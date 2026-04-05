19 मार्च को बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर 2' का ऐसा डंका बजा जिसने अब तक कई रिकॉर्ड तोड़ डाले. इस फिल्म ने रिलीज के अठारहवें दिन इंडिया में 1000 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. तो वहीं इस फिल्म के साथ ही रिलीज हुई तमिल भाषा की फिल्म 'यूथ' ने भी कलेक्शन के मामले में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाकर रखा है. तो आइये जानते हैं दोनों फिल्मों का अठारहवें दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन.

'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर 2' रिलीज के अठारहवें दिन भी बेहतरीन कलेक्शन कर रही है. ट्रेड डाटा बताने वाली वेबसाइट सैकनिल्क के मुताबिक फिल्म ने रिलीज के आठारहवें दिन रात 8 बजे तक 24.59 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. इसे मिलाकर फिल्म का कुल इंडिया कलेक्शन 1009.61 करोड़ रुपये हो गया है.

'यूथ' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म 'यूथ' तमिल भाषा में रिलीज हुई फिल्म है, ये भी 19 मार्च को ही सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने सैकनिल्क के मुताबिक रिलीज के अठारहवें दिन रात 8 बजे तक 1.45 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. ये कलेक्शन रिलीज के अठारहवें दिन के हिसाब से बहुत अच्छा कलेक्शन है. इसे मिलाकर फिल्म का कुल कलेक्शन 47.84 करोड़ रुपये हो गया है.



'धुरंधर 2' vs 'यूथ'

वैसे तो 'धुरंधर 2' फिल्म कई भाषाओं में रिलीज हुई है. ऐसे में बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म भयंकर धमाल मचा रही है. लेकिन केवल एक भाषा की बात करें तो ये फिल्म तमिल भाषा में आज यानी अठारहवें दिन सैकनिल्क के मुताबिक अब तक 0.40 करोड़ यानी महज 40 लाख रुपये का ही कलेक्शन किया है. ऐसे में तमिल फिल्म 'यूथ' बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह की फिल्म को पछाड़ रही है.

बता दें कि बाकी भाषाओं में 'धुरंधर 2' अच्छा कलेक्शन कर रही है, खासतौर से हिंदी भाषा में. लेकिन तमिल भाषा में 'यूथ' ने इस फिल्म के छक्के छुड़ाकर रखे हैं. अब देखना होगा आगे आने वाले समय में ये दोनों फिल्में और क्या कमाल करती हैं.