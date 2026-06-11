सायनी घोष से पहले TMC की ये पूर्व मुस्लिम सांसद रही थी सुर्खियों में, मांग में सिंदूर भर लूटी लाइमलाइट, शादीशुदा जिंदगी में मचा था बवाल

सायनी घोष से पहले टीएमसी की पूर्व सांसद नुसरत जहां विवादों में रह चुकी हैं. नुसरत तब सबसे ज्यादा खबरों में रही थीं जब वो शादी के बाद मांग में सिंदूर लगाए, हाथ में मेहंदी लगाए और चूड़ा पहने संसद पहुंची थी शपथ लेने के लिए.