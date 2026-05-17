रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल

हॉलीवुड एक्ट्रेस रीज विदरस्पून ने बेटे डीकन के ग्रेजुएट होने पर खुशी जाहिर की. उन्होंने सोशल मीडिया पर बेटे की ग्रेजुएशन से जुड़ी कई खूबसूरत फोटोज साझा कीं और बताया कि उनके बेटे ने लगातार चार साल तक कड़ी मेहनत की और अब उसने अपनी पढ़ाई सक्सेसफुली पूरी कर ली है.

बेटे डीकन पर है गर्व

एक्ट्रेस का यह पोस्ट अब तेजी से वायरल हो रहा है. दरअसल, रीज विदरस्पून ने इंस्टाग्राम पर कई फोटोज पोस्ट की. इन फोटोज में वह अपने बेटे डीकन के साथ बेहद खुश नजर आ रही हैं. इन फोटोज के साथ रीज ने कैप्शन में लिखा, 'चार साल की मेहनत, लंबे दिन, लगातार पढ़ाई, कभी खत्म न होने वाले पेपर और क्लास, बेहतरीन टीचर्स के साथ सीखने के बाद मेरा बेटा ग्रेजुएट हो गया है. मुझे अपने बेटे पर गर्व है.'

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रयान फिलिप और रीज विदरस्पून के बेटे हैं डीकन

जानकारी के लिए बता दें कि डीकन, रीज विदरस्पून और एक्टर रयान फिलिप के बेटे हैं. रीज और रयान की पहली मुलाकात साल 1997 में एक्ट्रेस के 21वें जन्मदिन की पार्टी में हुई थी. इसके बाद, दोनों करीब आए और 1998 में सगाई कर ली. साल 1999 में दोनों शादी के बंधन में बंध गए. इस शादी से उनके दो बच्चे हुए, जिनमें बेटा डीकन और बेटी एवा एलिजाबेथ फिलिप शामिल हैं. हालांकि बाद में दोनों के रिश्ते में दूरियां आ गईं. साल 2006 में रीज और रयान ने अलग होने का फैसला लिया और साल 2007 में उनका डिवोर्स हो गया.

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फिल्मोग्राफी एंड अवार्ड्स

अगर रीज विदरस्पून के करियर की बात करें, तो वह हॉलीवुड की सबसे सफल एक्ट्रेस में गिनी जाती हैं. शानदार एक्टिंग के लिए उन्हें कई बड़े अवॉर्ड्स मिले, जिसमें एकेडमी अवॉर्ड, प्राइमटाइम एमी अवॉर्ड और गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड शामिल है. रीज ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 1991 में फिल्म 'द मैन इन द मून' से की थी.

इसके बाद उन्होंने 'फ्रीवे एंड फियर', 'क्रूएल इंटेंशन्स', 'ब्लैक कॉमेडी इलेक्शन', 'लीगली ब्लॉन्ड' और 'स्वीट होम अलबामा' जैसी फिल्मों में काम किया।हाल ही में रीज फिल्म 'यू आर कॉर्डियली इनवाइटेड' में नजर आई थीं. इस फिल्म का डायरेक्शन निकोलस स्टोलर ने किया था और इसमें विल फेरेल भी लीड रोल में थे.