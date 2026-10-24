अगर आपको क्राइम, सस्पेंस और मर्डर मिस्ट्री से भरपूर कहानियां देखना पसंद है, तो नेटफ्लिक्स पर मौजूद ये स्पेनिश थ्रिलर सीरीज आपकी वॉचलिस्ट में जरूर होनी चाहिए. 'मनी हाइस्ट' की खतरनाक लूट से लेकर 'द इनोसेंट' के चौंकाने वाले रहस्यों तक, इन सीरीज में हर मोड़ पर कुछ ऐसा होता है, जो आपको स्क्रीन से नजरें हटाने नहीं देगा.

कहीं अपराधियों की चालाकी देखने को मिलेगी, तो कहीं रिश्तों के पीछे छिपे राज और एक कत्ल की गुत्थी उलझाए रखेगी. तो आइए, जानते हैं नेटफ्लिक्स पर मौजूद ऐसी ही 7 बेहतरीन स्पेनिश क्राइम थ्रिलर सीरीज के बारे में, जिन्हें आप वीकेंड पर बिंज-वॉच कर सकते हैं.

'मनी हाइस्ट'

स्पेनिश क्राइम थ्रिलर की बात हो और 'मनी हाइस्ट' का नाम न आए, ऐसा मुश्किल है. इस सीरीज में प्रोफेसर नाम का एक शातिर शख्स कुछ अपराधियों की टीम बनाता है, जो स्पेन की रॉयल मिंट में अब तक की सबसे बड़ी लूट को अंजाम देने की योजना बनाते हैं.

पुलिस, बंधक, चालाक रणनीतियां और हर कदम पर बदलते हालात कहानी को रोमांचक बनाते हैं. सीरीज में हर किरदार की अपनी कहानी है, जो दर्शकों को इससे जोड़े रखती है. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

'द इनोसेंट'

अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जिनमें हर जवाब के साथ एक नया सवाल खड़ा हो जाए, तो 'द इनोसेंट' देख सकते हैं. इसकी कहानी मातेओ विडाल नाम के शख्स की है, जिसकी जिंदगी एक लड़ाई के दौरान हुई अनजाने में हत्या के बाद बदल जाती है.

सजा काटने के बाद वो नई शुरुआत करने की कोशिश करता है, लेकिन अतीत से जुड़ी एक घटना उसे फिर रहस्यों और अपराधों के जाल में फंसा देती है. जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, कई ऐसे राज खुलते हैं जो पूरी कहानी को नया मोड़ देते हैं. ये सीरीज भी नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है.

'द स्नो गर्ल'

'द स्नो गर्ल' एक बच्ची के अचानक लापता होने और उसे खोजने की कोशिशों पर आधारित क्राइम थ्रिलर है. मलागा में एक परेड के दौरान अमाया नाम की बच्ची गायब हो जाती है. इस मामले को एक युवा पत्रकार मिरेन अपने हाथ में लेती है और सच्चाई तक पहुंचने के लिए जांच शुरू करती है.

इस दौरान उसे कई ऐसे सुराग मिलते हैं, जो मामले को और पेचीदा बना देते हैं. बच्ची के परिवार का दर्द, पत्रकार की जद्दोजहद और जांच के दौरान सामने आने वाले रहस्य इसे दिलचस्प बनाते हैं. ये सीरीज भी नेटफ्लिक्स पर मौजूद है.

'द मेस यू लीव बिहाइंड'

ये सीरीज एक ऐसी टीचर की कहानी है, जो नई नौकरी के लिए अपने पति के गृहनगर पहुंचती है. लेकिन वहां उसकी जिंदगी तब उलझ जाती है, जब उसे अपने से पहले इस स्कूल में पढ़ाने वाली टीचर और उससे जुड़ी रहस्यमयी परिस्थितियों के बारे में पता चलता है.

वो धीरे-धीरे मामले की तह तक जाने की कोशिश करती है, लेकिन इस दौरान उसे कई ऐसे राज मिलते हैं, जिनका असर उसकी अपनी जिंदगी पर भी पड़ने लगता है. ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है.

'लॉक्ड अप'

'लॉक्ड अप' जेल की दुनिया पर आधारित क्राइम थ्रिलर सीरीज है. कहानी मैकारेना नाम की एक महिला के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे अपने बॉस के कहने पर वित्तीय धोखाधड़ी करने के बाद जेल जाना पड़ता है. जेल के अंदर उसे खतरनाक कैदियों, सत्ता की लड़ाई और खुद को बचाने की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है.

यहां दोस्ती और दुश्मनी के समीकरण तेजी से बदलते हैं और हर फैसला उसके लिए भारी पड़ सकता है. सीरीज में अपराध के साथ-साथ इंसानी रिश्तों और मुश्किल हालात में जिंदा रहने की जद्दोजहद भी दिखाई गई है. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

'एलीट'

'एलीट' की कहानी एक महंगे और प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के इर्द-गिर्द घूमती है. जब अलग-अलग सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले छात्र एक ही स्कूल में मिलते हैं, तो उनके बीच टकराव शुरू हो जाता है.

दोस्ती, प्यार, ईर्ष्या और आपसी दुश्मनी के बीच एक अपराध कहानी का रुख बदल देता है. इसके बाद छात्रों के रिश्तों और उनके छिपे हुए राजों की परतें खुलने लगती हैं. ये नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है.

'बर्निंग बॉडी'

'बर्निंग बॉडी' एक अपराध की जांच और उसके पीछे छिपे रिश्तों की कहानी दिखाती है. इसकी कहानी बार्सिलोना में एक पुलिस अधिकारी के जले हुए शव के मिलने से शुरू होती है. जांच आगे बढ़ती है, तो शक की सुई उसके करीबी लोगों की तरफ घूमने लगती है.

प्यार, जलन, धोखे और आपसी तनाव से जुड़ी बातें मामले को और उलझा देती हैं. जैसे-जैसे पुलिस सबूत जुटाती है, वैसे-वैसे इस अपराध से जुड़े लोगों के रिश्तों की नई परतें सामने आती हैं. सच्ची घटना से प्रेरित यह सीरीज उन लोगों के लिए दिलचस्प हो सकती है, जिन्हें वास्तविक मामलों से प्रेरित क्राइम ड्रामा पसंद है. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.