मुंह
'Lock Upp 2' में Akanksha Chamola का बड़ा खुलासा, बोलीं- शो से बाहर आते ही शुरू होगी Divorce Process
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रस्ट, टेक्नोलॉजी और टैलेंट... न्यूजीलैंड में PM मोदी ने बताया ट्रेड का ट्रिपल 'T' फॉर्मूला, कहा- 'FTA अगले 5 साल में...'
ट्रस्ट, टेक्नोलॉजी और टैलेंट... न्यूजीलैंड में PM मोदी ने बताया ट्रेड का ट्रिपल 'T' फॉर्मूला, कहा- 'FTA अगले 5 साल में...'
मध्य प्रदेश
'मैं नरोत्तम मिश्रा को बहुत अच्छे से जानता हूं, वो...', दतिया बवाल के बीच बोले कैलाश विजयवर्गीय
'मैं नरोत्तम मिश्रा को बहुत अच्छे से जानता हूं, वो...', दतिया बवाल के बीच बोले कैलाश विजयवर्गीय
विश्व
'आज मोदी हमारा फोन भी नहीं उठाते', शहबाज शरीफ के सलाहकार ने बयां किया दर्द, कहा- पाकिस्तान ने गंवाया मौका
'आज मोदी हमारा फोन नहीं उठाते', शहबाज के सलाहकार ने बयां किया दर्द, कहा- PAK ने गंवाया मौका
बॉलीवुड
मीटू विवाद के बाद से कहां गायब हैं बॉलीवुड के 'संस्कारी बाबूजी'? दोस्त ने बताया आलोक नाथ का हाल, बोले- 'अब वो पूरी तरह बदल.....
मीटू विवाद के बाद से कहां गायब हैं आलोक नाथ? दोस्त ने किया खुलासा, बोले- 'वो अब एक्टिंग से दूर...'
क्रिकेट
IND vs ENG 5th T20 Playing 11: आज खेलेंगे संजू सैमसन? कौन होगा बाहर, देखें पांचवें टी20 के लिए भारत की संभावित प्लेइंग XI
आज खेलेंगे संजू सैमसन? कौन होगा बाहर, देखें पांचवें टी20 के लिए भारत की संभावित प्लेइंग XI
इंडिया
बारुईपुर रेप-मर्डर के आरोपी इंद्रजीत मंडल की हुई थी पीट-पीटकर हत्या, CM शुभेंदु बोले- इसे लिंचिंग नहीं मानेंगे
बारुईपुर रेप-मर्डर के आरोपी इंद्रजीत मंडल की हुई थी पीट-पीटकर हत्या, CM शुभेंदु बोले- इसे लिंचिंग नहीं मानेंगे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'योगी जी के इशारे पर अखिलेश...', सपा चीफ के सनातन ही समाजवाद वाले बयान पर AIMIM की प्रतिक्रिया
'योगी जी के इशारे पर अखिलेश...', सपा चीफ के सनातन ही समाजवाद वाले बयान पर AIMIM की प्रतिक्रिया
ट्रेंडिंग
Parallel Universe पर रिसर्च कर रहा था 78 साल का शख्स, अचानक हुआ लापता; सोशल मीडिया पर गरमाई बहस 
Parallel Universe पर रिसर्च कर रहा था 78 साल का शख्स, अचानक हुआ लापता; सोशल मीडिया पर गरमाई बहस 
ENT LIVE
Raghav Juyal की बर्थडे पार्टी के बाद फिर चर्चा में Shehnaaz Gill, वायरल वीडियो ने बढ़ाईं डेटिंग की अटकलें
Raghav Juyal की बर्थडे पार्टी के बाद फिर चर्चा में Shehnaaz Gill, वायरल वीडियो ने बढ़ाईं डेटिंग की अटकलें
ABP NEWS
Viral Video: पोता गिर गया, दादा लटक गया! सड़क में धंसी स्कूटी, हैरान कर देने वाला नजारा
Viral Video: पोता गिर गया, दादा लटक गया! सड़क में धंसी स्कूटी, हैरान कर देने वाला नजारा
ABP NEWS
Viral Video: पॉश इलाके में बेखौफ बदमाश, चेन झपटकर हुए नौ दो ग्यारह! वारदात CCTV में कैद
Viral Video: पॉश इलाके में बेखौफ बदमाश, चेन झपटकर हुए नौ दो ग्यारह! वारदात CCTV में कैद
ABP NEWS
Viral Video: वाराणसी में नेटवर्क मार्केटिंग की आड़ में बड़ा खेल बेनकाब! सामने आया चौंकाने वाला मामला
Viral Video: वाराणसी में नेटवर्क मार्केटिंग की आड़ में बड़ा खेल बेनकाब! सामने आया चौंकाने वाला मामला
ABP NEWS
Viral Video: नौकरी ढूंढने निकले थे युवा... और कहां पहुंच गए!
Viral Video: नौकरी ढूंढने निकले थे युवा... और कहां पहुंच गए!
Embed widget