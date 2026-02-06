'जन नायगन’ में मेकर्स ने किए सीबीएफसी के बताए कट, जानें- कब रिलीज होगी फिल्म?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनतमिल सिनेमाJana Nayagan Release date: 'जन नायगन’ में मेकर्स ने किए सीबीएफसी के बताए कट, जानें- कब रिलीज होगी थलपति विजय की फिल्म?

Jana Nayagan Release date: थलपति विजय की 'जन नायगन’ के मेकर्स ने सीबीएफसी द्वारा बताए कट फिल्म में कर दिए हैं. वहीं अब इसके बाद लग रहा है कि ये फिल्म जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक दे सकती है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 06 Feb 2026 10:02 AM (IST)
Preferred Sources

थलपति विजय की आखिरी फिल्म ‘जन नायगन’ की रिलीज़ में देरी होने से तमिल फिल्म इंडस्ट्री को हाल ही में सबसे बड़ा झटका लगा है. ‘जन नायगन’ को पोंगल 2026 पर स्पेशल रिलीज़ के तौर पर रिलीज़ किया जाना था, लेकिन सीबीएफसी द्वारा फिल्म के लिए सेंसर सर्टिफिकेट जारी करने से मना करने के बाद इसकी रिलीज डेट टाल दी गई. वहीं अब खबर आ रही है कि कि फिल्म के मेकर्स ने सीबीएफसी के बताए सभी कट्स कर दिए हैं यानी ये फिल्म जल्द ही रिलीज हो सकती है.

मेकर्स ने ‘जन नायगन’ में किए सीबीएफसी के बताए कट
दरअसल फिल्मी बीट की रिपोर्ट के मुताबिक ‘जन नायगन’ टीम ने फिल्म की फाइनल कॉपी पर फिर से काम किया है, और पिछले सेंसर बोर्ड कमेटी द्वारा बताए गए सभी कट्स कर दिए हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक  थलपति विजय की इस फिल्म का नया कट बहुत जल्द रिवाइजिंग कमेटी को सबमिट किया जाएगा. ऐसे में, यह माना जा सकता है कि एच विनोद की फिल्म के मेकर्स, KVN प्रोडक्शंस, बहुत जल्द सीबीएफसी  के खिलाफ अपना केस वापस ले सकते हैं.

ट्रेड एनालाइजिंग एक्स हैंडल इंस्पलैग के हालिया अपडेट्स की मानें तो मेकर्स सेंसर बोर्ड के खिलाफ अपना केस वापस लेने के लिए फाइनल कट से जुड़ी कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं. ऐसे में, जन नायकन सेंसर विवाद पर फाइनल फैसला फरवरी 2026 के दूसरे हफ्ते तक आने की उम्मीद है, हालांकि, केवीएन  प्रोडक्शंस ने अभी तक इन नए दावों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

जन नायगन कब होगी रिलीज?
अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा, तो मेकर्स कुछ दिनों में जना नायगन की रिलीज़ डेट पर एक बड़ा अपडेट देंगे. वहीं ट्विटर हैंडल मूवी वर्स के हवाले से जानकारी दी गई है कि ‘जन नायगन’ 20 फरवरी 2026, शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती है.

हालांकि, अब सब कुछ फिल्म के सर्टिफिकेशन पर सेंसर बोर्ड के आखिरी फैसले पर निर्भर करता है. भले ही एच विनोद की इस फिल्म में कई बार कटिंग की गई हो, लेकिन मेकर्स को शायद ए सर्टिफिकेट से ही संतोष करना पड़े।

Published at : 06 Feb 2026 09:14 AM (IST)
Thalapathy Vijay Jana Nayagan
