Toxic Release Date: 'टॉक्सिक' की रिलीज डेट आई सामने, 26 अगस्त को बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने आ रहे यश, श्रद्धा कपूर की फिल्म से होगा क्लैश
Toxic Release Date: यश की फिल्म 'टॉक्सिक' की रिलीज डेट अनाउंस हो गई है. फिल्म अब 26 अगस्त को रिलीज होने वाली है. फिल्म में यश लीड रोल में नजर आएंगे.
साउथ सुपरस्टार यश की फिल्म 'टॉक्सिक' का फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. फिल्म पहले मार्च में रिलीज होने वाली थी लेकिन पोस्टपोन हो गई. अब फिल्म की नई ऑफिशियल रिलीज डेट सामने आ गई है. फिल्म अब अगस्त महीने में रिलीज होगी.
'टॉक्सिक' की नई रिलीज डेट
फादर्स डे पर यश ने फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस करते हुए लिखा- टॉक्सिक 26 अगस्त 2026 को रिलीज होने वाली है. फिल्म की रिलीज डेट काफी सोच समझकर चुनी गई है. 26 अगस्त के आसपास पूरा फेस्टिवल का माहौल है. वरमहालक्ष्मी, ओणम, और रक्षाबंधन जैसे त्यौहारों का फिल्म के भरपूर फायदा मिलेगा.
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श्रद्धा कपूर की फिल्म से होगा क्लैश
'टॉक्सिक' का श्रद्धा कपूर की फिल्म 'ईथा' से क्लैश होगा. ईथा टॉक्सिक की रिलीज के दो दिन बाद 28 अगस्त को रिलीज होने वाली है. फिल्म 'रक्षाबंधन' वाले दिन रिलीज होने वाले है. फेस्टिव मोड का फिल्म को फायदा मिलने की उम्मीदें हैं. हालांकि, टॉक्सिक से क्लैश ईथा के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है. वहीं ईथा का टीजर ऑलाइक लीक हो गया है, फैंस उसे काफी पसंद कर रहे हैं. खैर, देखना होगा टॉक्सिक और ईथा में से कौनसी फिल्म धमाका करती है.
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बता दें कि पहले इस फिल्म का रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' के साथ क्लैश होने वाला था. फिल्म 19 मार्च को रिलीज होने वाली थी. लेकिन मिडिल ईस्ट तनाव की वजह से फिल्म को पोस्टपोन किया गया. इसके बाद फिल्म को 4 जून को रिलीज किया जाना था. लेकिन फिर फिल्म की रिलीज डेट को आगे बढ़ाया गया. अब फिल्म फाइनली अगस्त को रिलीज होने वाली है.
फिल्म को गीतू मोहनदास ने बनाया है. इस फिल्म में यश के अलावा तारा सुतारिया, रुक्मिणी वसंथ, कियारा आडवाणी, नयनतारा जैसे स्टार्स हैं. फैंस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.