टॉक्सिक रिव्यू: यश का धांसू स्वैग और खूनी एक्शन, लेकिन कमजोर कहानी

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हिंदी न्यूज़मूवी रिव्यूमनोरंजनToxic Movie Review: यश का धांसू स्वैग और खूनी एक्शन, लेकिन कमजोर कहानी ने बिगाड़ा खेल

Toxic Movie Review: यश का धांसू स्वैग और खूनी एक्शन, लेकिन कमजोर कहानी ने बिगाड़ा खेल

यश का कातिलाना स्वैग, सीटीमार डायलॉग्स और ताबड़तोड़ एक्शन. लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या 3 घंटे 14 मिनट लंबी ये फिल्म देखने लायक है? जानिए इस रिव्यू में

Written By : रेखा त्रिपाठी |  Updated at : 26 Aug 2026 02:10 PM (IST)
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KGF 2 के चार साल बाद रॉकिंग स्टार यश बड़े पर्दे पर लौट आए हैं और फिल्म 'टॉक्सिक' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. फिल्म में यश का स्टारडम सिर चढ़कर बोल रहा है, उनका हर फ्रेम में स्वैग दिखता है और एक्शन सीन्स ऐसे हैं कि तालियां खुद-ब-खुद बज उठती हैं। लेकिन रुकिए... क्या ये फिल्म वाकई उस हाइप पर खरी उतरती है? 3 घंटे 14 मिनट की इस लंबी फिल्म में खून-खराबे का तगड़ा डोज है, पर कहानी के नाम पर भारी कन्फ्यूजन. दमदार एक्टिंग और जबरदस्त एक्शन के बीच ढीले गाने और बिखरी कहानी ने पूरा खेल बिगाड़ दिया है. आपको देखना चाहिए या नहीं...बताते हैं इस रिव्यू में

कहानी कैसी है? 
फिल्म का बैकड्रॉप 1940 के दशक के गोवा पर सेट है. यश इसमें 'राया' के किरदार में हैं और 'गंगा' के रोल में नयनतारा नजर आई हैं. मां-बाप के गुजरने के बाद गंगा ने अपने भाई को पाला-पोसा है और वह चाहती है कि राया पूरे गोवा पर हुकूमत करे, लेकिन यह सब कैसे होगा? राया को पहले रेबेका से प्यार होता है और आगे चलकर नादिया से. फिर इन दोनों का क्या अंजाम होता है? कहानी में ढेर सारे किरदारों की एंट्री और एग्जिट होती रहती है. ड्रग्स का सिंडिकेट चला रहे राया का असली मकसद क्या है? प्लॉट बहुत ज्यादा उलझा हुआ है. इतने सारे कैरेक्टर्स के बीच कहानी क्लाइमैक्स तक पहुंचते-पहुंचते बिल्कुल अलग ही ट्रैक पर निकल जाती है. ड्रग्स माफिया से शुरू हुआ यह सफर बाप-बेटे के रिश्ते और गिल्ट पर जाकर टिक जाता है. जिसे देखकर ऐसा लगता है कि मेकर्स खुद कन्फ्यूज थे कि आखिर वे क्या दिखाना चाहते थे. 

एक्टिंग 
यश में वो सब कुछ है जो एक मास हीरो में होना चाहिए. उनका स्क्रीन प्रेजेंस बेमिसाल है, पर्दे पर आते ही वह पूरा ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं. उनके वन-लाइनर्स पर खूब तालियां बजती हैं और हर फ्रेम में वह बेहद इम्प्रेसिव लगते हैं. सिगरेट सुलगाने के अंदाज से लेकर ताबड़तोड़ एक्शन तक उनका हर तेवर बेहद स्टाइलिश है. हिंदी बेल्ट के दर्शकों को शायद उनकी भाषा थोड़ी असहज लगे, लेकिन फिल्म में वह खुद एक डायलॉग बोलते हैं, “वॉयलेंस मेरी भाषा है, एक ऐसी यूनिवर्सल लैंग्वेज जो हर किसी की समझ में आती है”

फिल्म की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें फीमेल कैरेक्टर्स को बहुत मजबूत स्क्रीन स्पेस दिया गया है और सभी अभिनेत्रियों ने बढ़िया काम किया है.

