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जंगल सफारी से लेकर कैंडल लाइट डिनर तक, राजस्थान में यूं वेकेशन एंजॉय कर रहीं मलाइका आरोड़ा
Malaika Arora Vacation Photos: मलाइका आरोड़ा इन दिनों राजस्थान में वेकेशन एंजॉय कर रही हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ट्रिप की कई फोटोज शेयर की हैं. जिसे फैंस खूब पसंद कर रहे हैं.
बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका आरोड़ा इन दिनों राजस्थान के एक लग्जरी रिजॉर्ट में अपने वेकेशन का भरपूर आनंद ले रही हैं. एक्ट्रेस ने अपनी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जो देखते ही देखते वायरल हो गईं. फैंस को मलाइका का ये अंदाज खूब पसंद आ रहा है.
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Published at : 19 Apr 2026 03:46 PM (IST)
Tags :MALAIKA ARORA
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