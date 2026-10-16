गुरुवार को रजनीकांत की ‘जेलर 2’ सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म ने दमदार ओपनिंग की है. वही फ्राइडे, 16 अक्टूबर को यानी आज थिएटर में यामी गौतम की ‘नई नवेली’ और राजकुमार राव की ‘प्रहार’ पहुंची हैं. ऐस में इन तीनों फिल्मों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है. यहां जानते हैं कि फ्राइडे को इनमें से कौन सी फिल्म कितना कलेक्शन कर रही है?

‘जेलर 2’ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2 (Jailer 2 Box Office Collection Day 2 Live Updates)

रजनीकांत की ‘जेलर 2’ ने सिनेमाघरों में धांसू ओपनिंग की. इस फिल्म ने रिलीज के पहले दिन भारत में 59.70 करोड़ की नेट कमाई की है. वहीं रिलीज के दूसरे दिन भी इसके दमदार कलेक्शन की उम्मीद है.

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘जेलर 2’ ने रिलीज के दूसरे दिन यानी फ्राइडे को दोपहर 1 बजे तक 8.90 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.

इसी के साथ इस फिल्म की भारत में फिलहाल 2 दिनों की नेट कमाई 68.60 करोड़ रुपये हो गई है.

जेलर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी डे 2 8.90 करोड़ (दोपहर 1 बजे तक) _ कुल कलेक्शन 68.60 करोड़

‘नई नवेली’ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1

यामी गौतम की ‘नई नवेली’ आज सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. फिल्म के ट्रेलर के बाद से इसे लेकर फैंस में काफी एक्साइटमेंट थी. इसी के साथ फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘नई नवेली’ ने रिलीज के पहले दिन यानी फ्राइडे को दोपहर 1 बजे तक 0.72 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.

नई नवेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी डे 1 0.72 करोड़ (दोपहर 1 बजे तक) _ कुल कलेक्शन 0.72 करोड़

प्रहार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1( Prahaar Box Office Collection Day 1 Live Updates)

राजकुमार राव की बायोग्राफिकल कोर्ट रूम ड्रामा प्रहार द अनटोल्ड स्टोरी भी बड़े पर्दे पर आज रिलीज हुई है. इस फिल्म को क्रिटिक्स से अच्छा रिव्यू मिला है. फिल्म के ओपनिंग डे कलेक्शन की बात करें तो

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘प्रहार द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्जव निकम’ ने रिलीज के पहले दिन यानी फ्राइडे को दोपहर 1 बजे तक 0.45 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.