बॉक्स ऑफिस के नजरिए से साल 2026 भारतीय सिनेमा के लिए अब तक बेहद खास रहा है. इस साल 'धुरंधर 2', 'हनुमान अंश', 'दृश्यम 3', 'जेलर 2' और 'बॉर्डर 2' जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की है. वहीं इन दिनों टिकट खिड़की पर 'रामायण' का तूफान देखने को मिल रहा है. साल 2026 में कई ऐसी फिल्में भी हैं जिन्होंने बजट के मामले में काफी हैरान किया. वहीं साल 2027 में भी कई बिग बजट फिल्में दस्तक देने वाली हैं. हम आपको साल 2027 की 5 सबसे महंगी इंडियन फिल्मों के बारे में बता रहे हैं जिनमें से दो का बजट एक हजार करोड़ रुपये या उससे ज्यादा है.

'वाराणसी'

महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा की मुख्य भूमिका वाली फिल्म 'वाराणसी' का डायरेक्शन एसएस राजामौली कर रहे हैं. इसका बजट 1300 करोड़ रुपये है. ये मूवी 7 अप्रैल 2027 को रिलीज होगी.

'राका'

'राका' में 'पुष्पा' स्टार अल्लू अर्जुन लीड रोल में नजर आएंगे. वहीं उनका साथ देंगी बॉलीवुड की लेडी सुपरस्टार दीपिका पादुकोण. इसका बजट करीब 1 हजार करोड़ रुपये है. ये फिल्म दिसंबर 2027 में रिलीज होगी. फिल्म को एटली कुमार डायरेक्ट कर रहे हैं.

'लव एंड वॉर'

'लव एंड वॉर' में रणबीर कपूर अपनी पत्नी आलिया भट्ट और अभिनेता विकी कौशल के साथ नजर आएंगे. फिल्म को दिग्गज डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने डायरेक्ट किया है. 21 जनवरी 2027 को रिलीज होने वाली लव एंड वॉर का बजट 425 करोड़ रुपये है.

स्पिरिट

तेलुगु सुपरस्टार प्रभास साल 2027 में अपनी फिल्म 'स्पिरिट' से बड़ा धमाका करने वाले हैं. ये मच अवेटेड फिल्म है जो 29 अक्टूबर 2027 को थिएटर्स में आएगी. इसमें प्रभास के साथ लीड रोल में बॉलीवुड एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी नजर आएंगी. बता दे कि संदीप रेड्डी वांगा द्वारा बनाई जा रही स्पिरिट का बजट 300 करोड़ रुपये तक है.

'गोलमाल 5'

बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन की गोलमाल सीरीज काफी सफल रही है. अब तक इसके चार पार्ट आ चुके हैं और चारों ही काफी संद किए गए. अब इसका पांचवा पार्ट 'गोलमाल 5' 8 जनवरी 2027 को रिलीज होगा. इसमें अजय के साथ अक्षय कुमार, श्रेयस तलपड़े, अरशद वारसी, रितेश देशमुख, कुणाल खेमू, तुषार कपूर जैसे एक्टर्स भी नजर आएंगे. रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बनी गोलमाल 5 का बजट 200 करोड़ रुपये से ज्यादा है.