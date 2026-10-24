Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीखून, धोखा और सस्पेंस, नेटफ्लिक्स की ये 7 धांसू स्पेनिश क्राइम थ्रिलर हिला देंगी आपका दिमाग

खून, धोखा और सस्पेंस, नेटफ्लिक्स की ये 7 धांसू स्पेनिश क्राइम थ्रिलर हिला देंगी आपका दिमाग

क्राइम और सस्पेंस के शौकीन हैं, तो नेटफ्लिक्स पर मौजूद ये 7 स्पेनिश थ्रिलर सीरीज आपको खूब पसंद आएंगी. इनकी कहानी में ऐसे ट्विस्ट और रहस्य हैं, जो आपको स्क्रीन से नजरें हटाने नहीं देंगे.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 24 Oct 2026 09:26 PM (IST)
Preferred Sources

अगर आपको क्राइम, सस्पेंस और मर्डर मिस्ट्री से भरपूर कहानियां देखना पसंद है, तो नेटफ्लिक्स पर मौजूद ये स्पेनिश थ्रिलर सीरीज आपकी वॉचलिस्ट में जरूर होनी चाहिए. 'मनी हाइस्ट' की खतरनाक लूट से लेकर 'द इनोसेंट' के चौंकाने वाले रहस्यों तक, इन सीरीज में हर मोड़ पर कुछ ऐसा होता है, जो आपको स्क्रीन से नजरें हटाने नहीं देगा. 

कहीं अपराधियों की चालाकी देखने को मिलेगी, तो कहीं रिश्तों के पीछे छिपे राज और एक कत्ल की गुत्थी उलझाए रखेगी. तो आइए, जानते हैं नेटफ्लिक्स पर मौजूद ऐसी ही 7 बेहतरीन स्पेनिश क्राइम थ्रिलर सीरीज के बारे में, जिन्हें आप वीकेंड पर बिंज-वॉच कर सकते हैं.

'मनी हाइस्ट'

स्पेनिश क्राइम थ्रिलर की बात हो और 'मनी हाइस्ट' का नाम न आए, ऐसा मुश्किल है. इस सीरीज में प्रोफेसर नाम का एक शातिर शख्स कुछ अपराधियों की टीम बनाता है, जो स्पेन की रॉयल मिंट में अब तक की सबसे बड़ी लूट को अंजाम देने की योजना बनाते हैं. 

खून, धोखा और सस्पेंस, नेटफ्लिक्स की ये 7 धांसू स्पेनिश क्राइम थ्रिलर हिला देंगी आपका दिमाग

पुलिस, बंधक, चालाक रणनीतियां और हर कदम पर बदलते हालात कहानी को रोमांचक बनाते हैं. सीरीज में हर किरदार की अपनी कहानी है, जो दर्शकों को इससे जोड़े रखती है. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. 

'द इनोसेंट'

अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जिनमें हर जवाब के साथ एक नया सवाल खड़ा हो जाए, तो 'द इनोसेंट' देख सकते हैं. इसकी कहानी मातेओ विडाल नाम के शख्स की है, जिसकी जिंदगी एक लड़ाई के दौरान हुई अनजाने में हत्या के बाद बदल जाती है. 

खून, धोखा और सस्पेंस, नेटफ्लिक्स की ये 7 धांसू स्पेनिश क्राइम थ्रिलर हिला देंगी आपका दिमाग

सजा काटने के बाद वो नई शुरुआत करने की कोशिश करता है, लेकिन अतीत से जुड़ी एक घटना उसे फिर रहस्यों और अपराधों के जाल में फंसा देती है. जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, कई ऐसे राज खुलते हैं जो पूरी कहानी को नया मोड़ देते हैं. ये सीरीज भी नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है. 

'द स्नो गर्ल'

'द स्नो गर्ल' एक बच्ची के अचानक लापता होने और उसे खोजने की कोशिशों पर आधारित क्राइम थ्रिलर है. मलागा में एक परेड के दौरान अमाया नाम की बच्ची गायब हो जाती है. इस मामले को एक युवा पत्रकार मिरेन अपने हाथ में लेती है और सच्चाई तक पहुंचने के लिए जांच शुरू करती है. 

