कांतारा चैप्टर 1 रिलीज के साथ ही रिकॉर्ड तोड़ रही है. फिल्म 2 अक्टूबर को रिलीज हुई थी. 6 दिनों में ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया. फिल्म ने दुनियाभर में 400 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. इसी के साथ ही फिल्म ने पहली कांतारा को भी पीछे छोड़ दिया है.



बता दें कि फिल्म ने घेरलू बॉक्स ऑफिस पर 290.25 करोड़ नेट और 348 करोड़ ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है. वहीं वर्ल्डवाइड फिल्म ने 400 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है. फिल्म का कलेक्शन 414 करोड़ हो गया है.

कांतारा चैप्टर 1 ने बनाए ये रिकॉर्ड

बता दें कि 2022 में आई कांतारा ने 408 करोड़ का वर्ल्डवाइड लाइफटइम कलेक्शन किया था. अब कांतारा चैप्टर 1 सेकंड हाइएस्ट ग्रॉसिंग कन्नड़ फिल्म बन गई है. फिल्म सिर्फ केजीएफ चैप्टर 1 (1250 करोड़) से पीछे है.

इसके अलावा कांतारा ने कमल हासन की फिल्म विक्रम (413 करोड़) और भूल भुलैया 3 (411 करोड़) को भी पीछे छोड़ दिया है. फिल्म अगर इसी तरह कमाई करती रही तो इस साल की पहली 1000 करोड़ से ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन जाएगी.

कांतारा ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर की इतनी कमाई

कांतारा चैप्टर 1 ने 61.85 करोड़ से ओपनिंग की थी. फिल्म ने दूसरे दिन फिल्म ने 45.4 करोड़ कमाए थे. तीसरे दिन फिल्म ने 55 करोड़ का कलेक्शन किया था. चौथे दिन फिल्म की कमाई में इजाफा हुआ और फिल्म ने 63 करोड़ कमाए. वहीं पांचवें दिन फिल्म ने 31 करोड़ कमाए. छठे दिन फिल्म ने 33 करोड़ का कलेक्शन किया है.

बता दें कि कांतारा चैप्टर 1 को ऋषभ शेट्टी ने डायरेक्ट किया है. उन्होंने ही फिल्म को लिखा है. ये 2022 में आई फिल्म कांतारा का प्रीक्वल है. फिल्म में जयराम, गुलशन दैवेया और रुक्मणि वसंत लीड रोल में हैं. फिल्म को कन्नड़, हिंदी, तमिल, तेलुगू और मलयालम भाषा में रिलीज किया गया है. हर भाषा में फिल्म जबरदस्त कमाई कर रही है. पहली फिल्म को भी ऋषभ शेट्टी ने ही डायरेक्ट किया था.