मैसा’ में रश्मिका मंदाना एक बिल्कुल नए अंदाज में नजर आएंगी. इसे भारत की पहली महिला-लीड वाली पैन-इंडिया फिल्मों में से एक बताया जा रहा है. फिल्म में जबरदस्त एक्शन के साथ पिता और बेटी के रिश्ते की दिल छू लेने वाली कहानी भी देखने को मिलेगी. यह फिल्म 27 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है.

फिल्म के हाल ही में रिलीज़ हुए टीज़र को देश भर से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है. दर्शकों से लेकर फिल्म जानकारों तक से फिल्म ने अपनी रॉ एनर्जी, ग्रैंड स्केल और इंटेंस एटमॉस्फियर के लिए खूब तारीफ अपने नाम की है. सबसे ज्यादा खास बात यह है कि इस चीज ने मैसा को एक अलग सिनेमैटिक पहचान दी है. बहुत सी इंडियन फिल्म मास एक्शन ड्रामा की कहानी में मजबूत मां और बेटे के रिश्ते को दिखाती हैं, जैसे बाहुबली और KGF, लेकिन मैसा इससे अलग है क्योंकि इसमें मेकर्स नए और एक मजबूत भावनाओं को पेश करने वाले हैं. दरअसल, फिल्म की कहानी आदिवासी इलाकों में पिता और बेटी के मजबूत रिश्ते को दिखाएगी.

रिलीज हुआ दूसरा गाना

फिल्म को मिल रहे प्यार और तारीफ़ के बीच मेकर्स ने एक बेहद इमोशनल ट्रैक रिलीज़ कर दिया है. चार्टबस्टर गाने को रिलीज करने के बाद अब मेकर्स ने फिल्म से दूसरा गाना भी रिलीज कर दिया है. गाने के इस लिरिकल वीडियो का नाम ‘आओ री चिरैया’ है, जो बेहद प्यारा होने के साथ, लिस्नर्स को एक अलग ही एहसास कराता है.

जेक्स बिजॉय द्वारा कंपोज ‘आओ री चिरैया’ गाने में दुनिया के सबसे प्यारे बाप और बेटी के रिश्ते को खूबसूरती से पेश किया गया है. यह गाना अपने बोल और म्यूजिक से दिल को छू लेता है.गाने के इमोशनल कर देने वाले बोल बाप और बेटी के रिश्ते को बखूबी बयां करते हैं. गाना सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आंखें नम हो जाती हैं. रश्मिका मंदाना का गाने में एक ऐसा भावनाओं से भरा और कोमल पक्ष सामने आता है, जिसे दर्शकों ने सिल्वर स्क्रीन पर पहले कभी नहीं देखा है.

इस दिन रिलीज होगी फिल्म

मैसा को अनफॉर्मुला फिल्म्स के बैनर तले प्रोड्यूस किया जा रहा है. फिल्म में जबरदस्त एक्शन सींस के साथ इसमें बाप और बेटी के रिश्ते की दिल छू लेने वाली कहानी भी देखने मिलने वाली है. फिल्म की कहानी आदिवासी इलाकों की कहानी पर आधारित है. फिल्म की म्यूजिकल जर्नी 2 नवंबर से शुरू हो चुकी है, जबकि फिल्म इस 27 नवंबर 2026 को थिएटर में रिलीज होने वाली है.