खून, धोखा और सस्पेंस, नेटफ्लिक्स की ये 7 धांसू स्पेनिश क्राइम थ्रिलर हिला देंगी आपका दिमाग

इस दौरान उसे कई ऐसे सुराग मिलते हैं, जो मामले को और पेचीदा बना देते हैं. बच्ची के परिवार का दर्द, पत्रकार की जद्दोजहद और जांच के दौरान सामने आने वाले रहस्य इसे दिलचस्प बनाते हैं. ये सीरीज भी नेटफ्लिक्स पर मौजूद है. 

'द मेस यू लीव बिहाइंड'

ये सीरीज एक ऐसी टीचर की कहानी है, जो नई नौकरी के लिए अपने पति के गृहनगर पहुंचती है. लेकिन वहां उसकी जिंदगी तब उलझ जाती है, जब उसे अपने से पहले इस स्कूल में पढ़ाने वाली टीचर और उससे जुड़ी रहस्यमयी परिस्थितियों के बारे में पता चलता है. 

खून, धोखा और सस्पेंस, नेटफ्लिक्स की ये 7 धांसू स्पेनिश क्राइम थ्रिलर हिला देंगी आपका दिमाग

वो धीरे-धीरे मामले की तह तक जाने की कोशिश करती है, लेकिन इस दौरान उसे कई ऐसे राज मिलते हैं, जिनका असर उसकी अपनी जिंदगी पर भी पड़ने लगता है. ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है. 

'लॉक्ड अप'

'लॉक्ड अप' जेल की दुनिया पर आधारित क्राइम थ्रिलर सीरीज है. कहानी मैकारेना नाम की एक महिला के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे अपने बॉस के कहने पर वित्तीय धोखाधड़ी करने के बाद जेल जाना पड़ता है. जेल के अंदर उसे खतरनाक कैदियों, सत्ता की लड़ाई और खुद को बचाने की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. 

खून, धोखा और सस्पेंस, नेटफ्लिक्स की ये 7 धांसू स्पेनिश क्राइम थ्रिलर हिला देंगी आपका दिमाग

यहां दोस्ती और दुश्मनी के समीकरण तेजी से बदलते हैं और हर फैसला उसके लिए भारी पड़ सकता है. सीरीज में अपराध के साथ-साथ इंसानी रिश्तों और मुश्किल हालात में जिंदा रहने की जद्दोजहद भी दिखाई गई है. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

'एलीट'

'एलीट' की कहानी एक महंगे और प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के इर्द-गिर्द घूमती है. जब अलग-अलग सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले छात्र एक ही स्कूल में मिलते हैं, तो उनके बीच टकराव शुरू हो जाता है. 

खून, धोखा और सस्पेंस, नेटफ्लिक्स की ये 7 धांसू स्पेनिश क्राइम थ्रिलर हिला देंगी आपका दिमाग

दोस्ती, प्यार, ईर्ष्या और आपसी दुश्मनी के बीच एक अपराध कहानी का रुख बदल देता है. इसके बाद छात्रों के रिश्तों और उनके छिपे हुए राजों की परतें खुलने लगती हैं. ये नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है. 

'बर्निंग बॉडी'

'बर्निंग बॉडी' एक अपराध की जांच और उसके पीछे छिपे रिश्तों की कहानी दिखाती है. इसकी कहानी बार्सिलोना में एक पुलिस अधिकारी के जले हुए शव के मिलने से शुरू होती है. जांच आगे बढ़ती है, तो शक की सुई उसके करीबी लोगों की तरफ घूमने लगती है. 

खून, धोखा और सस्पेंस, नेटफ्लिक्स की ये 7 धांसू स्पेनिश क्राइम थ्रिलर हिला देंगी आपका दिमाग

प्यार, जलन, धोखे और आपसी तनाव से जुड़ी बातें मामले को और उलझा देती हैं. जैसे-जैसे पुलिस सबूत जुटाती है, वैसे-वैसे इस अपराध से जुड़े लोगों के रिश्तों की नई परतें सामने आती हैं. सच्ची घटना से प्रेरित यह सीरीज उन लोगों के लिए दिलचस्प हो सकती है, जिन्हें वास्तविक मामलों से प्रेरित क्राइम ड्रामा पसंद है. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

