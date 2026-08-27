'टॉक्सिक' को सुपरहिट होने के लिए कितना कमाना होगा? पहले दिन वसूल लिए 140 करोड़

Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनतमिल सिनेमाToxic को सुपरहिट होने के लिए कितना कमाना होगा? फर्स्ट डे ही 140 करोड़ का धुआंधार कलेक्शन

Toxic को सुपरहिट होने के लिए कितना कमाना होगा? फर्स्ट डे ही 140 करोड़ का धुआंधार कलेक्शन

यश की फिल्म 'टॉक्सिक' को बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग मिली है. करीब 600 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म को सुपरहिट होने के लिए कितना कलेक्शन करना होगा. जानें

Written By : रेखा त्रिपाठी |  Updated at : 27 Aug 2026 01:08 PM (IST)
Preferred Sources

साउथ के सुपरस्टार यश की फिल्म 'टॉक्सिक' ने पहले दिन रिकॉर्ड तोड़ 140 करोड़ की कमाई की है. बॉक्स ऑफिस पर इंडिया में कुल नेट कलेक्शन 101 करोड़ रहा है. ये फिल्म कन्नड़ और हिंदी सहित कई लैंग्वेज में बनी है. और सबसे ज्यादा कमाई हिंदी वर्जन ने 55 करोड़ की है.

फिल्म को रिव्यू अच्छे नहीं मिले हैं. ज्यादातर क्रिटिक्स ने इसे निराशाजनक बताया है ऐसे में सवाल उठता है कि पहले दिन कमाई तो हो गई है लेकिन आगे क्या होगा?

क्या ये फिल्म अपना बजट वसूल पाएगी? 

प्रोड्यूसर को कितना फायदा होगा? डिस्ट्रीब्यूटर्स का क्या होगा?

फिल्म पर सवाल उठे हैं लेकिन यश का स्वैग और स्टाइल इतना जबरदस्त है कि ये फिल्म चल भी सकती है. 

तो अगर ये फिल्म अच्छी चल जाती है तो इसे हिट और सुपरहिट होने के लिए कितना कमाना होगा? आपको बताते हैं 

पहले जानिए 'टॉक्सिक' का बजट कितना है?

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 'टॉक्सिक' का कुल बजट करीब 500 से 600 करोड़ बताया जा रहा है. अगर फिल्म कम बजट में बनी होती तो ये ओपनिंग वीकेंड में ही हिट हो जाती लेकिन बजट ज्यादा है. ऐसे में इसके हिट और सुपरहिट होने के बॉक्स ऑफिस टारगेट्स काफी बड़े हैं.



Toxic को सुपरहिट होने के लिए कितना कमाना होगा? फर्स्ट डे ही 140 करोड़ का धुआंधार कलेक्शन

टॉक्सिक को हिट होने के लिए कितना होगा 

एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'टॉक्सिक' को बॉक्स ऑफिस पर क्लीन हिट होने के लिए भारत में कम से कम 400 से 450 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन करना होगा. 

साथ ही, फिल्म अगर वर्ल्डवाइड 700 से 800 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लेती है तो ये हिट मानी जाएगी.

सुपरहिट होने के लिए  'टॉक्सिक' को घरेलू बॉक्स ऑफिस पर कम से कम 500 से 550 करोड़ रुपये से का नेट कलेक्शन करना होगा. वहीं, वर्ल्डवाइड इसे कम से कम 1000 करोड़ रुपये की कमाई करनी होगी.

ऑल-टाइम ब्लॉकबस्टर कैसे बनेगी?
गीतू मोहनदास के डायरेक्शन में बनी 'टॉक्सिक'को ऑल-टाइम ब्लॉकबस्टर बनने के लिए भारत में 650 करोड़ रुपये से ज्यादा का नेट कलेक्शन करना होगा. वहीं, वर्ल्डवाइड भी 1200 करोड़ रुपये कमाना होगा. 


Toxic को सुपरहिट होने के लिए कितना कमाना होगा? फर्स्ट डे ही 140 करोड़ का धुआंधार कलेक्शन

बजट और कमाई का गणित भी जान लीजिए

'टॉक्सिक'के थिएट्रिकल राइट्स अलग-अलग लैग्वेज में रिकॉर्ड कीमतों पर बिके हैं. इसकी वजह ये भी है कि मेकर्स इसे लेकर आश्वस्त थे और ये मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है.डिस्ट्रीब्यूटर्स की लागत निकालने के लिए फिल्म को वर्ल्डवाइड कम से कम 600-650 करोड़ कमाना जरूरी है.

जब कोई फिल्म अपनी लागत निकालने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स को 40% से 50% से अधिक का भारी मुनाफा देती है, तब उसे 'सुपरहिट' का टैग मिलता है. यानी 'टॉक्सिक' को सुपरहिट होने के लिए वर्ल्डवाइड 900 से 1000 करोड़ का आंकड़ा पार करना होगा.

