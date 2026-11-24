दुलकर सलमान की फिल्म 'आकासमलो ओका तारा' को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म ने चौथे दिन यानी पहले सोमवार को ओपनिंग डे से ज्यादा कलेक्शन किया. इस फिल्म को मिल रहे पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ का फायदा मिल रहा है. ये फिल्म दुलकर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बनने की राह पर.

कोईमोई के मुताबिक, फिल्म ने पहले दिन 2.9 करोड़ का कलेक्शन किया. दूसरे दिन फिल्म ने 4.45 करोड़ की कमाई की. तीसरे दिन फिल्म ने 5.75 करोड़ का बिजनेस किया. चौथे दिन यानी पहले सोमवार को फिल्म ने 3.2 करोड़ का बिजनेस किया. फिल्म ने चौथे दिन ओपनिंग डे से 10 परसेंट ज्यादा कलेक्शन किया. वहीं रविवार को फिल्म ने ओपनिंग डे से 98 परसेंट ज्यादा कलेक्शन किया.

वर्ल्डवाइड फिल्म ने किया इतना कलेक्शन

फिल्म ने नेट टोटल 16.3 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. वहीं ग्रॉस 19.23 करोड़ का बिजनेस किया. ओवरसीज मार्केट में फिल्म ने 8.5 करोड़ की कमाई की. वर्ल्डवाइड फिल्म ने 27.73 करोड़ का कलेक्शन किया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म 55 से 60 करोड़ के बजट में बनी है.

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'आकासमलो ओका तारा' के बारे में जानें

फिल्म 'आकासमलो ओका तारा' को पवन सादिनेनी ने डायरेक्ट किया है. वहीं संदीप गुन्नम और राम्या गुन्नम ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है. फिल्म का रन टाइम 2 घंटे 39 है. फिल्म में सात्विका वीरवल्ली और दुलकर सलमान जैसे स्टार्स हैं. फिल्म में दुलकर सलमान ने कृष्णा का किरदार निभाया है. वो अपनी पत्नी कल्पना से प्यार करता है और पत्नी के सपने को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है. उसकी पत्नी एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहती हैं. कृष्णा अपनी पत्नी को पढ़ाने और उसके सपने पूरे करने में मदद करता है. फिल्म में श्रुति हासन भी नजर आई हैं.

सोशल मीडिया पर फिल्म को जबरदस्त रिव्यूज मिल रहे हैं. फिल्म की कहानी को काफी पसंद किया जा रहा है.