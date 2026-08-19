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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'द पैराडाइज' में दिखेगा नानी का सबसे खूंखार अवतार, सेक्स वर्कर का बेटा बनकर माफियाओं से लड़ेंगे खूनी जंग

'द पैराडाइज' में दिखेगा नानी का सबसे खूंखार अवतार, सेक्स वर्कर का बेटा बनकर माफियाओं से लड़ेंगे खूनी जंग

24 सितंबर को थियेटर्स में एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'द पैराडाइज' रिलीज होने वाली है. इस फिल्म में नानी का अब तक का सबसे खतरनाक रूप देखने को मिलेगा. फिल्म की कहानी भी सामने आ गई है, जानें

Written By : रेखा त्रिपाठी |  Updated at : 19 Aug 2026 04:38 PM (IST)
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एक्शन थ्रिलर फिल्म 'द पैराडाइज' 24 सितंबर को रिलीज होने वाली है जिसमें साउथ स्टार नानी लीड रोल में दिखेंगे. 'जर्सी' और 'हाय नन्ना' के बाद इस फिल्म में नानी का खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा. फिल्म में नानी के रोल का खुलासा हो गया है. 

'द पैराडाइज' में नानी का किरदार 'जड़ाल' किसी के सामने न झुकने वाले एक खूंखार लीडर के तौर पर दिखता है. पर्दे पर दिखने वाले इस बेहिसाब एक्शन और हिंसा के पीछे एक गहरा दर्द है.

सेक्स वर्कर के बेटे के रोल में दिखेंगे नानी

एबीपी न्यूज़ को मिली जानकारी के मुताबिक फिल्म में नानी एक सेक्स वर्कर के बेटे की भूमिका में हैं, और उनकी यही इमोशनल और दिल चीर देने वाली बैकस्टोरी उनके किरदार को एक मसीहा और काल में तब्दील कर देती है.

सूत्रों के मुताबिक , 'नानी फिल्म में अपने अब तक के सबसे बेबाक और खतरनाक अवतार में नजर आएंगे. टीजर में हमने जो देखा है, वह सिर्फ शुरुआत है. नानी एक फुल एक्शन अवतार में दिखाई देंगे, जिसमें उन्हें किसी पर भी रहम करते हुए नहीं देखा जाएगा. किरदार को इसी तरह से डिजाइन किया गया है.'


द पैराडाइज' में दिखेगा नानी का सबसे खूंखार अवतार, सेक्स वर्कर का बेटा बनकर माफियाओं से लड़ेंगे खूनी जंग

'द पैराडाइज' की कहानी का खुलासा

एबीपी न्यूज़ को मिली जानकारी के मुताबिक, 'उनकी एक मजबूत बैकस्टोरी भी है, जिसमें वह सोनाली कुलकर्णी के निभाए सेक्स वर्कर के बेटे के तौर पर समाज में आते हैं. वह सबसे खराब झुग्गी-बस्तियों में से एक में रहते हैं और मोहन बाबू और उनके बेटे का किरदार निभा रहे राघव जुयाल के बड़े माफिया जमींदारों के अत्याचार का सामना करते हैं. उन्हें एक छोटी सी जगह में बेहद दबाकर रखा जाता है और इसी माहौल में नानी का किरदार लोगों का रक्षक बनकर सामने आता है.'


द पैराडाइज' में दिखेगा नानी का सबसे खूंखार अवतार, सेक्स वर्कर का बेटा बनकर माफियाओं से लड़ेंगे खूनी जंग

इस फिल्म को मशहूर फिल्ममेकर श्रीकांत ओडेला ने डायरेक्ट किया है. ओडेला  इससे पहले ब्लॉकबस्टर 'दसरा' दे चुके हैं. अनाउंसमेंट के बाद से ही फिल्म को लेकर जबरदस्त बज़ बना हुआ है. 

इसके टीजर को भी अच्छा रिस्पॉंस मिला था. इसके गाने भी इंटरनेट पर छाए हुए हैं.

ढ़ाई एकड़ में तैयार किया गया सेट

फिल्म की दुनिया को बड़े स्तर पर दिखाने के लिए इसके मेकर्स ने काफी मेहनत की है. कहानी के लिए खास तौर पर एक बड़े झुग्गी-बस्ती के सेट का निर्माण किया गया.

करीब 2.5 एकड़ में फैले इस सेट को तैयार करने से पहले भारत की अलग-अलग झुग्गी-बस्तियों पर रिसर्च की गई ताकि फिल्म की लोकेशन असली लगे.