फिल्म की दमदार ओपनिंग हुई है और वीकेंड में अगर इस फिल्म की पकड़ बनी रहती है तो ये आसानी से सुपरहिट हो सकती है. 

'टॉक्सिक' बॉक्स ऑफिस- पहले दिन किस लैंग्वेज ने कितना कमाया


Toxic को सुपरहिट होने के लिए कितना कमाना होगा? फर्स्ट डे ही 140 करोड़ का धुआंधार कलेक्शन

'सैकनिल्क' ने टॉक्सिक की कमाई के आंकड़े जारी किए हैं. इसके मुताबिक

  • 'टॉक्सिक' ने वर्ल्डवाइड 140.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है
  • 'टॉक्सिक' ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 101 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है. इसमें से हिंदी में 55 करोड़, कन्नड़ में 23.30 करोड़, मलयालयम में 1.30 करोड़, तमिल में 5.50 करोड़ और तेलुगू में 16 करोड़ की कमाई की है.
  • वहीं, इस फिल्म ने ओवरसीज में 20 करोड़ कमाए हैं. 


Toxic को सुपरहिट होने के लिए कितना कमाना होगा? फर्स्ट डे ही 140 करोड़ का धुआंधार कलेक्शन

टॉक्सिक रिव्यू

एबीपी न्यूज़ ने टॉक्सिक को पांच में से 2.5 स्टार देते हुए रिव्यू में लिखा है, ' 3 घंटे 14 मिनट की इस लंबी फिल्म में खून-खराबे का तगड़ा डोज है, पर कहानी के नाम पर भारी कन्फ्यूजन. दमदार एक्टिंग और जबरदस्त एक्शन के बीच ढीले गाने और बिखरी कहानी ने पूरा खेल बिगाड़ दिया है.' पूरा रिव्यू पढ़ें

आपको बता दें कि यश के अलावा इस फिल्म में कियारा आडवाणी, नयनतारा, तारा सुतारिया और रुक्मिणी बसंत लीड रोल में हैं. 

About the author रेखा त्रिपाठी

रेखा त्रिपाठी एक अनुभवी पत्रकार हैं और वर्तमान में ABP News में एंटरटेनमेंट एडिटर हैं. वे पिछले 11 वर्षों से ABPLive.com का हिस्सा हैं. जिनकी कलम मनोरंजन के साथ-साथ राजनीति, चुनाव, सामाजिक सरोकार और महिला अधिकार जैसे मुद्दों पर बिना रुके, बिना झुके रवां दवां है. मनोरंजन पत्रकारिता में उनका अनुभव सिर्फ़ रिपोर्टिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि वे लंबे समय से फिल्मों की समीक्षा (Film Reviews) भी कर रही हैं. Content Strategy ABP Live की एंटरटेनमेंट कलस्टर की पूरी कंटेंट स्ट्रैटजी, कवरेज प्लानिंग और टारगेट एग्जीक्यूशन की ज़िम्मेदारी पवन रेखा की है. इवेंट्स की कवरेज कैसे करनी है, किन ट्रेंड्स को फॉलो किया जाएगा और कौन सी स्टोरीज़ डिजिटल ऑडियंस को सबसे ज़्यादा कनेक्ट करेगी. टीम में काम का बंटवारा कैसे होगा और किस स्ट्रैटेजी से टारगेट हासिल करना है. यही हुनर उनकी असल ताकत है. Celebrity Interviews रेखा ने दिव्या दत्ता,  वरुण ग्रोवर, विद्युत जामवाल, सुधीर बाबू, फाजिलपुरिया, स्वानंद किरकिरे, कौसर मुनीर और फारुक कबीर जैसे दिग्गजों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं.   Digital Skills  डिजिटल युग की मांग को समझते हुए पवन रेखा ने SEO, G4 ट्रेनिंग, AI आधारित कंटेंट वर्कफ्लो और डेटा एनालिटिक्स में अलग-अलग ट्रेनिंग और कोर्स के जरिए अपनी दक्षता को एक नई ऊंचाई दी है. रंग और तस्वीरों की बेहतरीन समझ रखने वाली रेखा Canva जैसे डिज़ाइन टूल्स में एक्सपर्ट हैं, जो उन्हें विज़ुअल कंटेंट प्लानिंग और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में एक बेहतरीन लीडर के तौर पर उभारता है. Expertise उनका जुड़ाव थिएटर और सिनेमा से बहुत पुराना है, वे सिर्फ़ ट्रेंड्स नहीं, ओटीटी की कंटेंट गहराई, कहानियों के प्लॉट और इसके सांस्कृतिक प्रभावों को समझती हैं और उन्हें बेहतरीन अंदाज़ से प्रस्तुत करने की कला रखती हैं. Professional Degree पवन रेखा ने बायोलॉजी में स्नातक और पत्रकारिता में MA Mass Communication किया है. साइंस की पढ़ाई ने उन्हें जहां वैज्ञानिक तथ्यों, किस्से और फैक्ट की समझ दी, वहीं पत्रतकारिता के क्षेत्र में ऊंच शिक्षा ने इस फील्ड की बारिकियों से रू-ब-रू कराया.  Publication पवन रेखा की लेखनी को ‘योजना’, ‘जनसत्ता’ जैसे मंचों पर जगह मिलती रही, जो उनके लेखन की गहराई को दर्शाता है. 'मेरा काम सिर्फ़ लिखना नहीं, समझाना भी है- और कभी-कभी, महसूस कराना भी' Social Media Instagram- https://www.instagram.com/rekhatripathii/ X- https://x.com/ Facebook - https://www.facebook.com/rekhatiwarip
Read More
Published at : 27 Aug 2026 11:43 AM (IST)
Tags :
'Toxic'
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