और पढ़ें

About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
Read More
Published at : 24 Oct 2026 09:26 PM (IST)
Tags :
Netflix Spanish Crime Thriller Series
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ओटीटी
'कॉफी विद करण 9' के मेहमान बने जान्हवी-अर्जुन और वरुण धवन, खुलेंगे कई बड़े राज, देखें प्रोमो
KWK 9: करण के शो के मेहमान बने जान्हवी-अर्जुन और वरुण, खुलेंगे कई बड़े राज
ओटीटी
Rise And Fall 2: गौतम गुलाटी बने अल्टीमेट रूलर, निहारिका-जशवंत के बीच बढ़ीं नजदीकियां
'राइज एंड फॉल 2': गौतम गुलाटी बने अल्टीमेट रूलर, निहारिका-जशवंत के बीच बढ़ीं नजदीकियां
ओटीटी
OTT पर आई 'गजब रात', पहले नाम था 'घूसखोर पंडित', जानें कहां देखें मनोज बाजपेयी की फिल्म
OTT पर आई 'गजब रात', जानें कहां देखें मनोज बाजपेयी की फिल्म
ओटीटी
हॉरर फिल्म Obsession की OTT रिलीज डेट कंफर्म, जानें- हिंदी में कहां देख पाएंगे
हॉरर फिल्म Obsession की OTT रिलीज डेट कंफर्म, जानें- हिंदी में कहां देख पाएंगे
Advertisement

वीडियोज

Laxmi Niwas:🥲Veer ने Nia को गोद में लेकर बहाए आंसू! Radhika भी समझ नहीं पा रही उसकी यह हालत #sbs
Bollywood News: पहली बार ओटीटी पर साथ दिखेगी अदिति राव हैदरी और पंकज त्रिपाठी की जोड़ी (24.10.26)
Sansani: कैमरे में कैद रफ्तार का जानलेवा कहर !
Bahraich Viral Tower Video: शादी की जिद्द... टावर पर मोहब्बत वाला ड्रामा! | UP News
Janhit with Chitra Tripathi | SIR Controversy: राहुल आंदोलन को ही 'ब्रेक' लगा गये ! | Gyanesh Kumar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
गृह मंत्री शाह की पुलिस मुख्यालय में बड़ी बैठक, सुरक्षा व्यवस्था का लिया रिव्यू
गृह मंत्री शाह की पुलिस मुख्यालय में बड़ी बैठक, सुरक्षा व्यवस्था का लिया रिव्यू
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजमगढ़: वोटर लिस्ट में 13 जगह 'विकास यादव' का नाम, अखिलेश के आरोपों पर EC का एक्शन
आजमगढ़: वोटर लिस्ट में 13 जगह 'विकास यादव' का नाम, अखिलेश के आरोपों पर EC का एक्शन
बॉलीवुड
'दृश्यम 3' बनी बॉलीवुड की दूसरी मोस्ट प्रॉफिटेबल थ्रीक्वल, कमाया 250 करोड़ प्रॉफिट
'दृश्यम 3' बनी बॉलीवुड की दूसरी मोस्ट प्रॉफिटेबल थ्रीक्वल, कमाया 250 करोड़ प्रॉफिट
क्रिकेट
हारा हुआ मैच जिताने के बाद तिलक वर्मा का बयान, बताया NZ के खिलाफ क्या था प्लान 
हारा हुआ मैच जिताने के बाद तिलक वर्मा का बयान, बताया NZ के खिलाफ क्या था प्लान 
विश्व
‘हम आतंकवाद के खिलाफ...’, जॉर्डन में चर्च पर हुए हमले की भारत ने की कड़ी निंदा
‘हम आतंकवाद के खिलाफ...’, जॉर्डन में चर्च पर हुए हमले की भारत ने की कड़ी निंदा
इंडिया
क्या विपक्ष की 1 नवंबर की रैली होगी स्थगित?, व्यापारियों ने राहुल गांधी को लिखी चिट्ठी
क्या विपक्ष की 1 नवंबर की रैली होगी स्थगित?, व्यापारियों ने राहुल गांधी को लिखी चिट्ठी
बाइक
धांसू फीचर्स के साथ लॉन्च हुई नई Pulsar NS200, जानें कीमत
धांसू फीचर्स के साथ लॉन्च हुई नई Pulsar NS200, जानें कीमत
एग्रीकल्चर
फसल बीमा के 317 करोड़ जारी, किसान ऐसे चेक करें अपना स्टेटस
फसल बीमा के 317 करोड़ जारी, किसान ऐसे चेक करें अपना स्टेटस
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget