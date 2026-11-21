साउथ एक्टर धनुष की फिल्म 'ओम' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. इसे दर्शकों से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. वहीं इसके रिलीज होते ही सूर्या की फिल्म 'सीन' की कमाई पर असर देखने को मिल रहा है. तीसरे हफ्ते में पहुंच चुकी 'सीन' का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन अब धीमा पड़ने लगा है.

हालात ये हैं कि रिलीज के 15वें दिन फिल्म की कमाई लाखों में सिमट गई. शुक्रवार को 'सीन' ने भारत में सिर्फ 77 लाख रुपये का नेट कलेक्शन किया.

15वें दिन लाखों में सिमटी 'सीन' की कमाई

फिल्म 'सीन' ने रिलीज के 15वें दिन भारत में 77 लाख रुपये का नेट कलेक्शन किया. इसके साथ ही फिल्म का भारत में कुल ग्रॉस कलेक्शन 171.60 करोड़ रुपये और नेट कलेक्शन 147.72 करोड़ रुपये हो गया है.

वहीं, ओवरसीज में फिल्म ने 15वें दिन 25 लाख रुपये की कमाई की. इसके साथ ही विदेशों में फिल्म का कुल ग्रॉस कलेक्शन 89 करोड़ रुपये पहुंच गया है. अब 'सीन' का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 260.60 करोड़ रुपये हो चुका है.

'सीन' ने तमिल वर्जन ने की सबसे ज्यादा कमाई

सूर्या की फिल्म 'सीन' की कमाई में तमिल वर्जन का सबसे बड़ा योगदान रहा. शुक्रवार को तमिल वर्जन ने 478 शोज के जरिए 62 लाख रुपये कमाए, जबकि तेलुगु वर्जन ने 216 शोज से 15 लाख रुपये का कलेक्शन किया. इस दिन फिल्म की कुल भारतीय नेट कमाई में तमिल वर्जन की हिस्सेदारी 80.5 फीसदी रही.

गुरुवार को 1.90 करोड़ रुपये कमाने वाली इस फिल्म की कमाई में शुक्रवार को 59.5 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई. फिल्म ने पहले हफ्ते में भारत में 111.70 करोड़ रुपये और दूसरे हफ्ते में 35.25 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था. वहीं, तीसरे हफ्ते में अब तक 77 लाख रुपये की कमाई हुई है.

'सीन' ने ओपनिंग डे पर 19.15 करोड़ की कमाई की थी.

'सीन' के बारे में

बता दें, 'सीन' एक तमिल एक्शन-कॉमेडी क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जिसे जीतू माधवन ने लिखा और डायरेक्ट किया है. ये फिल्म 6 नवंबर 2026 को दिवाली के मौके पर रिलीज हुई थी. इसमें सूर्या, नाजरिया नाजिम और नसलेन मुख्य भूमिकाओं में नजर आए हैं.