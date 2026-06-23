'करुप्पु' ने विदेशों में मचाई खूब तबाही, बनी सूर्या की सबसे बड़ी फिल्म, जानें- फाइनल कलेक्शन

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाKaruppu Overseas Final BO: 'करुप्पु' ने विदेशों में मचाई खूब तबाही, बनी सूर्या की सबसे बड़ी फिल्म, जानें- कितना रहा फाइनल कलेक्शन

Karuppu Overseas Final BO: 'करुप्पु' ने विदेशों में मचाई खूब तबाही, बनी सूर्या की सबसे बड़ी फिल्म, जानें- कितना रहा फाइनल कलेक्शन

Karuppu Overseas Final Box Office Collection: सूर्या की फिल्म 'करुप्पु' का विदेशों में थिएट्रिकल रन खत्म हो चुका है. इसी के साथ फिल्म ने ओवरसीज में रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 23 Jun 2026 07:42 AM (IST)
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सूर्या और तृषा कृष्णन की फिल्म 'करुप्पु' को दर्शकों से खूब प्यार मिला और इस फिल्म ने देश ही नहीं विदेशी बॉक्स ऑफिस पर खूब गर्दा उड़ाया. वहीं  एक महीने से ज़्यादा समय तक दबाकर कमाई करने के बाद इस फिल्म का थिएट्रिकल रन खत्म हो गया है. ये फिल्म सूर्या की ओवरसीज में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फ़िल्म बन गई है. चलिए यहां 'करुप्पु' का फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जानते हैं.

'करुप्पु' ने विदेशी बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की?
तमिल फैंटेसी एक्शन ड्रामा फिल्म 'करुप्पु' ने विदेशी बाज़ार में 11 करोड़ रुपये के कलेक्शन के साथ जबरदस्त शुरुआत की थी. इसके बाद स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते इस फिल्म ने कई हफ्तों तक बॉक्स ऑफिस लूटा. वहीं विदेशी बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने 81.15 करोड़ रुपये की कुल कमाई के साथ अपना सफर खत्म किया है. इसी के साथ इस फिल्म ने साल 2026 में इंटरनेशनल लेवल पर कॉलीवुड की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फ़िल्म का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है.

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'करुप्पु' ने ओवरसीज में कहां कितना कलेक्शन किया?

  • विदेशों में, 'करुप्पु' की कमाई में सबसे बड़ा कॉन्ट्रिब्यूशन मलेशिया का रहा, यहां इस फिल्म ने सबसे ज्यादा 25.2 करोड़ रुपये ($2.66 मिलियन) का कलेक्शन किया.
  • इसके बाद मिडिल ईस्ट से इस फिल्म ने 16.29 करोड़ रुपये से ज़्यादा ($1.72 मिलियन से ज़्यादा) जोड़े.
  • वहीं नॉर्थ अमेरिका (यूएसए और कनाडा) से इसका कलेक्शन 13.26 करोड़ रुपये ($1.4 मिलियन) रहा.
  • जबकि यूके-यूरोप से इसने 11.84 करोड़ रुपये से ज़्यादा ($1.25 मिलियन से ज़्यादा) का कारोबार किया.

विदेशों में सूर्या की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फ़िल्म बनी
81.15 करोड़ रुपये की ग्रॉस कमाई के साथ, 'करुप्पु' विदेशों में सूर्या की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फ़िल्म बन गई है, इसने आसानी से '24' (31.8 करोड़ रुपये) को पीछे छोड़ते हुए टॉप जगह हासिल की है. ​​अगर तुलना करें, तो इस फैंटेसी एक्शन ड्रामा ने '24' से 155.18% ज़्यादा कमाई की है. इन आंकड़ों के साथ, यह फ़िल्म इंटरनेशनल लेवल पर कॉलीवुड स्टार के लिए ब्लॉकबस्टर साबित हुई है.

'करुप्पु' के बारे में
आरजे बालाजी के डायरेक्शन में बनी इस फैंटेसी एक्शन ड्रामा फ़िल्म को 130 करोड़ रुपये की लागत से बनाया हुआ बताया जा रहा है. इसे ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के बैनर तले एसआर प्रभु और एसआर प्रकाश बाबू ने प्रोड्यूस किया था. बता दें कि 'करुप्पु' 15 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. अब यह फ़िल्म अमेज़न प्राइम वीडियो पर तमिल, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में ऑनलाइन स्ट्रीम हो रही है.

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Published at : 23 Jun 2026 07:36 AM (IST)
Tags :
Trisha Krishnan Suriya BOX OFFICE COLLECTION Karuppu
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