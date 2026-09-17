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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीवीरेंद्र सहवाग की नेटवर्थ कितनी है? अशनीर ग्रोवर को हटाकर 'राइज एंड फॉल' के होस्ट बने 'वीरु'

वीरेंद्र सहवाग की नेटवर्थ कितनी है? अशनीर ग्रोवर को हटाकर 'राइज एंड फॉल' के होस्ट बने 'वीरु'

क्रिकेट की पिच पर गेंदबाजों के छक्के छुड़ाने वाले वीरेंद्र सहवाग अब ओटीटी पर धूम मचाएंगे. वो 'राइज एंड फॉल' सीजन 2 के होस्ट बन गए हैं. उन्होंने अशनीर ग्रोवर को रिप्लेस किया है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 17 Sep 2026 09:56 PM (IST)
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भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व धाकड़ बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने सालों तक क्रिकेट की दुनिया में राज किया और अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से दुनियाभर के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई. इसके बाद वो कमेंट्री में आए और यहां भी छा गए. वहीं अब वो रियलिटी गेम शो 'राइज एंड फॉल' के सीजन 2 के जरिए ओटीटी पर अपनी धाक जमाने आ रहे हैं. इसी बीच आइए ये जान लेते हैं कि इस शो के होस्ट बन चुके वीरेंद्र सहवाग के पास आखिर कितनी संपत्ति है?

वीरेंद्र सहवाग ने अशनीर ग्रोवर को किया रिप्लेस

राइज एंड फॉल के पहले सीजन को भारत पे के पूर्व को-फाउंडर अशनीर ग्रोवर ने होस्ट किया था. हालांकि इसके दूसरे सीजन का वो हिस्सा नहीं हैं. दूसरा सीजन जल्द ही शुरू होने वाला है. उनकी होस्ट की जगह अब वीरेंद्र सहवाग ले चुके हैं. फैंस उन्हें शो की मेजबानी करते हुए देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं.

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वीरेंद्र सहवाग की नेटवर्थ

47 साल के वीरेंद्र सहवाग भारत के सबसे रईस क्रिकेटर्स में से एक हैं. उनके पास अरबों की दौलत है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताविक सहवाग की टोटल संपत्ति 350 करोड़ रुपये है. सहवाग इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के अलावा टीवी चैनलों पर क्रिकेट एक्सपर्ट, कमेंटेटर के रूप में भी कमाई करते हैं. उनकी कमाई का जरिया इन्वेस्टमेंट, सोशल मीडिया और ब्रांड एंडोर्समेंट भी है.

130 करोड़ का घर और लग्जरी कार कलेक्शन

वीरू और 'नजफगढ़ के नवाब' जैसे नामों से भी लोकप्रिय सहवाग एक लग्जरी लाइफ जीते हैं. उनके पास मौजूद सबसे महंगी चीजों में उनका दिल्ली वाला घर है. सहवाग दिल्ली में जिस घर में रहते हैं उसका नाम 'कृष्णा निवास' है. इसकी कीमत 130 करोड़ रुपये है. इस बंगले में थिएटर, बड़ा गार्डन एरिया और जिम सहित कई लग्जरी चीजें हैं. वहीं उनके कार कलेक्शन की बात करें तो पूर्व खिलाड़ी के पास बीएमडब्ल्यू और बेंटले कॉन्टिनेंटल जैसी कारें हैं.

वीरेंद्र सहवाग की नेटवर्थ कितनी है? अशनीर ग्रोवर को हटाकर 'राइज एंड फॉल' के होस्ट बने 'वीरु

राइज एंड फॉल सीजन 2 के बारे में

राइज एंड फॉल सीजन में कुल 15 कंटेस्टेंट होंगे. अभी 4 कंटेस्टेंट के नाम पर मुहर लगी है. ये नाम हैं प्रियंका चाहर चौधरी, शहजाद पूनावाला, स्वरा भास्कर और करण पटेल के. राइज एंड फॉल सीजन 2 की शुरुआत 26 सितंबर 2026 से प्राइम वीडियो और एमएक्स प्लेयर पर होगी.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 17 Sep 2026 09:51 PM (IST)
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