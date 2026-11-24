तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार महेश बाबू और ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा पहली बार स्क्रीन शेयर करते हुए दिखाई देंगे. फैंस को ये जोड़ी बड़े पर्दे पर फिल्म 'वाराणसी' के जरिए देखने को मिलेगी. फिल्म की रिलीज डेट 13 अप्रैल 2027 पहले से ही तय है. हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि वाराणसी की रिलीज अगस्त 2027 तक के लिए टल सकती है. इसकी वजह का भी खुलासा हो गया है.

टल सकती है 'वाराणसी' की रिलीज डेट

महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा की इस बिग बजट फिल्म का डायरेक्शन भारतीय सिनेमा के दिग्गज डायरेक्टर एसएस राजामौली कर रहे हैं. तेलुगु 123 की रिपोर्ट के मुताबिक वाराणसी की रिलीज डेट को आगे बढ़ाया जा सकता है. अन्य रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि मेकर्स इसे अगस्त 2027 में बड़े पर्दे पर लाने की प्लानिंग कर रहे हैं.

सामने आई ये बड़ी वजह

वाराणसी की रिलीज डेट को आगे बढ़ाए जाने की चर्चा के बीच इसके पीछे का कारण भी सामने आ चुका है. दरअसल रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि अभी महेश और प्रियंका की इस मूवी का CGI (कंप्यूटर-जनरेटेड इमेजरी) का काम काफी धीरे चल रहा है. मेकर्स का मानना है कि ये काम अप्रैल की रिलीज को ध्यान में रखते हुए तय वक्त पर पूरा नहीं हो पाएगा और इसमें काफी देरी हो रही है.

टीम ने जरूर फिल्म की शूटिंग खत्म कर ली है, लेकिन CGI का काम और अन्य काम अभी बाकी है. सबसे ज्यादा वक्त CGI के काम में ही लग रहा है. इसके लिए टीम को ज्यादा वक्त की जरूरत है. लेकिन, इन चीजों को लेकर अभी आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है.

1300 करोड़ रुपये है 'वाराणसी' का बजट

इन रिपोर्ट्स के आने से पहले हाल ही में सैकनिल्क ने अपनी एक रिपोर्ट में खुलासा किया था कि राजामौली अपनी फिल्म वाराणसी को लगभग 18 थिएट्रिकल फॉर्मेट में रिलीज करने वाले हैं. इसका बजट 1300 करोड़ रुपये है जो रामायण के बाद भारतीय सिनेमा की दूसरी सबसे महंगी फिल्म साबित होगी. वाराणसी में महेश और प्रियंका के साथ अभिनेता पृथ्वीराज सुकुमारन भी अहम रोल निभाते हुए नजर आएंगे. इसका संगीत ऑस्कर विनर एमएम कीरावानी तैयार कर रहे हैं.