हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाToxic Release Date: 'टॉक्सिक' की रिलीज डेट आई सामने, 26 अगस्त को बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने आ रहे यश, श्रद्धा कपूर की फिल्म से होगा क्लैश

Toxic Release Date: 'टॉक्सिक' की रिलीज डेट आई सामने, 26 अगस्त को बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने आ रहे यश, श्रद्धा कपूर की फिल्म से होगा क्लैश

Toxic Release Date: यश की फिल्म 'टॉक्सिक' की रिलीज डेट अनाउंस हो गई है. फिल्म अब 26 अगस्त को रिलीज होने वाली है. फिल्म में यश लीड रोल में नजर आएंगे.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 21 Jun 2026 12:35 PM (IST)
Preferred Sources

साउथ सुपरस्टार यश की फिल्म 'टॉक्सिक' का फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. फिल्म पहले मार्च में रिलीज होने वाली थी लेकिन पोस्टपोन हो गई. अब फिल्म की नई ऑफिशियल रिलीज डेट सामने आ गई है. फिल्म अब अगस्त महीने में रिलीज होगी.

'टॉक्सिक' की नई रिलीज डेट
फादर्स डे पर यश ने फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस करते हुए लिखा-  टॉक्सिक 26 अगस्त 2026 को रिलीज होने वाली है. फिल्म की रिलीज डेट काफी सोच समझकर चुनी गई है. 26 अगस्त के आसपास पूरा फेस्टिवल का माहौल है. वरमहालक्ष्मी, ओणम, और रक्षाबंधन जैसे त्यौहारों का फिल्म के भरपूर फायदा मिलेगा.

ये भी पढ़ें- 'देऊळ बंद 2' के लिए शाहरुख खान ने की थी मदद, अब डायरेक्टर ने ट्रोलिंग पर कहा- जो डिजर्व करते हैं उन्हें क्रेडिट दो

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Yash (@thenameisyash)

श्रद्धा कपूर की फिल्म से होगा क्लैश
'टॉक्सिक' का श्रद्धा कपूर की फिल्म 'ईथा' से क्लैश होगा. ईथा टॉक्सिक की रिलीज के दो दिन बाद 28 अगस्त को रिलीज होने वाली है. फिल्म 'रक्षाबंधन' वाले दिन रिलीज होने वाले है. फेस्टिव मोड का फिल्म को फायदा मिलने की उम्मीदें हैं. हालांकि, टॉक्सिक से क्लैश ईथा के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है. वहीं ईथा का टीजर ऑलाइक लीक हो गया है, फैंस उसे काफी पसंद कर रहे हैं. खैर, देखना होगा टॉक्सिक और ईथा में से कौनसी फिल्म धमाका करती है.

ये भी पढ़ें- Deool Band 2 BO Day 31: 'देऊळ बंद 2' बनी तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग मराठी फिल्म, 10 करोड़ में बनी मूवी ने 'राजा शिवाजी' को भी पछाड़ा

बता दें कि पहले इस फिल्म का रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' के साथ क्लैश होने वाला था. फिल्म 19 मार्च को रिलीज होने वाली थी. लेकिन मिडिल ईस्ट तनाव की वजह से फिल्म को पोस्टपोन किया गया. इसके बाद फिल्म को 4 जून को रिलीज किया जाना था. लेकिन फिर फिल्म की रिलीज डेट को आगे बढ़ाया गया. अब फिल्म फाइनली अगस्त को रिलीज होने वाली है.

