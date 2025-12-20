साल के शुरुआत से ही थिएटर्स से लेकर ओटीटी तक फिल्मों और सीरीज का जमावड़ा देखा गया. ओटीटी पर कई सीरीज आई किसी को दर्शकों ने खूब सराहा तो कई सीरीज ऑडियंस को इंप्रेस करने में असफल रही. लेकिन आज हम बात करेंगे ओटीटी के उन शोज के बारे में जिनका दर्शकों को लंबा इंतजार रहा है. यहां है पूरी लिस्ट.

इन शोज का दर्शकों को रहा लंबा इंतजार

1. स्क्विड गेम सीजन 3

ये कोरियन ड्रामा 2021 से फैंस को लगातार एंटरटेन कर रहा है. इस साल इस सीरीज का तीसरा सीजन रिलीज हुआ लेकिन इसके पहले दर्शकों को नई कहानी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा था. 27 जून से ये खतरनाक सीरीज नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर रहा है जिसकी कहानी में जिंदगी और मौत का खूनी खेल दिखाया जाता है.

2. दिल्ली क्राइम सीजन 3

2022 में इस सीरीज का दूसरा सीजन रिलीज हुआ था. तीन साल बाद दर्शकों को इस हिट सीरीज का तीसरा सीजन देखने को मिला. शेफाली शाह की थ्रिलर सीरीज ने भी ऑडियंस को बहुत एंटरटेन किया है. इसके साथ ही इसकी कहानी ने दर्शकों को खूब डराया भी.

डीसीपी वर्तिका सिंह के रोल में शेफाली शाह की खूब सराहना हुई है. नए सीजन में हुमा कुरैशी को भी इसका हिस्सा बनते देखा. हमेशा की तरह इस बार भी कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित रही. नए सीजन में भी सीरीज ने अपने जबरदस्त ट्विस्ट एंड टर्न्स से दर्शकों को चौंका दिया.

3. महारानी सीजन 4

हुमा कुरैशी की पॉपुलर 'महारानी' भी इस साल की मोस्ट अवेटेड सीरीज का हिस्सा रही. इसमें बिहार की राजनीति को बहुत ही बारीकी से दर्शकों के सामने पेश किया गया और एक बार फिर रानी भारती के रोल में हुमा कुरैशी ने अपना डंका बजाया. इस बार की कहानी वाकई काफी दिलचस्प थी जहां रानी भारती राष्ट्रीय मंच पर उतरीं और कई संघर्षों का सामना भी करना पड़ा.

4. द फैमिली मैन सीजन 3

मनोज बाजपेयी की ये हिट सीरीज 21 नवंबर से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम कर रही है. सीरीज के रिलीज के पहले इसने अपने फैंस को लंबा इंतजार करवाया और जब ये फाइनली ओटीटी पर रिलीज हुई इसने पूरी लाइमलाइट अपने नाम कर ली.

इस बार जयदीप अहलावत और निम्रत कौर जैसे कई नए एक्टर्स की इस सीरीज में एंट्री हुई. लेकिन श्रीकांत तिवारी ने हमेशा की तरह इस बार भी अपने फैंस के दिल में अपनी अमिट छाप छोड़ी.

5. स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5: वॉल्यूम 1

द डफर ब्रदर्स की हिट सीरीज का पांचवां और आखिरी सीजन अब नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर रहा है. 26 नवंबर को ये रिलीज हुई और इसके बाद से ही इसके चर्चे शुरू हो गए. पहले वॉल्यूम में सिर्फ 4 ही एपिसोड देखा गया और अब न्यू ईयर के मौके पर मेकर्स अपने फैंस को नई कहानी और आखिरी के एपिसोड के साथ सर्प्राइज करने वाले हैं.