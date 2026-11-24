दक्षिण भारतीय सिनेमा के मेगास्टार नागार्जुन और बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की बड़े पर्दे पर टक्कर की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है. शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' और नागर्जुन की फिल्म 'किंग 100' बड़े पर्दे पर एक ही दिन दस्तक देने जा रही है. खबरें ये भी थीं कि नागार्जुन की फिल्म की रिलीज टल सकती है. हालांकि अब उनकी टीम ने इन अफवाहों को खारिज कर दिया है. वहीं फिल्म की रिलीज में 30 दिन बाकी होने से ठीक पहले नागर्जुन का एक दमदार पोस्टर भी शेयर किया है.

तय रिलीज डेट पर ही दस्तक देगी 'किंग 100'

बता दें कि मेकर्स ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि नागर्जुन की फिल्म किंग 100, 24 दिसंबर को रिलीज होगी. इसी दिन शाहरुख खान की मूवी किंग भी रिलीज होने वाली है. हाल ही में चर्चा हुई थी कि नागार्जुन की फिल्म की रिलीज आगे बढ़ सकती है, हालांकि अब नागार्जुन का नया पोस्टर जारी किया गया है जिस पर रिलीज डेट 24 दिसंबर ही लिखी हुई है. यानी फिल्म तय रिलीज डेट पर ही थिएटर्स में दस्तक देगी.

नए पोस्टर में दमदार दिखें नागार्जुन

नागार्जुन की किंग 100 का निर्माण अन्नपूर्णा स्टूडियो ने किया है. अन्नपूर्णा स्टूडियो के सोशल मीडिया पेज से नागार्जुन का एक नया पोस्टर शेयर किया गया है, जिसमें तेलुगु अभिनेता ब्लैक कोट पैंट में नजर आ रहे हैं. वो एक कार के आगे खड़े हुए हैं और वॉक करते हुए किसी को हाथ दिखा रहे हैं. इस पोस्ट के साथ लिखा, 'बड़े पर्दे पर 'किंग' के राज करने में अब बस 30 दिन बचे हैं. King100 24 दिसंबर, 2026 को सिनेमाघरों में.'

30 DAYS for the KING to REIGN SUPREME ON THE BIG SCREENS 👑🔥 #King100 𝐈𝐍 𝐂𝐈𝐍𝐄𝐌𝐀𝐒 𝐃𝐄𝐂𝐄𝐌𝐁𝐄𝐑 𝟐𝟒𝐭𝐡, 𝟐𝟎𝟐𝟔 ❤‍🔥 King @iamnagarjuna #Tabu @ThisIsDSP @AshokSelvan @Rakarthik_dir @ravindravijay1 @aishu_dil @sush_bhat94 @rajamahadhevan @NavinNooli @ArtSathees @CVRao74 @lemonsprasad #SupriyaYarlagadda @TSeriesSouth @AnnapurnaStdios — Annapurna Studios (@AnnapurnaStdios) November 24, 2026

नागार्जुन की 100वीं फिल्म है 'किंग 100'

67 साल के नागार्जुन 1980 के दशक से फिल्मी दुनिया में काम कर रहे हैं और वो बॉलीवुड में भी नजर आ चुके हैं. किंग 100 उनके करियर की 100वीं फिल्म होने जा रही है. अन्नपूर्णा स्टूडियोज द्वारा प्रोड्यूस्ड इस अपकमिंग तेलुगु मूवी का डायरेक्शन रा कार्तिक ने किया है. वहीं फिल्म में संगीत दिया है देवी श्री प्रसाद ने. किंग 100 में नागार्जुन के साथ तब्बू, सुष्मिता भट्ट, विजयेन्द्र, अशोक सेलवन और ऐश्वर्या राजेश जैसे कलाकार भी नजर आएंगे. नागार्जुन के फैंस को इसका बेसब्री से इंतजार है.