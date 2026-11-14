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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाबॉक्स ऑफिस पर आखिरी सांसे गिन रही नयनतारा की 'मूकुथी अम्मन 2', 8वें दिन का कलेक्शन शॉकिंग

बॉक्स ऑफिस पर आखिरी सांसे गिन रही नयनतारा की 'मूकुथी अम्मन 2', 8वें दिन का कलेक्शन शॉकिंग

नयनतारा की फिल्म 'मूकुथी अम्मन 2' को रिलीज हुए 8 दिन हो चुके हैं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसका जादू फीका पड़ता जा रहा है. दूसरे हफ्ते में भी फिल्म की कमाई में गिरावट आई.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 14 Nov 2026 12:35 PM (IST)
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नयनतारा की फिल्म 'मूकुथी अम्मन 2' रिलीज के 8 दिन बाद ही बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ती नजर आ रही है. फिल्म की कमाई में लगातार गिरावट आ रही है और अब इसका कलेक्शन लाखों में सिमटकर रह गया है.

'मूकुथी अम्मन 2' बॉक्स ऑफिस पर लगातार संघर्ष कर रही है. आइए जानते हैं कि रिलीज के 8वें दिन फिल्म ने कितनी कमाई की.

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8वें दिन का कलेक्शन
सैकनिल्क के मुताबिक, शुक्रवार यानी 13 नवंबर को  फिल्म ने रिलीज के आठवें दिन भारत में सिर्फ 41 लाख रुपये का नेट कलेक्शन किया. इसके साथ ही फिल्म की कुल घरेलू नेट कमाई 18.34 करोड़ रुपये हो गई है, जबकि इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 21.18 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. इसके देशभर में 717 शो हुए.

इस दौरान हर शो से औसतन 5,718 रुपये की कमाई हुई. फिल्म की कमाई में गुरुवार के मुकाबले 45.3 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई, क्योंकि गुरुवार को इसने 75 लाख रुपये कमाए थे. वहीं, रिलीज के पहले शुक्रवार को हुई 1.88 करोड़ रुपये की कमाई के मुकाबले अब इसका कलेक्शन 78.2 फीसदी तक गिर गया है.

'मूकुथी अम्मन 2' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
नयनतारा की इस फिल्म ने 6 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज के पहले दिन 1.88 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था. शनिवार को इसकी कमाई बढ़कर 2.45 करोड़ रुपये हो गई, जबकि रविवार को फिल्म ने अच्छी छलांग लगाते हुए 4.60 करोड़ रुपये कमाए. इसके बाद सोमवार को फिल्म ने अपना अब तक का सबसे बड़ा सिंगल डे कलेक्शन दर्ज किया और 5.15 करोड़ रुपये की कमाई की.

मंगलवार को इसका कलेक्शन घटकर 2.10 करोड़ रुपये रह गया, जबकि बुधवार को फिल्म ने 1 करोड़ रुपये कमाए. गुरुवार को कमाई और गिरकर 75 लाख रुपये पर पहुंच गई. वहीं, दूसरे शुक्रवार को फिल्म सिर्फ 41 लाख रुपये का नेट कलेक्शन ही कर पाई.

पहले सात दिनों में फिल्म ने भारत में 17.93 करोड़ रुपये का नेट और 20.72 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया था. वहीं, आठवें दिन की कमाई जुड़ने के बाद इसका कुल घरेलू नेट कलेक्शन 18.34 करोड़ रुपये और ग्रॉस कलेक्शन 21.18 करोड़ रुपये हो गया है. अब तक देशभर में फिल्म के कुल 12,902 शो हो चुके हैं.

घरेलू कमाई में तमिल वर्जन का बड़ा योगदान
फिल्म की बॉक्स ऑफिस कमाई में सबसे बड़ा योगदान तमिल वर्जन का रहा है. इसने अब तक 17.26 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है, जो फिल्म की कुल घरेलू कमाई का 94.1 फीसदी है. वहीं, तेलुगु वर्जन ने 1.08 करोड़ रुपये कमाए हैं, जो कुल कमाई का बाकी 5.9 फीसदी हिस्सा है.

सूर्या की 'सीन' के  मुकाबले पिछड़ी नयनतारा की फिल्म
'मूकुथी अम्मन 2' की बॉक्स ऑफिस पर सूर्या की सीन से कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है.  'सीन' लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है और दुनियाभर में 200 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर चुकी है.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एबीपी लाइव में बतौर कंसल्टेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. वे मुख्य रूप से ओटीटी, फैशन और लाइफस्टाइल बीट पर ट्रेंडिंग व तथ्यपरक खबरें लिखती हैं. 
इसके साथ ही वे डिजिटल पॉडकास्ट कंटेंट को कवर करने में गहरी रुचि रखती हैं. पूर्व में एबीपी न्यूज़ में ही एक साल की संपादकीय इंटर्नशिप कर चुकीं मयूरी ने 
इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी, बरेली से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन (BJMC) किया है.
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Published at : 14 Nov 2026 12:35 PM (IST)
Tags :
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