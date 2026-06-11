'मजबूत सहारे को खो दिया...', भारतीराजा के निधन से टूटीं राधिका सरथकुमार, लिखा इमोशनल नोट
Bharathiraja Death: तमिल फिल्ममेकर भारतीराजा के निधन से एक्ट्रेस राधिका सरथकुमार गहरे सदमे में हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट शेयर करते हुए उन्हें अपना गुरु और जीवन का मजबूत सहारा बताया.
तमिल सिनेमा के फिल्ममेकर और निर्देशक भारतीराजा के निधन से इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई हैं. 10 जून को 84 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया. उनके निधन से इंडस्ट्री को बड़ी क्षति हुई है और सभी उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं. इसी बीच एक्ट्रेस राधिका सरथकुमार उनके जाने से बहुत आहत हुई है और उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर कर भावुक पोस्ट लिखा हैं.
राधिका ने जताया दुख
राधिका ने अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर कर तमिल में लिखा, 'मुझे बनाने और संवारने वाले दो सबसे खास लोग थे. एक मेरी मां और दूसरे मेरे गुरु भारतीराजा जी. दुख की बात है कि इसी एक साल के अंदर मैंने अपनी जिंदगी के इन दोनों मजबूत सहारों को खो दिया. इस दर्द को शब्दों में बयां करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है. मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं हैं. मेरा दिल बेहद दुखी और भारी है.'
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उन्होंने आगे लिखा, 'मेरे इस दुख को समझने वाले, मेरे साथ खड़े रहने वाले और मुझे प्यार समर्थन देने वाले हर व्यक्ति का मैं दिल से धन्यवाद करती हूं और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करती हूं. उनकी यादें और उन्होंने मुझे जो जीवन की सीख दी है, वो हमेशा मेरे साथ रहेंगी और मेरी जिंदगी का हिस्सा बनी रहेंगी.'
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बता दें कि भारतीराजा लंबे समय से हेल्थ से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे थे. उन्हें फेफड़ों में इन्फेक्शन और सांस की गंभीर बीमारी थे, जिस वजह से उन्होंने सभी को अलविदा कह दिया. उन्होंने अपने करियर में कई शानदार फिल्में दी हैं, जिनमें 16 वयाथिनिले, मुथल मरियाथाई, किझाक्के पोगुम रेल और वेधम पुधिथू जैसी फिल्में शामिल हैं.
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