फिल्म को गीतू मोहनदास ने बनाया है. इस फिल्म में यश के अलावा तारा सुतारिया, रुक्मिणी वसंथ, कियारा आडवाणी, नयनतारा जैसे स्टार्स हैं. फैंस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
Read More
Published at : 21 Jun 2026 12:16 PM (IST)
Tags :
Yash Eetha 'Toxic' Toxic Release Date
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
Toxic Release Date: 'टॉक्सिक' की रिलीज डेट आई सामने, 26 अगस्त को बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने आ रहे यश, श्रद्धा कपूर की फिल्म से होगा क्लैश
'टॉक्सिक' की रिलीज डेट आई सामने, 26 अगस्त को बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने आ रहे यश, श्रद्धा कपूर की फिल्म से होगा क्लैश
साउथ सिनेमा
महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा की 'वाराणसी' की शूटिंग शुरू, सामने आई सेट से पहली तस्वीर
महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा की 'वाराणसी' की शूटिंग शुरू, सामने आई सेट से पहली तस्वीर
साउथ सिनेमा
Maa Inti Bangaaram BO Day 2: समांथा रुथ प्रभु की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर उड़ाए गर्दे, इन दो फिल्मों को पछाड़ा, दूसरे दिन किया इतना कलेक्शन
समांथा रुथ प्रभु की फिल्म 'मां इंटी बंगाराम' ने बॉक्स ऑफिस पर उड़ाए गर्दे, इन दो फिल्मों को पछाड़ा, दूसरे दिन किया इतना कलेक्शन
साउथ सिनेमा
Saturday BO: शनिवार को भी 'कॉकटेल 2' ने उड़ाया गर्दा, 'पेद्दी' पड़ी सुस्त, जानें- सभी फिल्मों का कलेक्शन
शनिवार को भी 'कॉकटेल 2' ने उड़ाया गर्दा, 'पेद्दी' पड़ी सुस्त, जानें- सभी फिल्मों का कलेक्शन
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Bharat Tiwari Encounter Case | Bhojpur: एनकाउंटर या Murder?
Tej Pratap Yadav murder conspiracy Abp Report: तेज प्रताप यादव की हत्या की साजिश?
Tej Pratap Yadav murder conspiracy | Lalu Yadav | Abp Report: तेज प्रताप यादव की हत्या की साजिश?
Ram Mandir Donation Scam | Chanda Chori | Sandeep Chaudhary: रामलला के खजाने पर किसने मारी सेंध?
Ram Mandir Daan Chori | Ayodhya | Shastrarth: रामलला के दरबार में किसने की आस्था से सौदेबाजी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Indian Oil Tankers:ईरान ने फिर बंद कर दिया होर्मुज, IRGC के ऐलान से पहले कितने भारतीय जहाज वहां से गुजरे? चौंका देगा आंकड़ा
ईरान ने फिर बंद कर दिया होर्मुज, IRGC के ऐलान से पहले कितने भारतीय जहाज वहां से गुजरे? चौंका देगा आंकड़ा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर चढ़ावा मामले की जांच पूरी, 6 दिन में 150 से ज्यादा लोगों से पूछताछ, क्या कुछ मिला?
राम मंदिर चढ़ावा मामले की जांच पूरी, 6 दिन में 150 से ज्यादा लोगों से पूछताछ, क्या कुछ मिला?
क्रिकेट
क्रिकेट के इतिहास में भारत के लिए सबसे तेज फिफ्टी, वैभव सूर्यवंशी ने युवराज सिंह को भी पीछे छोड़ा
क्रिकेट के इतिहास में भारत के लिए सबसे तेज फिफ्टी, वैभव सूर्यवंशी ने युवराज सिंह को भी पीछे छोड़ा
इंडिया
NEET री-एग्जाम से पहले एक और स्टूडेंट ने किया सुसाइड, हैदराबाद में 20 साल की सना ने लगाई फांसी
NEET री-एग्जाम से पहले एक और स्टूडेंट ने किया सुसाइड, हैदराबाद में 20 साल की सना ने लगाई फांसी
बॉलीवुड
'देऊळ बंद 2' के लिए शाहरुख खान ने की थी मदद, अब डायरेक्टर ने ट्रोलिंग पर कहा- जो डिजर्व करते हैं उन्हें क्रेडिट दो
'देऊळ बंद 2' के लिए शाहरुख खान ने की थी मदद, अब डायरेक्टर ने ट्रोलिंग पर कहा- जो डिजर्व करते हैं उन्हें क्रेडिट दो
इंडिया
International Yoga Day 2026: 'योग की ताकत पूरी दुनिया को जोड़ रही है', अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर बंगाल की धरती से PM मोदी का संदेश
'योग की ताकत पूरी दुनिया को जोड़ रही है', अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर बंगाल की धरती से PM मोदी का संदेश
एग्रीकल्चर
धान की नर्सरी तैयार करते वक्त कर लेंगे ये काम तो आधी हो जाएगी फसल की लागत, जान लीजिए जुगाड़
धान की नर्सरी तैयार करते वक्त कर लेंगे ये काम तो आधी हो जाएगी फसल की लागत, जान लीजिए जुगाड़
लाइफस्टाइल
Sunset Eclipse 2026: कैमरे में कैद करने को तरसेंगे लोग, आसमान में मचेगा गदर, जानें कहां दिखेगा जादुई नजारा?
कैमरे में कैद करने को तरसेंगे लोग, आसमान में मचेगा गदर, जानें कहां दिखेगा जादुई नजारा?
ABP NEWS
पीएम मोदी ने स्वच्छता और योग के संगम की तारीफ़ की।
पीएम मोदी ने स्वच्छता और योग के संगम की तारीफ़ की।
ABP NEWS
वर्कआउट के दौरान अचानक मौत से हड़कंप मच गया।
वर्कआउट के दौरान अचानक मौत से हड़कंप मच गया।
ABP NEWS
बिलखते बच्चे, रस्सी से बंधे हाथ—इंसानियत शर्मसार।
बिलखते बच्चे, रस्सी से बंधे हाथ—इंसानियत शर्मसार।
ABP NEWS
Re-NEET 2026 के लिए कड़ी सुरक्षा, सीकर में BSF तैनात।
Re-NEET 2026 के लिए कड़ी सुरक्षा, सीकर में BSF तैनात।
ABP NEWS
धर्मेंद्र प्रधान का योग मंत्र
धर्मेंद्र प्रधान का योग मंत्र
Embed widget