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सायनी घोष से पहले TMC की ये पूर्व मुस्लिम सांसद रही थी सुर्खियों में, मांग में सिंदूर भर लूटी लाइमलाइट, शादीशुदा जिंदगी में मचा था बवाल

नुसरत जहां बशीरहाट लोकसभा सीट से 2019 से 2024 तक टीएमसी सांसद रही. उस वक्त उन्हें 'ग्लैमरस सांसद' का भी टैग मिला था.

By : मोनिका गुप्ता  | Updated at : 11 Jun 2026 06:11 PM (IST)
नुसरत जहां बशीरहाट लोकसभा सीट से 2019 से 2024 तक टीएमसी सांसद रही. उस वक्त उन्हें 'ग्लैमरस सांसद' का भी टैग मिला था.

टीएमसी की फीमेल पॉलिटिशियन अक्सर सुर्खियां बटोरती हैं. फिर चाहे सायनी घोष हों, नुसरत जहां हों या मिमी चक्रवर्ती, ये सभी किसी न किसी वजह से चर्चा में बनी रहती हैं.

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बंगाली एक्ट्रेस और पॉलिटिशियन सायनी घोष सुर्खियों में हैं. सायनी कभी टीएमसी की प्रमुख युवा पॉलिटिशियन में से एक थीं. लेकिन अब वो बागियों की लिस्ट में शामिल हैं. हर तरफ सायनी घोष की चर्चा हो रही है.
बंगाली एक्ट्रेस और पॉलिटिशियन सायनी घोष सुर्खियों में हैं. सायनी कभी टीएमसी की प्रमुख युवा पॉलिटिशियन में से एक थीं. लेकिन अब वो बागियों की लिस्ट में शामिल हैं. हर तरफ सायनी घोष की चर्चा हो रही है.
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सायनी घोष से पहले टीएमसी की पूर्व सांसद नुसरत जहां विवादों में रह चुकी हैं. नुसरत तब सबसे ज्यादा खबरों में रही थीं जब वो शादी के बाद मांग में सिंदूर लगाए, हाथ में मेहंदी लगाए और चूड़ा पहने संसद पहुंची थी शपथ लेने के लिए.
सायनी घोष से पहले टीएमसी की पूर्व सांसद नुसरत जहां विवादों में रह चुकी हैं. नुसरत तब सबसे ज्यादा खबरों में रही थीं जब वो शादी के बाद मांग में सिंदूर लगाए, हाथ में मेहंदी लगाए और चूड़ा पहने संसद पहुंची थी शपथ लेने के लिए.
Published at : 11 Jun 2026 06:09 PM (IST)
Tags :
Nusrat Jahan Sayani Ghosh

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