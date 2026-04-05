अगर आप ओटीटी पर कुछ अच्छा कंटेंट ढूंढ रहे है और आपको कोर्टरूम ड्रामा पसंद हैं, तो ये शो आपके लिए परफेक्ट होने वाले हैं. आज हम आपके लिए लेकर आए है 5 ऐसी वेब सीरीज की लिस्ट, जिसमें वकीलों की तकरार, न्याय की लड़ाई और इंसान की इमोशनल कहानियां शानदार तरीके से दिखाई गई हैं. हर एपिसोड में थ्रिल और रियलिटी का बेस्ट कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, जो दर्शकों को अंत तक स्क्रीन से बांधे रखती है. तो आइए ओटीटी की टॉप 5 वेब सीरीज पर नजर डालते है.

मामला लीगल है

इस सीरीज में हर दिन के छोटे-बड़े विवादों को मजेदार अंदाज में दिखाया गया है. इसका पहला सीजन 2024 में आया था और दूसरा 3 अप्रैल 2026 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया गया. इसमें कानूनी प्रक्रिया के साथ हंसी का तड़का भी डाला गया है.

ट्रायल बाय फायर

नेटफ्लिक्स की ये सीरीज 1997 के उपहार सिनेमा आग हादसे पर बनाई गई है, जिसमें 59 लोगों की मौत हुई थी. राजश्री देशपांडे और अभय देओल इसमें लीड रोल में नजर आते हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को खोया और न्याय के लिए लंबी लड़ाई लड़ी.

क्रिमिनल जस्टिस

इसमें एक आम आदमी की पुलिस जांच, रिमांड, न्यायिक हिरासत और कोर्ट की सुनवाई देखने को मिलती है. इसके चार सीजन पहले ही जियो हॉटस्टार पर रिलीज हो चुके हैं और हर सीजन में कहानी की गहराई और इमोशनल पहलू और मजबूत होती दिखती है.

गिल्टी माइंड्स

श्रिया पिलगांवकर और करिश्मा तन्ना के इस शो में गवाहों के क्रॉस-एग्जामिनेशन और महिलाओं के अपराधियों के तरफ लोगों के नजरिए को दिखाया जाता है. इसकी कहानी एंटरटेनमेंट के साथ लोगों को सोचने पर भी मजबूर करती है. इसे आप अमेजन प्राइम वीडियो पर आसानी से देख सकते हैं.

सूट्स

गैब्रियल माच्ट और पैट्रिक जे. एडम्स स्टारर ये शो कानूनी फर्म और कोर्टरूम ड्रामा पर बनी है. इस सीरीज के टोटल नौ सीजन है, जो नेटफ्लिक्स पर 2023 में ग्लोबल फेम हासिल कर चुका है और दुनिया भर के दर्शकों का पसंदीदा बन चुका है.