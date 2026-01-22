थिएटर्स में जिस तरह से फिल्में रिलीज का क्रेज रहता है, वैसा ही इन दिनों OTT के लिए भी है. जैसे हर शुक्रवार को सिनेमाघरों में फिल्में रिलीज होती हैं, वैसे ही अब ओटीटी पर भी हर शुक्रवार को कई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होती हैं. कई नई- लेटेस्ट फिल्में और सीरीज होती हैं तो कई वो भी होती हैं जो सिनेमाघरों में हम देख चुके होते हैं. हालांकि OTT का ये फायदा होता है कि इसमें हम कभी भी फिस्में देख सकते हैं. तो इस शुक्रवार यानी 23 जनवरी को भी अलग- अलग OTT प्लेटफॉर्म्स पर अलग- अलग फिल्में रिलीज होने जा रही हैं. आइये दिखाते हैं लिस्ट:

मस्ती 4 (जी 5)

View this post on Instagram A post shared by ZEE5 (@zee5)

विवेक ओबेरॉय, आफताब शिवदासानी और रितेश देशमुख की अडल्ट कॉमेडी फिल्म 'मस्ती 4' नवंबर 2025 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म तीन नाखुश पतियों की कहानी है अमर, प्रेम और मीत की. अगर आपने थिएटर्स में इस फिल्म को देखना मिस कर दिया था तो अब आप इसे OTT प्लेटफॉर्म जी5 पर देख सकते हैं.

तेरे इश्क में (नेटफ्लिस्ट)

View this post on Instagram A post shared by Netflix India (@netflix_in)

कृति सैनन और धनुष स्टारर ये फिल्म दिसंबर 2025 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म को दर्शकों का काफी प्यार मिला था. हालांकि ये फिल्म रिलीज के पहले से ही विवादों से भी घिरी रही. दर्शकों को इस फिल्म के जरिए एक जुनूनी इश्क दिखाया गया. अब ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है. अगर ये किसी से मिस हो गई हो तो आप इसे दोबारा नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

गुस्ताख इश्क (जिओ हॉटस्टार)

नवंबर 2025 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म 'गुस्ताख इश्क' 23 जनवरी को ओटीटी पर दोबारा से रिलीज हो रही है. इस फिल्म में विजय वर्मा, फातिमा सना शेख, नसीरुद्दीन शाह, शारिक हाशमी नजर आए थे. ये एक दिल को छू लेने वाली लव स्टोरी है जो एक बार और तो देखना जरूर बनती है.

स्पेस जेन: चंद्रयान (जिओ हॉटस्टार)

View this post on Instagram A post shared by JioHotstar (@jiohotstar)

हॉटस्टार की ओरिजिनल सीरीज 'स्पेस जेन: चंद्रयान' एक वेब सीरीज है. जो जियो हॉटस्टार पर 23 जनवरी को पहली बार रिलीज होने जा रही है. इस सीरीज में नकुल मेहता, श्रेया सरन समेत अन्य स्टारकास्ट भी है. ये सीरीज भारत से चंद्रयान को स्पेस में भेजने की कहानी पर आधारित है. ये सीरीज आपको बांधकर रखेगी.

चीकातिलो (अमेजन प्राइम वीडियो)

View this post on Instagram A post shared by prime video IN (@primevideoin)

शोभिता धूलिपाला स्टारर ये फिल्म तेलुगू भषा की फिल्म है. ये एक लड़की संध्या की कहानी है जो अपने बेस्ट फ्रेंड की अचानक हुई हत्या का सच जानने के लिए क्राइम वर्ल्ड मं घुस जाती है. ये थ्रिलर फिल्म मिस्टीरियस है और थ्रिलर फिल्में पसंद करने वालों को बहुत पसंद आने वाली है.

मार्क (जियो हॉटस्टार)

कन्नड़ भाषा की ये फिल्म 'मार्क' भी इसी जियो हॉटस्टार पर रिलीज हो रही है. ये फिल्म वैसे तो 25 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. लेकिन यदि आपने इसे मिस कर दिया हो तो ये आपको ओटीटी पर भी अब मिल जाएगी. किच्चा सुदीप स्टारर ये फिल्म एक्शन और ड्रामा से भरपूर है.