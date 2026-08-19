एक्शन थ्रिलर फिल्म 'द पैराडाइज' 24 सितंबर को रिलीज होने वाली है जिसमें साउथ स्टार नानी लीड रोल में दिखेंगे. 'जर्सी' और 'हाय नन्ना' के बाद इस फिल्म में नानी का खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा. फिल्म में नानी के रोल का खुलासा हो गया है.

'द पैराडाइज' में नानी का किरदार 'जड़ाल' किसी के सामने न झुकने वाले एक खूंखार लीडर के तौर पर दिखता है. पर्दे पर दिखने वाले इस बेहिसाब एक्शन और हिंसा के पीछे एक गहरा दर्द है.

सेक्स वर्कर के बेटे के रोल में दिखेंगे नानी

एबीपी न्यूज़ को मिली जानकारी के मुताबिक फिल्म में नानी एक सेक्स वर्कर के बेटे की भूमिका में हैं, और उनकी यही इमोशनल और दिल चीर देने वाली बैकस्टोरी उनके किरदार को एक मसीहा और काल में तब्दील कर देती है.

सूत्रों के मुताबिक , 'नानी फिल्म में अपने अब तक के सबसे बेबाक और खतरनाक अवतार में नजर आएंगे. टीजर में हमने जो देखा है, वह सिर्फ शुरुआत है. नानी एक फुल एक्शन अवतार में दिखाई देंगे, जिसमें उन्हें किसी पर भी रहम करते हुए नहीं देखा जाएगा. किरदार को इसी तरह से डिजाइन किया गया है.'





'द पैराडाइज' की कहानी का खुलासा

एबीपी न्यूज़ को मिली जानकारी के मुताबिक, 'उनकी एक मजबूत बैकस्टोरी भी है, जिसमें वह सोनाली कुलकर्णी के निभाए सेक्स वर्कर के बेटे के तौर पर समाज में आते हैं. वह सबसे खराब झुग्गी-बस्तियों में से एक में रहते हैं और मोहन बाबू और उनके बेटे का किरदार निभा रहे राघव जुयाल के बड़े माफिया जमींदारों के अत्याचार का सामना करते हैं. उन्हें एक छोटी सी जगह में बेहद दबाकर रखा जाता है और इसी माहौल में नानी का किरदार लोगों का रक्षक बनकर सामने आता है.'





इस फिल्म को मशहूर फिल्ममेकर श्रीकांत ओडेला ने डायरेक्ट किया है. ओडेला इससे पहले ब्लॉकबस्टर 'दसरा' दे चुके हैं. अनाउंसमेंट के बाद से ही फिल्म को लेकर जबरदस्त बज़ बना हुआ है.

इसके टीजर को भी अच्छा रिस्पॉंस मिला था. इसके गाने भी इंटरनेट पर छाए हुए हैं.

ढ़ाई एकड़ में तैयार किया गया सेट

फिल्म की दुनिया को बड़े स्तर पर दिखाने के लिए इसके मेकर्स ने काफी मेहनत की है. कहानी के लिए खास तौर पर एक बड़े झुग्गी-बस्ती के सेट का निर्माण किया गया.

करीब 2.5 एकड़ में फैले इस सेट को तैयार करने से पहले भारत की अलग-अलग झुग्गी-बस्तियों पर रिसर्च की गई ताकि फिल्म की लोकेशन असली लगे.

'द पैराडाइज' थियेटर्स में 24 सितंबर 2026 को रिलीज होगी. खास बात ये है कि फिल्म को आठ भाषाओं हिंदी, तेलुगु, तमिल, अंग्रेजी, स्पेनिश, बंगाली, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज किया जाएगा.

नानी की पिछली फिल्में

'द पैराडाइज' से पहले नानी फिल्म 'हिट: द थर्ड केस' में नज़र आए थे. ये फिल्म 2025 को रिलीज हुई थी और सुपरहिट थी. नानी ने इसमें पुलिस ऑफिसर के रोल में दिखे थे और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 120 करोड़ के आस पास कलेक्शन किया था. इसके अलावा नानी की पॉपुलर फिल्मों में 'हाय नन्ना', 'सरिपोधा शनिवारम' है.