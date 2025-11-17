हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनतमिल सिनेमाKaantha BO Day 3: खूब तारीफ के बावजूद 'कांथा' की कमाई में संडे को आई गिरावट, तीन में में बस इतना कलेक्शन कर पाई फिल्म

Kaantha BO Day 3: खूब तारीफ के बावजूद 'कांथा' की कमाई में संडे को आई गिरावट, तीन में में बस इतना कलेक्शन कर पाई फिल्म

Kaantha Box Office Collection Day 3: दुलकर सलमान की 'कांथा' बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक परफॉर्म कर रही है. हालांकि शनिवार की तुलना में रविवार को इसकी कमाई में गिरावट देखी गई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 17 Nov 2025 07:15 AM (IST)
Preferred Sources

 

दुलकर सलमान की 'कांथा' को दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है और ये बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार परफॉर्म कर रही है. सेल्वामणि सेल्वराज द्वारा निर्देशित इस तमिल-तेलुगु पीरियड ड्रामा की शुरुआत अच्छी हुई थी. इसके बाज इसने ओपनिंग वीकेंड पर भी नोट छापने में कोई कसर नहीं छोड़ी. चलिए यहां जानते हैं 'कांथा' ने रिलीज के तीसरे दिन यानी संडे को कितना कलेक्शन किया है?

'कांथा' ने तीसरे दिन कितनी की कमाई?
दुलकर सलमान की 'कांथा' दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब रही है. इस फिल्म की खूब तारीफ हो रही है और इसी के साथ अच्छी ओपनिंदग के बाद ये अपने शुरुआती वीकेंड में भी दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में कामयाब रही. सैकनिल्क वेबसाइट के अनुसार, 'कांथा' ने अपने पहले शुक्रवार को 4.35 करोड़ रुपये की कमाई के साथ शुरुआत की थी.  जिसमें तमिल वर्जन में इसने 2.65 करोड़ रुपये और तेलुगु वर्जन में 1.7 करोड़ रुपये कमाए थे. वहीं शनिवार को फिल्म की स्पीड में तेजी आई और इसने 14.94% की अच्छी बढ़ोतरी दिखाते हुए 5 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. हालांकि रविवार को इसकी कमाई में शनिवार की तुलना में मंदी देखी गई और इसने अपने पहले दिन के बराबर ही कारोबार किया.

  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'कांथा' ने रिलीज के तीसरे दिन यानी रविवार को, 4.35 करोड़ रुपये की कमाई की है.
  • इसी के साथ 'कांथा' की तीन दिनों की कुल कमाई अब 13.22 करोड़ रुपये हो गई है.

पहले हफ्ते में रफ्तार पकड़ सकती है 'कांथा
'कांथा' को लोगों का मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला है. यही बात इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर भी दिखाई दे रही है. देखना यह है कि 'कांथा' अपने पहले हफ़्ते में कैसा परफॉर्म करती है. फिलहाल इस फिल्म के लिए फायदे की बात ये है कि आने वाले शुक्रवार को कोई बड़ी तमिल और तेलुगु फ़िल्में सिनेमाघरों में रिलीज़ नहीं हो रही हैं और अगर फ़िल्म पहले हफ्ते में अच्छा परफॉर्म कर लेत है तो तो दूसरे वीकेंड में इसकी कमाई में तेजी देखी जा सकती है.

'कांथा' की कहानी क्या है?
सेल्वामणि द्वारा निर्देशित और वेफरर फिल्म्स तथा स्पिरिट मीडिया के तहत "कांथा" को दुलकर और राणा ने प्रोड्यूस किया है. 1950 के दशक के मद्रास के बैकग्राउंड पर सेट की गई ये फिल्म टीके महादेवन (दुलकर) नाम के एक सुपरस्टार की कहानी है, जो तमिल की पहली हॉरर फिल्म "सांथा" की शूटिंग कर रहा है, जिसमें उसके पूर्व गुरु और फिल्म निर्माता अय्या (समुथिरकानी) भी शामिल हैं. यह फ़िल्म दोनों के बीच एक ज़बरदस्त टकराव, एक निर्देशक और उसके शिष्य के बीच अहंकार की लड़ाई पर बेस्ड है.  भाग्यश्री ने फिल्म में कुमारी नाम की एक एक्ट्रेस की भूमिका निभाई है, जबकि राणा फीनिक्स नाम के एक पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका में हैं.

