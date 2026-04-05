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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाBO Report: कोविड के बाद 3000 करोड़ कमाने वाली इकलौती एक्ट्रेस हैं रश्मिका मंदाना, 3 ब्लॉकबस्टर से लगाई हैट्रिक

BO Report: कोविड के बाद 3000 करोड़ कमाने वाली इकलौती एक्ट्रेस हैं रश्मिका मंदाना, 3 ब्लॉकबस्टर से लगाई हैट्रिक

Rashmika Mandanna Box Office Report: रश्मिका मंदाना अपना जन्मदिन मना रही हैं. इस खास मौके पर आपको उनकी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में बता रहे हैं. वह 3000 करोड़ कमाने वाली इकलौती एक्ट्रेस हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 05 Apr 2026 02:39 PM (IST)
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साउथ से लेकर बॉलीवुड तक में धाक जमा चुकीं एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) आज अपना जन्मदिन मना रही हैं. उनके बर्थडे के मौके पर अपकमिंग फिल्म 'मायसा' से नया लुक जारी किया गया है, जिसमें उनका लुक देखते ही बन रहा है. कोविड-19 के बाद से वो इकलौती अभिनेत्री हैं, जिन्होंने बैक टू बैक हिट्स दी और 3 फिल्मों से तो उन्होंने हैट्रिक ही मार दी और वह 3000 करोड़ कमाने वाली इकलौती अभिनेत्री बन चुकी हैं. चलिए बताते हैं रश्मिका मंदाना की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में.

कोविड-19 के दौर में रिलीज हुई 'पुष्पा-द राइज'

कोविड-19 के दौर में जहां बॉलीवुड में कोई भी फिल्म रिलीज हो रही थी तो उसे फ्लॉप का सामना करना पड़ रहा था लेकिन उसी बीच दो फिल्में रिलीज की गईं पहली 'पुष्पा द राइज' और दूसरी 'केजीएफ 2' तो दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कलेक्शन किया था. 'पुष्पा' ने 2021 में अकेले घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ और वर्ल्डवाइड 300 करोड़ का बिजनेस कर लिया था. इस फिल्म के बाद रश्मिका नेशनल क्रश बन गईं. अल्लू अर्जुन और रश्मिका की जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया था.

3 ब्लॉकबस्टर से लगाई हैट्रिक

'पुष्पा द राइज' के बाद रश्मिका मंदाना लाइमलाइट में आ गईं और फिर इसके सीक्वल का लोगों के इंतजार होने लगा. 2022 में 'सीता रामम' से भी सभी का ध्यान खींच लिया. इसके बाद एक्ट्रेस की झोली में कई फिल्में आईं और उन्होंने महज 3 ब्लॉकबस्टर फिल्मों से ही हैट्रिक मार दी. वह कोविड 19 के बाद 3000 करोड़ कमाने वाली इकलौती एक्ट्रेस बन गईं. 

 
 
 
 
 
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रश्मिका मंदाना ने 'सीता रामम' के बाद फिल्म 'एनिमल' (2023) में काम किया और बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धमाका किया. सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म ने 915 करोड़ का कलेक्शन दुनियाभर में किया. इसके बाद वह 'पुष्पा द रूल' (2024-25) में नजर आईं. इसने तो रिकॉर्ड तोड़ कमाई की और सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने दुनियाभर में 1742 करोड़ का बिजनेस किया. अभी इसका क्रेज कम हो पाता कि इसके बाद सिनेमाघरों में आई 'छावा' (2025). इसने दुनियाभर में 807 करोड़ कमाए.

फिल्में बॉक्स ऑफिस (वर्ल्डवाइड)
'एनिमल' (2023) 915 करोड़
'पुष्पा द रूल' (2024-25) 1742 करोड़
'छावा' (2025) 807 करोड़

कोविड के बाद 3000 करोड़ कमाने वाली इकलौती एक्ट्रेस

रश्मिका मंदाना ने केवल 'एनिमल', 'छावा' और 'पुष्पा द रूल' जैसी फिल्मों से 3000 करोड़ का बिजनेस कर लिया. जबकि 5 सालों में बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स की फिल्में रिलीज हुईं. इसमें अक्षय कुमार जैसे स्टार्स शामिल हैं लेकिन, उन्हें बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा सफलता हाथ नहीं लगी.

शाहरुख खान भी नहीं दे पाए टक्कर

हालांकि, इस बीच शाहरुख खान की फिल्मों ने तीन फिल्मों से ही 2500 करोड़ का बिजनेस कर लिया. उन्होंने ये आंकड़ा महज एक साल में ही तीन फिल्मों 'जवान' (1160 करोड़), 'पठान' (1055 करोड़) और 'डंकी' (454 करोड़) से कर लिया था.लेकिन वह भी रश्मिका को कमाई के मामले में पीछे नहीं कर पाए.  

रश्मिका मंदाना की आने वाली फिल्में

बहरहाल, अगर रश्मिका मंदाना की अपकमिंग फिल्मों के बारे में बात करें तो उनकी पाइपलाइन में कई मूवीज शामिल हैं. वह विजय देवरकोंडा से शादी के बाद पहली बार फिल्म 'रानाबली' के जरिए स्क्रीन पर नजर आने वाली हैं. इसे 11 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा. इसके बाद वह क्राइम एक्शन ड्रामा फिल्म 'मायसा' में नजर आएंगी, जो 24 दिसंबर 2026 को रिलीज होगी. ये रश्मिका की पहली महिला प्रधान फिल्म है.

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Published at : 05 Apr 2026 02:39 PM (IST)
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Vijay Deverakonda Rashmika Mandanna Birthday Rashamika Mandanna
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