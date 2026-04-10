जेल से बाहर आए रंजीत बालकृष्ण, हैरेसमेंट के आरोपों के बीच इन शर्तों के साथ मिली जमानत

मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर रंजीत बालकृष्णन इन दिनों चर्चा में हैं. उन पर एक एक्ट्रेस ने यौन उत्पीड़न की कोशिश का आरोप लगाया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था. जब ये खबर सामने आई, तो फिल्म जगत में हलचल मच गई थी. हालांकि, अब कोर्ट ने रंजीत को जमानत दे दी है. लेकिन अभी पूरी तरह से राहत नहीं मिली है क्योंकि अदालत ने कई सख्त शर्तें लगाई हैं.

जमानत से साथ रखी गई ये शर्तें

इस मामले में रंजीत को 31 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और बाद में उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. अब मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर कर ली है. कोर्ट ने कहा है कि रंजीत को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा और वो बिना परमिशन के एर्नाकुलम जिले से बाहर नहीं जा सकते. साथ ही उन्हें फोर्ट कोच्चि में जाने से भी मना किया गया है, जहां घटना हुई थी. इसके अलावा उन्हें 1 लाख रुपये का बॉन्ड भरना होगा और इतनी ही रकम के दो जमानती भी देने होंगे. अगले तीन महीनों तक हर सोमवार उन्हें अधिकारी के सामने पेश होना होगा, जब तक इस मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं हो जाती.

क्या था पूरा मामला?

बता दें कि ये मामला उस वक्त सामने आया, जब रंजीत के साथ फिल्म में काम कर रही एक अभिनेत्री ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. उसने आरोप लगाया कि शूटिंग के बीच रंजीत ने उसे अपने वैनिटी वैन में बुलाया और उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की. अभिनेत्री के बयान पर 28 मार्च को एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें महिला की मर्यादा भंग करने, यौन उत्पीड़न, गलत तरीके से रोकने और अश्लील हरकत करने जैसी धाराएं शामिल हैं. पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए एक विशेष टीम भी बनाई और शुरुआती जांच के बाद रंजीत को हिरासत में लिया गया. वहीं रंजीत ने इन सभी आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि वो अपनी बेगुनाही साबित करेंगे.