तमिल सिनेमा
Toxic को सुपरहिट होने के लिए कितना कमाना होगा? फर्स्ट डे ही 140 करोड़ का धुआंधार कलेक्शन
'टॉक्सिक' को सुपरहिट होने के लिए कितना कमाना होगा? पहले दिन वसूल लिए 140 करोड़
तमिल सिनेमा
दूसरे दिन भी ‘टॉक्सिक' का कहर, 12 बजे तक 104 करोड़ के हुई पार
दूसरे दिन भी ‘टॉक्सिक' का कहर, 12 बजे तक 104 करोड़ के हुई पार
तमिल सिनेमा
'टॉक्सिक' ने ओपनिंग डे पर दुनियाभर में की बंपर कमाई, ध्वस्त किया 'जवान' का रिकॉर्ड
'टॉक्सिक' का ओपनिंग डे पर दुनियाभर में डंका, तोड़ा 'जवान' का रिकॉर्ड
तमिल सिनेमा
'टॉक्सिक' के आते ही 'आवारापन 2' हुई फुस्स, जानें- 'इरुमुडी' सहित बाकी फिल्मों का हाल
'टॉक्सिक' के आते ही 'आवारापन 2' हुई फुस्स, जानें- बाकी फिल्मों का हाल
Advertisement

वीडियोज

भाई की थाली में नकली पनीर की साजिश!
नेपाल में जल-प्रलय, भारत में रेड अलर्ट!
नेपाल में तबाही के बाद भारत पर मंडराया खतरा! कई जिलों में हाई अलर्ट
महिलाओं को तोहफा...सब वोट बैंक का चक्कर है?
महिलाओं को तोहफा या चुनावी दांव? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नेपाल बाढ़ में 300 से ज्यादा भारतीय लापता, किस राज्य के कितने? पूरा अपडेट
नेपाल बाढ़ में 300 से ज्यादा भारतीय लापता, किस राज्य के कितने? पूरा अपडेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सर्वे: यूपी में किस गठबंधन की होगी जीत? कांटे की टक्कर में योगी को पछाड़ रहे अखिलेश
सर्वे: यूपी में किस गठबंधन की होगी जीत? कांटे की टक्कर में योगी को पछाड़ रहे अखिलेश
विश्व
नेपाल बाढ़ ग्राउंड रिपोर्ट: 'लाशें आ रही थी, बाजार बह गया'
नेपाल बाढ़ ग्राउंड रिपोर्ट: 'लाशें आ रही थी, बाजार बह गया'
क्रिकेट
सोनल दिनुषा ने फिर रचा इतिहास, वो कर दिखाया जो 67 साल में कोई नहीं कर पाया
सोनल दिनुषा ने फिर रचा इतिहास, वो कर दिखाया जो 67 साल में कोई नहीं कर पाया
बॉलीवुड
आ गया 'टॉक्सिक' का फर्स्ट रिव्यू, हर सीन में कमाल लगे यश, कियारा संग जमी केमिस्ट्री
'टॉक्सिक' की जान हैं यश, हर सीन में लगे कमाल, आ गया फर्स्ट रिव्यू
इंडिया
'खेल का मतलब सिर्फ मेडल जीतना नहीं', खेलो इंडिया डायलॉग में बोले PM मोदी
'खेल का मतलब सिर्फ मेडल जीतना नहीं', खेलो इंडिया डायलॉग में बोले PM मोदी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कानपुर: गंगा बैराज पर ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट गिरा, दो लोग घायल
कानपुर: गंगा बैराज पर ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट गिरा, दो लोग घायल
ट्रेंडिंग
आपदा में अवसर! मलबे में बहकर आया सिलेंडर, इस शख्स ने तुरंत जमाया कब्जा
आपदा में अवसर! मलबे में बहकर आया सिलेंडर, इस शख्स ने तुरंत जमाया कब्जा
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget