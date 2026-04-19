पैपराजी की इस हरकत पर भड़कीं श्रुति हासन, दिया करारा जवाब, वीडियो वायरल

बॉलीवुड से लेकर साउथ सिनेमा तक में अपनी पहचान बना चुकीं एक्ट्रेस श्रुति हासन इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं. उनका एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो पैपराजी पर भड़कती नजर आ रही हैं. वीडियो एक्ट्रेस काफी गुस्से में दिख रही हैं.

पैपराजी की इस हरकत पर भड़की श्रुति हासन

दरअसल हाल ही में एक्ट्रेस को मुंबई में एक रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हुए स्पॉट किया गया. इस दौरान एक पैपराजी ने एक्ट्रेस 'मम्मा' कह कर बुलाया. इस पर श्रुति हासन भड़क गईं. उन्होंने पैपराजी को फटकार लगाते हुए कहा, 'कौन है मम्मा? आपकी मम्मा है? क्या बक रहे हो तुम?' इस दौरान एक्ट्रेस काफी गुस्से में भी दिखीं. उनकी ये रिएक्शन कैमरे में कैद हो गया और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया.

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फैंस ने किया सपोर्ट

श्रुति हासन का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. फैंस इस पर जमकर रिएक्ट कर रहे हैं. कई यूजर्स एक्ट्रेस को सपोर्ट भी कर रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, मुझे समझ में नहीं आता है कि लोग लड़कियों को परेशान करके हीरो क्यों बनते हैं.' वहीं दूसरे ने लिखा, सुपर्ब रिसपॉन्स. वहीं एक और फैन ने लिखा, 'पैपराज़ी सबसे ज्यादा उकसाने वाले होते हैं.'

श्रुति हासन की अपकमिंग फिल्म

बता दें कि श्रुति हासन आखिरी बार फिल्म 'कुली' में नजर आई थीं. इसमें रजनीकांत, नागार्जुन अक्किनेनी, सौबिन शाहिर, उपेंद्र, सत्यराज, रचिता राम और आमिर खान जैसे कलाकार थे. अब एक्ट्रेस 'कॉल मी बे' सीजन 2 में नजर आने वाली है. वहीं श्रुति के पास फिल्म 'आकासामलो ओका तारा' भी है. इसमें दुलकर सलमान और सात्विका वीरवल्ली जैसे कलाकार नजर आएंगे.