'द पैराडाइज' थियेटर्स में 24 सितंबर 2026 को रिलीज होगी. खास बात ये है कि फिल्म को आठ भाषाओं हिंदी, तेलुगु, तमिल, अंग्रेजी, स्पेनिश, बंगाली, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज किया जाएगा.

नानी की पिछली फिल्में

'द पैराडाइज' से पहले नानी फिल्म 'हिट: द थर्ड केस' में नज़र आए थे. ये फिल्म 2025 को रिलीज हुई थी और सुपरहिट थी. नानी ने इसमें पुलिस ऑफिसर के रोल में दिखे थे और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 120  करोड़ के आस पास कलेक्शन किया था.  इसके अलावा नानी की पॉपुलर फिल्मों में 'हाय नन्ना', 'सरिपोधा शनिवारम' है.

About the author रेखा त्रिपाठी

रेखा त्रिपाठी एक अनुभवी पत्रकार हैं और वर्तमान में ABP News में एंटरटेनमेंट एडिटर हैं. वे पिछले 11 वर्षों से ABPLive.com का हिस्सा हैं. जिनकी कलम मनोरंजन के साथ-साथ राजनीति, चुनाव, सामाजिक सरोकार और महिला अधिकार जैसे मुद्दों पर बिना रुके, बिना झुके रवां दवां है. मनोरंजन पत्रकारिता में उनका अनुभव सिर्फ़ रिपोर्टिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि वे लंबे समय से फिल्मों की समीक्षा (Film Reviews) भी कर रही हैं. Content Strategy ABP Live की एंटरटेनमेंट कलस्टर की पूरी कंटेंट स्ट्रैटजी, कवरेज प्लानिंग और टारगेट एग्जीक्यूशन की ज़िम्मेदारी पवन रेखा की है. इवेंट्स की कवरेज कैसे करनी है, किन ट्रेंड्स को फॉलो किया जाएगा और कौन सी स्टोरीज़ डिजिटल ऑडियंस को सबसे ज़्यादा कनेक्ट करेगी. टीम में काम का बंटवारा कैसे होगा और किस स्ट्रैटेजी से टारगेट हासिल करना है. यही हुनर उनकी असल ताकत है. Celebrity Interviews रेखा ने दिव्या दत्ता,  वरुण ग्रोवर, विद्युत जामवाल, सुधीर बाबू, फाजिलपुरिया, स्वानंद किरकिरे, कौसर मुनीर और फारुक कबीर जैसे दिग्गजों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं.   Digital Skills  डिजिटल युग की मांग को समझते हुए पवन रेखा ने SEO, G4 ट्रेनिंग, AI आधारित कंटेंट वर्कफ्लो और डेटा एनालिटिक्स में अलग-अलग ट्रेनिंग और कोर्स के जरिए अपनी दक्षता को एक नई ऊंचाई दी है. रंग और तस्वीरों की बेहतरीन समझ रखने वाली रेखा Canva जैसे डिज़ाइन टूल्स में एक्सपर्ट हैं, जो उन्हें विज़ुअल कंटेंट प्लानिंग और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में एक बेहतरीन लीडर के तौर पर उभारता है. Expertise उनका जुड़ाव थिएटर और सिनेमा से बहुत पुराना है, वे सिर्फ़ ट्रेंड्स नहीं, ओटीटी की कंटेंट गहराई, कहानियों के प्लॉट और इसके सांस्कृतिक प्रभावों को समझती हैं और उन्हें बेहतरीन अंदाज़ से प्रस्तुत करने की कला रखती हैं. Professional Degree पवन रेखा ने बायोलॉजी में स्नातक और पत्रकारिता में MA Mass Communication किया है. साइंस की पढ़ाई ने उन्हें जहां वैज्ञानिक तथ्यों, किस्से और फैक्ट की समझ दी, वहीं पत्रतकारिता के क्षेत्र में ऊंच शिक्षा ने इस फील्ड की बारिकियों से रू-ब-रू कराया.  Publication पवन रेखा की लेखनी को ‘योजना’, ‘जनसत्ता’ जैसे मंचों पर जगह मिलती रही, जो उनके लेखन की गहराई को दर्शाता है. 'मेरा काम सिर्फ़ लिखना नहीं, समझाना भी है- और कभी-कभी, महसूस कराना भी' Social Media Instagram- https://www.instagram.com/rekhatripathii/ X- https://x.com/ Facebook - https://www.facebook.com/rekhatiwarip
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Published at : 19 Aug 2026 04:08 PM (IST)
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