 

और पढ़ें
Published at : 17 Nov 2025 07:15 AM (IST)
Tags :
Rana Daggubati DulQuer Salmaan Box Office BOX OFFICE COLLECTION Kaantha
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
CCTV में दो फोन, धमाके के बाद दोनों गायब! क्या इसी में छिपा है दिल्ली ब्लास्ट का असली सच?
CCTV में दो फोन, धमाके के बाद दोनों गायब! क्या इसी में छिपा है दिल्ली ब्लास्ट का असली सच?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्राचीन तीर्थों और कूपों का पुनरुद्धार कराएं, संभल के विकास को लेकर CM योगी का निर्देश
प्राचीन तीर्थों और कूपों का पुनरुद्धार कराएं, संभल के विकास को लेकर CM योगी का निर्देश
स्पोर्ट्स
IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान मैच में हाईवोल्टेड ड्रामा! कैच पकड़ा गया, फिर भी बल्लेबाज क्यों नॉटआउट! जानें आईसीसी के नए नियम में क्या है?
भारत-पाकिस्तान मैच में हाईवोल्टेड ड्रामा! कैच पकड़ा गया, फिर भी बल्लेबाज क्यों नॉटआउट! जानें आईसीसी के नए नियम में क्या है?
हरियाणा
दिल्ली ब्लास्ट: रोहतक की डॉक्टर प्रियंका शर्मा कश्मीर के अनंतनाग से डिटेन, अब परिवार ने क्या बताया?
दिल्ली ब्लास्ट: रोहतक की डॉक्टर प्रियंका शर्मा कश्मीर के अनंतनाग से डिटेन, अब परिवार ने क्या बताया?
Advertisement

वीडियोज

लॉकडाउन की बेवफा का खूनी खेल
Lalu Yadav परिवार का किडनी 'कांड' !
कौन है 'आधुनिक मगध का चाणक्य'?
UP Politics: यूपी 2027...ओवैसी बनाएंगे टफ फाइट!
ममता को मिलेगी 'INDIA' की कमान? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CCTV में दो फोन, धमाके के बाद दोनों गायब! क्या इसी में छिपा है दिल्ली ब्लास्ट का असली सच?
CCTV में दो फोन, धमाके के बाद दोनों गायब! क्या इसी में छिपा है दिल्ली ब्लास्ट का असली सच?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्राचीन तीर्थों और कूपों का पुनरुद्धार कराएं, संभल के विकास को लेकर CM योगी का निर्देश
प्राचीन तीर्थों और कूपों का पुनरुद्धार कराएं, संभल के विकास को लेकर CM योगी का निर्देश
स्पोर्ट्स
IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान मैच में हाईवोल्टेड ड्रामा! कैच पकड़ा गया, फिर भी बल्लेबाज क्यों नॉटआउट! जानें आईसीसी के नए नियम में क्या है?
भारत-पाकिस्तान मैच में हाईवोल्टेड ड्रामा! कैच पकड़ा गया, फिर भी बल्लेबाज क्यों नॉटआउट! जानें आईसीसी के नए नियम में क्या है?
हरियाणा
दिल्ली ब्लास्ट: रोहतक की डॉक्टर प्रियंका शर्मा कश्मीर के अनंतनाग से डिटेन, अब परिवार ने क्या बताया?
दिल्ली ब्लास्ट: रोहतक की डॉक्टर प्रियंका शर्मा कश्मीर के अनंतनाग से डिटेन, अब परिवार ने क्या बताया?
टेलीविजन
पति पत्नी और पंगा को मिला विनर, रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला बने सर्वगुण सम्पन्न जोड़ी
पति पत्नी और पंगा को मिला विनर, रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला बने सर्वगुण सम्पन्न जोड़ी
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
मेट्रो है या पब्लिक टॉयलेट? दिल्ली मेट्रो ट्रैक पर पेशाब करता दिखा शख्स तो भड़के यूजर्स- वीडियो वायरल
मेट्रो है या पब्लिक टॉयलेट? दिल्ली मेट्रो ट्रैक पर पेशाब करता दिखा शख्स तो भड़के यूजर्स- वीडियो वायरल
हेल्थ
जिम की जरूरत नहीं, घर पर करें ये उपाय और बैक फैट को कहें अलविदा
जिम की जरूरत नहीं, घर पर करें ये उपाय और बैक फैट को कहें अलविदा
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
Embed widget