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सायनी घोष से पहले TMC की ये पूर्व मुस्लिम सांसद रही थी सुर्खियों में, मांग में सिंदूर भर लूटी लाइमलाइट, शादीशुदा जिंदगी में मचा था बवाल
नुसरत जहां बशीरहाट लोकसभा सीट से 2019 से 2024 तक टीएमसी सांसद रही. उस वक्त उन्हें 'ग्लैमरस सांसद' का भी टैग मिला था.
टीएमसी की फीमेल पॉलिटिशियन अक्सर सुर्खियां बटोरती हैं. फिर चाहे सायनी घोष हों, नुसरत जहां हों या मिमी चक्रवर्ती, ये सभी किसी न किसी वजह से चर्चा में बनी रहती हैं.
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Published at : 11 Jun 2026 06:09 PM (IST)
Tags :Nusrat Jahan Sayani Ghosh
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