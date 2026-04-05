माइथ्री मूवी मेकर्स के बैनर तले बन रही फिल्म 'फौजी' इस साल की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक है, जिसमें साउथ सुपरस्चटार प्रभास लीड रोल में हैं. जब से इसकी घोषणा हुई है, दर्शकों के बीच फिल्म को लेकर जबरदस्त क्रेज बना हुआ है. जैसे-जैसे एक्साइटमेंट बढ़ रही है, वहीं डायरेक्टर हनु राघवपुडी ने हाल ही में सेट से लीक हो रही तस्वीरों को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है.

फोटो लीक पर डायरेक्टर हनु राघवपुडी ने की फैंस से अपील

डायरेक्टर हनु राघवपुडी ने सोशल मीडिया के जरिए, फैंस से एक अपील की और उनसे गुजारिश की कि वे लीक हुए विजुअल्स को शेयर न करें. इस प्रोजेक्ट में लगी मेहनत और जुनून पर जोर देते हुए, उन्होंने सभी से फिल्म के जादू को बनाए रखने का अनुरोध किया. उन्होंने इस बात पर भी रोशनी डाली कि 'फौजी' को एक थिएटर एक्सपीरियंस के तौर पर तैयार किया गया है और इसे बड़े पर्दे पर ही उसी तरह एन्जॉय किया जाना चाहिए, जैसा कि टीम ने सोचा है.

डायरेक्टर ने लिखा, 'हमने फौजी में अपना पूरा दिल लगा दिया है ताकि आपको कुछ वाकई खास दे सकें. आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कृपया लीक्स के साथ इसके जादू को खराब न करें. आइए इसका अनुभव उसी तरह करें जैसा इसे होना चाहिए... सिनेमाघरों में एक साथ.'

बता दें, 'बाहुबली' के बाद 'फौजी' के साथ एक्टर प्रभास एक बार फिर एक पीरियड ड्रामा एपिक में वापसी कर रहे हैं, जो एक इमोशनल और विजुअली शानदार सिनेमाई अनुभव का वादा करती है. माइथ्री मूवी मेकर्स की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म मानी जा रही इस फिल्म में एक जबरदस्त टीम साथ आई है, प्रभास, माइथ्री (पुष्पा के मेकर्स) हनु (सीता रामम के डायरेक्टर). इस कॉलेबोरेशन को भारतीय सिनेमा में 'पीढ़ियों का मिलन' कहा जा रहा है. हालाकिं फिल्म की रिलीज डेट अभी सामने नही आई है.