पर्दे पर यश और नयनतारा की बॉन्डिंग इतनी शानदार है कि देखकर लगता है भाई-बहन का रिश्ता ऐसा ही होना चाहिए, यश के स्टारडम के सामने अपनी मौजूदगी दर्ज कराना आसान नहीं होता, लेकिन नयनतारा अपने पावरफुल रोल में पूरी तरह छा जाती हैं, उनके हिस्से आए एक्शन सीन्स भी काफी बेहतरीन हैं.

वहीं दूसरी तरफ कियारा आडवाणी के साथ यश की रोमांटिक केमिस्ट्री बेहद रियल और असरदार लगती है, दोनों के बीच वह शिद्दत साफ नजर आती है.

हुमा कुरैशी अपने रोल में काफी दमदार लगी हैं, जबकि तारा सुतारिया का काम भी बढ़िया है और उन्होंने अपने हिस्से के सीन में काफी प्रभावित किया है

फिल्म की टैगलाइन 'अ फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' है, इसलिए इसमें कई इंटीमेट और बोल्ड सीन्स देखने को मिलते हैं, हालांकि राहत की बात यह है कि स्क्रीन पर ये सीन्स जबरदस्ती ठूंसे हुए नहीं लगते.

म्यूजिक
बैकग्राउंड स्कोर और ज्यादातर गाने फिल्म की रफ्तार को धीमा और थोड़ा बोझिल बना देते हैं. पूरी फिल्म में सिर्फ एक ही ट्रैक जुबान पर चढ़ता है और वह है 'तबाही', जो रिलीज से पहले ही हिट हो चुका है.

डायरेक्शन 
फिल्म की कहानी गीतू मोहनदास और यश ने मिलकर लिखी है. साथ ही प्रोडक्शन में भी यश का बड़ा दांव लगा है. शायद यहीं से चीजें थोड़ी कमजोर पड़ गईं. स्क्रीनप्ले में एक साथ कई पैरेलल ट्रैक चलाने की कोशिश की गई है. फिल्म किसी एक मोड़ से शुरू होकर बिल्कुल दूसरे छोर पर पहुंच जाती है, कई जगह ऐसा महसूस होता है मानो हम अलग-अलग फिल्में देख रहे हों. अगर इसकी लेंथ कम की जाती तो नैरेटिव काफी क्रिस्प और टाइट हो सकता था.

राया जब अपने बचपन का दर्द बयां करता है तो वह सुनने में इमोशनल जरूर लगता है, लेकिन पर्दे पर वह गहरा दर्द दर्शकों के दिलों को छू नहीं पाता. ऐसा बहुत सारे सीन को देखकर महसूस होता है. आखिर तक आते-आते ऐसा लगने लगता है कि बस बहुत हो गया, ये फिल्म कब खत्म होगी.

देखें या न देखें

फिल्म की सिनेमैटोग्राफी और विजुअल्स बेहद शानदार हैं, एक्शन सीक्वेंसेज पर पानी की तरह पैसा बहाया गया है और यह चीज स्क्रीन पर साफ दिखाई देती है. अगर आप रॉकिंग स्टार यश के कट्टर फैन हैं तो यह आपके लिए है.

लेकिन अगर आप एक कसी हुई, लॉजिकल और धारदार कहानी देखने की उम्मीद कर रहे हैं तो इसे छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि अपने नाम की तरह यह फिल्म दर्शकों के लिए थोड़ी टॉक्सिक साबित हो सकती है.

रेटिंग:-2.5 स्टार

Published at : 26 Aug 2026 02:10 PM (IST)
Tags :
'Toxic'
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