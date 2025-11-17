दुलकर सलमान की 'कांथा' को दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है और ये बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार परफॉर्म कर रही है. सेल्वामणि सेल्वराज द्वारा निर्देशित इस तमिल-तेलुगु पीरियड ड्रामा की शुरुआत अच्छी हुई थी. इसके बाज इसने ओपनिंग वीकेंड पर भी नोट छापने में कोई कसर नहीं छोड़ी. चलिए यहां जानते हैं 'कांथा' ने रिलीज के तीसरे दिन यानी संडे को कितना कलेक्शन किया है?

'कांथा' ने तीसरे दिन कितनी की कमाई?

दुलकर सलमान की 'कांथा' दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब रही है. इस फिल्म की खूब तारीफ हो रही है और इसी के साथ अच्छी ओपनिंदग के बाद ये अपने शुरुआती वीकेंड में भी दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में कामयाब रही. सैकनिल्क वेबसाइट के अनुसार, 'कांथा' ने अपने पहले शुक्रवार को 4.35 करोड़ रुपये की कमाई के साथ शुरुआत की थी. जिसमें तमिल वर्जन में इसने 2.65 करोड़ रुपये और तेलुगु वर्जन में 1.7 करोड़ रुपये कमाए थे. वहीं शनिवार को फिल्म की स्पीड में तेजी आई और इसने 14.94% की अच्छी बढ़ोतरी दिखाते हुए 5 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. हालांकि रविवार को इसकी कमाई में शनिवार की तुलना में मंदी देखी गई और इसने अपने पहले दिन के बराबर ही कारोबार किया.

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'कांथा' ने रिलीज के तीसरे दिन यानी रविवार को, 4.35 करोड़ रुपये की कमाई की है.

इसी के साथ 'कांथा' की तीन दिनों की कुल कमाई अब 13.22 करोड़ रुपये हो गई है.

पहले हफ्ते में रफ्तार पकड़ सकती है 'कांथा

'कांथा' को लोगों का मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला है. यही बात इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर भी दिखाई दे रही है. देखना यह है कि 'कांथा' अपने पहले हफ़्ते में कैसा परफॉर्म करती है. फिलहाल इस फिल्म के लिए फायदे की बात ये है कि आने वाले शुक्रवार को कोई बड़ी तमिल और तेलुगु फ़िल्में सिनेमाघरों में रिलीज़ नहीं हो रही हैं और अगर फ़िल्म पहले हफ्ते में अच्छा परफॉर्म कर लेत है तो तो दूसरे वीकेंड में इसकी कमाई में तेजी देखी जा सकती है.

'कांथा' की कहानी क्या है?

सेल्वामणि द्वारा निर्देशित और वेफरर फिल्म्स तथा स्पिरिट मीडिया के तहत "कांथा" को दुलकर और राणा ने प्रोड्यूस किया है. 1950 के दशक के मद्रास के बैकग्राउंड पर सेट की गई ये फिल्म टीके महादेवन (दुलकर) नाम के एक सुपरस्टार की कहानी है, जो तमिल की पहली हॉरर फिल्म "सांथा" की शूटिंग कर रहा है, जिसमें उसके पूर्व गुरु और फिल्म निर्माता अय्या (समुथिरकानी) भी शामिल हैं. यह फ़िल्म दोनों के बीच एक ज़बरदस्त टकराव, एक निर्देशक और उसके शिष्य के बीच अहंकार की लड़ाई पर बेस्ड है. भाग्यश्री ने फिल्म में कुमारी नाम की एक एक्ट्रेस की भूमिका निभाई है, जबकि राणा फीनिक्स नाम के एक पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका में हैं.