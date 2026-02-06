प्रभास की हॉरर कॉमेडी फिल्म 'द राजा साब' 9 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. बड़े बजट में बनी इस फिल्म से बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्डतोड़ कमाई की उम्मीद थी हालांकि ये दर्शकों की उम्मीदें पर खरी नहीं उतरी और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही. बावजूद इसके फैंस 'द राजा साब' की ओटीटी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. फाइनली प्रभास स्टारर फिल्म ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डेब्यू कर लिया है. जानते हैं 'द राजा साब' को ओटीटी पर कहां देख सकते हैं?

'द राजा साब' ओटीटी पर हुई रिलीज

'द राजा साब' अब ओटीटी के प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होना शुरू हो गई है. बहुत से लोग इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे. वहीं स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने इस फिल्म की रिलीज़ से पहले काफी माहौला बनाया था. एक पोस्ट में, प्लेटफॉर्म ने लिखा, “अनएक्सपेक्टेड परिस्थितियों और आखिरी मिनट की टेक्निकल दिक्कतों के कारण, हमने एक्सटेंडेड कट एड किया है! हाइप के कारण हुई असुविधा के लिए खेद है. भारत का सबसे बड़ा सुपरस्टार 6 फरवरी.” इस लाइन ने फैंस को फिल्म के लिए और भी ज़्यादा एक्साइटेड कर दिया क्योंकि हर कोई जानना चाहता था कि एक्सटेंडेड कट में क्या दिखाया जाएगा.

Due to unforeseen circumstances and last-minute technical glitches, we’ve added the extended cut! ⚠️



Regret the inconvenience caused due to hype 🙂



India's Biggest Superstar on JioHotstar | 6th Feb 👑#TheRajaSaabOnJioHotstar #TheRajaSaab #ExtendedCut #JioHotstar pic.twitter.com/3Kq7ofY8qT — JioHotstar Telugu (@JioHotstarTel_) February 5, 2026

फिल्म के बारे में

'द राजा साब' पहली फिल्म है जिसमें प्रभास और डायरेक्टर मारुति ने एक साथ काम किया है. कई फैंस यह देखने के लिए एक्साइटेड थे कि यह नई जोड़ी क्या कमाल करेगी. वहीं फिल्म में तीन लीडिंग लेडीज़ भी हैं. निधि अग्रवाल बेसी का किरदार निभा रही हैं, जिन्हें एक नन और मेन लव इंटरेस्ट के रूप में दिखाया गया है. मालविका मोहनन इस फिल्म के साथ तेलुगु फिल्मों में पहली बार एंट्री की है. रिद्धि कुमार भी एक अहम भूमिका निभा रही हैं.

'द राजा साब' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म अब थिएटर में अपने रन के लगभग आखिर में है. पिछले कुछ दिनों में नंबर्स में काफी गिरावट आई है. 26वें दिन, फिल्म ने सिर्फ 1 लाख रुपये कमाए थे और 27वें दिन, इसने 2 लाख रुपये कमाए. दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस नंबर 208.38 करोड़ रुपये है. वहीं भारत में नेट नंबर 146.03 करोड़ रुपये है और भारत में ग्रॉस 174.13 करोड़ रुपये हैय विदेशों में नंबर 34.25 करोड़ रुपये है.

'द राजा साब' से ओटीटी पर अच्छा परफॉर्म करने की उम्मीद

400 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म की कमाई बहुत कम रही है जबकि इससे रिकॉर्ड तोड़ कमाई की उम्मीद थी. वहीं अब जब ये फिल्म एक्सटेंडेड कट के साथ ओटीटी पर रिलीज हो गई है , तो कई लोग उन सीन्स के बारे में बात कर रहे हैं जो थिएटर में नहीं दिखाए गए थे. इसी के साथ प्रभास स्टारर फिल्म को OTT रिलीज़ के बाद काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलने की उम्मीद है.