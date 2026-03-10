तूफान बनी साउथ की ये फिल्म, 11 दिनों में कमा डाला 300 फीसदी से ज्यादा मुनाफा

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Box Office: तूफान बनी साउथ की ये मामूली बजट में बनी फिल्म, 11 दिनों में कमा डाला 300 फीसदी से ज्यादा मुनाफा

Thaai Kizhavi Box Office Collection Day 11: राधिका सारथकुमार की थाई किझावी ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ाया हुआ है. इस फिल्म ने रिलीज के 11वें दिन शानदार कलेक्शन किया है.

Updated at : 10 Mar 2026 03:21 PM (IST)
Preferred Sources

 सिनेमाघरों में जहां द केरल स्टोरी दबदबा बनाए हुए है तो वहीं इस फिल्म को साउथ की एक बिना बड़े स्टार कास्ट वाली फिल्म बराबर की टक्कर दे रही है. दरअसल हम बात कर रहे हैं राधिका सरथकुमार स्टारर थाई किझावी की. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस रिलीज के बाद से बवाल काट रही है और ऐसे-ऐसे रिकॉर्ड बना रही है कि हर कोई हैरान रह गया है. जानते हैं इस फिल्म ने 11वें दिन यानी दूसरे सोमवार को कितने नोट छापे हैं?

थाई किझावी ने 11वें दिन कितनी की कमाई?
अपने दूसरे सोमवार को थाई किझावी ने कोईमोई के आंकड़ों के मुताबिक 2.5 करोड़ रुपये और कमाए. वहीं आंकड़ों के मुताबिक शिवकुमार मुरुगेसन के डायरेक्शन में बनी इस तमिल कॉमेडी ड्रामा ने  पहले हफ्ते में 23.25 करोड़ का कलेक्शन कर डाला था. इसके बाद इसने दूसरे फ्राइडे को 2.55 करोड़, दूसरे शनिवार को 4.6 करोड़ और दूसरे संडे को 5 करोड़ का कलेक्शन किया. इसी के साथ इसकी 11 दिनों की कुल कमाई 37.9 करोड़ रुपये हो गई. जबकि इसका ग्रॉस कलेक्शन 44.72 करोड़ हो गया है. फिल्म की रफ़्तार को देखते हुए, ये आसानी से भारत में 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी.  

11 दिनों मे कितना कमाया मुनाफा
बता दे कि थाई किझावी का बजट 9 करोड़ रुपये बताया जा रहा है. इस लागत के मुकाबले, इसने अब तक 37.9 करोड़ नेट कमाए हैं, इस तरह 28.9 करोड़ का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट (ROI) मिला है जोकि 321.11% रिटर्न के बराबर है. फिल्म को सुपर डुपर हिट के टैग के लिए 100 करोड़ नेट कमाने होंगे, जो इसकी पहुंच से बाहर है. हालांकि 321.11% रिटर्न के साथ, थाई किझावी 2026 की दूसरी तमिल फिल्म बन गई है जिसने अभिशन जीविंथ और अनस्वरा राजन की विद लव के बाद इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 300% रिटर्न कमाया है.

फिल्म के बारे में और जानें
कॉलीवुड कॉमेडी ड्रामा को शिवकुमार मुरुगेसन ने डायरेक्ट किया है और इसे सुधन सुंदरम और शिवकार्तिकेयन ने पैशन स्टूडियो और शिवकार्तिकेयन प्रोडक्शंस के बैनर तले प्रोड्यूस किया है. इसमें सिंगमपुली, अरुलदोस, मुनीशकांत और बाला सरवनन भी अहम रोल में हैं. यह 27 फरवरी को थिएटर में रिलीज़ हुई थी.

Published at : 10 Mar 2026 03:17 PM (IST)
