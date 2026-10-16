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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सटीम इंडिया से बाहर चल रही स्टार बल्लेबाज को मिला नया रोल, स्विट्जरलैंड ने बनाया एम्बेसडर

टीम इंडिया से बाहर चल रही स्टार बल्लेबाज को मिला नया रोल, स्विट्जरलैंड ने बनाया एम्बेसडर

जेमिमा रोड्रिग्स को स्विट्जरलैंड टूरिज्म ने भारत का फ्रेंडशिप एम्बेसडर बनाया है. चोट से उबर रहीं जेमिमा अब देश की खूबसूरत जगहों और संस्कृति को भारतीय पर्यटकों तक पहुंचाएंगी.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 16 Oct 2026 05:35 PM (IST)
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भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स भले ही इन दिनों चोट के वजह से मैदान से दूर हैं, लेकिन उन्हें एक नई जिम्मेदारी मिल गई है. स्विट्जरलैंड टूरिज्म ने जेमिमा को भारत के लिए फ्रेंडशिप एम्बेसडर बनाया है. अब वो भारतीय लोगों को स्विट्जरलैंड की खूबसूरत जगहों, वहां की संस्कृति और घूमने के खास अनुभवों से रूबरू कराएंगी. 15 अक्टूबर को बेंगलुरु में इस साझेदारी का ऐलान किया गया. इस मौके पर स्विट्जरलैंड टूरिज्म के सीईओ मार्टिन न्यडेगर भी मौजूद थे.

जेमिमा अपने खुशमिजाज अंदाज और शानदार खेल के लिए जानी जाती हैं. नई भूमिका में वो स्विट्जरलैंड के मशहूर पर्यटन स्थलों के साथ उन जगहों को भी सामने लाएंगी, जिनके बारे में भारतीय पर्यटक ज्यादा नहीं जानते. इस अभियान के जरिए वहां की प्राकृतिक खूबसूरती, सांस्कृतिक अनुभव और अलग-अलग मौसम में घूमने के ऑप्शन को दिखाया जाएगा.

जेमिमा ने इस नई जिम्मेदारी पर खुशी जताते हुए कहा कि भारत की नुमाइंदगी करना उनके लिए हमेशा खास रहा है. वो नई जगहों पर जाने, लोगों से मिलने और नए अनुभव हासिल करने के लिए खुश हैं. वो इन अनुभवों को भारत के लोगों के साथ साझा करना चाहती हैं.

 द हंड्रेड में लगी थी गंभीर चोट

जेमिमा को 3 अगस्त को इंग्लैंड की क्रिकेट प्रतियोगिता द हंड्रेड में सदर्न ब्रेव की तरफ से खेलते हुए दाएं पैर की हैमस्ट्रिंग में गंभीर चोट लगी थी. इसके बाद उन्हें टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा. उन्होंने प्रतियोगिता में 6 पारियों में 143 रन बनाए थे और उनका स्ट्राइक रेट 131.19 रहा था. इस दौरान उन्होंने लगातार 2 मैचों में प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार भी जीता था.

एशिया कप समेत कई टूर्नामेंट से रहीं बाहर

चोट के वजह से जेमिमा महिला एशिया कप और एशियन गेम्स में नहीं खेल सकीं. अब वो जिम में अभ्यास और नेट्स पर बल्लेबाजी करके फिटनेस हासिल करने में जुटी हैं. वो सोशल मीडिया पर अपने ट्रेनिंग सेशन के वीडियो भी साझा कर रही हैं. चोट के चलते वो जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत की टी20 और वनडे सीरीज से भी बाहर रहेंगी.

दक्षिण अफ्रीका दौरे से पहले वापसी की उम्मीद

जेमिमा की कोशिश इस साल के आखिर में होने वाले दक्षिण अफ्रीका दौरे से पहले फिट होने की होगी. उनकी गैरमौजूदगी में निकी प्रसाद, जिंतिमणि कलिता, अनुष्का शर्मा और गुनालन कमलिनी जैसी खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल सकता है. फिलहाल जेमिमा का पूरा ध्यान चोट से उबरकर मैदान पर वापसी करने पर है.

 

यह भी पढ़ें: इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा सेंचुरी जड़ने वाली महिला कौन?

About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 16 Oct 2026 05:35 PM (IST)
Tags :
Jemimah Rodrigues WOMENS CRICKET Switzerland Tourism
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