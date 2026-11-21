साल 2024 में आई फिल्म 'हनु-मैन' को काफी पसंद किया गया था. इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर सफलता हासिल की थी. अब मेकर्स ने इसके अगले भाग का ऐलान कर दिया है. हालांकि सीक्वल में तेजा सज्जा लीड रोल में नजर नहीं आएंगे. उनकी दूसरे पार्ट से छुट्टी हो गई है और इसमें अब एक नया एक्टर लीड रोल निभाता हुआ नजर आएगा.

तेजा सज्जा की जगह ये एक्टर निभाएगा लीड रोल

तेजा सज्जा को जिस अभिनेता ने रिप्लेस किया है उनका नाम है पंजा वैष्णव तेज. पंजा वैष्णव तेज ने खुद भी सोशल मीडिया पर एक पोस्टर शेयर करके हनुमैन के सीक्वल हनु-मैन 2: द राइज ऑफ वानर्स' का ऐलान किया है. उन्होंने पोस्ट के साथ कैप्शन में लिखा, 'हर तूफ़ान में, उनका नाम एक सहारा है. विश्वास की हर छलांग में, वे ही सहारा देने वाली हवा है. हनु-मैन 2: द राइज ऑफ वानर्स.' उम्मीद है कि ये एडवेंचर से भरपूर फिल्म दर्शकों को फैंटेसी दुनिया में ले जाएगी.

पैन-इंडिया रिलीज होगी हनुमैन 2

हनुमैन बनाने वाले प्रोडक्शन हाउस प्राइमशो एंटरटेनमेंट ने ही इसके सीक्वल का निर्माण करने की कमान भी संभाली है. फिल्म के प्रोड्यूसर्स निरंजन रेड्डी और चैतन्य रेड्डी हैं. जबकि हनुमैन 2 को डायरेक्टर करेंगे वी आनंद और उन्होंने ही इसकी कहानी भी लिखी है.

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हनुमैन 2 को मेकर्स देशभर में बड़े लेवल पर रिलीज करेंगे. फिल्म अपनी मूल भाषा तेलुगु के साथ-साथ तमिल, हिंदी, मलयालम और कन्नड़ में भी दस्तक देगी. हनुमैन 2 से जुड़ी कई जानकारी सामने आ चुकी है, हालांकि इसकी रिलीज डेट से अभी पर्दा नहीं उठ सका है. उम्मीद है कि फिल्म पर जल्द ही बेहतर ढंग से काम शुरू होने के बाद इसकी रिलीज डेट भी सामने आ जाएगी.

'हनुमैन' ने कमाए थे करीब 300 करोड़ रुपये

एक्शन एडवेंचर फिल्म हनुमैन ने सिनेमाघरों में 12 जनवरी 2024 को दस्तक दी थी. प्रशांत वर्मा के डायरेक्शन में बनी मूवी में तेजा सज्जा के साथ अमृता अय्यर, विनय राय, गेटअप श्रीनु और वरलक्ष्मी शरदकुमार जैसे कलाकार भी नजर आए थे. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 40 करोड़ रुपये के बजट में बनी फिल्म ने भारत में 200 करोड़ से ज्यादा और वर्ल्डवाइड 295 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया था.