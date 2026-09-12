मिथुन चक्रवर्ती का 1.5 एकड़ में फैला आलीशान बंगला, देखें अंदर की झलक

पीली बीटल थी मिथुन दा का पहला घर - घर में सबसे पुरानी और सबसे खास चीज की बात करें तो वो मिथुन की पुरानी पीली वॉक्सवैगन बीटल है. नमाशी ने बताया कि मुंबई आने के शुरुआती दिनों में मिथुन के पास रहने के लिए घर नहीं था. उन्होंने 15 दिनों से ज्यादा इसी कार में बिताए थे. आज भी यह कार परिवार के लिए सिर्फ एक गाड़ी नहीं, बल्कि मिथुन के संघर्ष और सफर की याद है. मिथुन आज भी इसकी मेंटेनेंस करवाते हैं जिससे ये प्रेजेंटेबल बनी रहे.