किच्चा सुदीप की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'मार्क' फाइनली थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है. क्रिसमस के मौके पर इस एक्शन थ्रिलर ने सिनेमा हॉल्स में अपनी एंट्री ली और अब इसे दर्शकों की खूब सराहना मिल रही है. फिल्म को लेकर चर्चा तेज है और अब सभी को इसके डिजिटल रिलीज का इंतजार है. आइए जानते हैं ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी 'मार्क'.

किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर होगी किच्चा सुदीप की 'मार्क' की एंट्री?

किच्चा सुदीप की एक्शन थ्रिलर फिल्म 'मार्क' को थिएटर्स में रिलीज हुए अभी सिर्फ दो ही दिन हुए हैं. इतने कम समय में ही फिल्म के ऑडियंस के दिल में अपनी जगह बना ली है. इस एक्शन थ्रिलर को लेकर ऑडियंस के बीच गजब का उत्साह देखा जा सकता है अब थिएट्रिकल रिलीज के बाद फैंस 'मार्क' के ओटीटी रिलीज को भी बेताब हैं.

कयास लगाए जा रहे थे कि मूवी प्राइम वीडियो या जी 5 पर रिलीज होगी लेकिन अब किसी दूसरी ही ओटीटी प्लेटफॉर्म का नाम सामने आ रहा है. पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, ये एक्शन थ्रिलर अब जिओ हॉटस्टार पर स्ट्रीम करेगी. हालांकि अभी तक इसे लेकर कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं मिली है. बताया जा रहा है कि फिल्म जनवरी के महीने में ओटीटी पर रिलीज हो सकती है.

'मार्क' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

एक्शन थ्रिलर फिल्म 'मार्क' 25 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज हुई थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने अपने ओपनिंग डे पर 8.6 करोड़ की कमाई की और दूसरे दिन अपने खाते में 3.5 करोड़ रुपए जमा किया. सैक्निल्क के रिपोर्ट के अनुसार फिल्म ने अबतक 15.5 करोड़ रुपए कमा लिया है.

फिल्म की कहानी और कास्ट

किच्चा सुदीप की फिल्म 'मार्क' की कहानी अजय मार्कंडेय के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक सस्पेंडेड पुलिस अफसर हैं. लेकिन जब वो अपनी ड्यूटी पर वापस आते हैं तो वह न्याय दिलाने की अपनी कोशिश में गैंगस्टर्स और भ्रष्ट नेताओं के साथ भिड़ते हैं. किच्चा सुदीप के अलावा इस फिल्म में नवीन चंद्र, योगी बाबू, गुरु सोमासुंदरम, ड्रैगन मंजू और शाइन टॉम चाको जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं.