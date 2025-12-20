हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीTGIKS S4: करवा चौथ पर नहीं दिखा चांद तो व्रत खुलवाने बादलों में ले गए थे निक जोनस, कपिल के शो पर प्रियंका चोपड़ा का खुलासा

The Great Indian Kapil Show S4: प्रियंका चोपड़ा ने 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो 4' में बताया कि निक जोनस को करवा चौथ बहुत पसंद है. एक्ट्रेस ने बताया कि एक बार निक ने बादलों के बीच उनका व्रत खुलवाया था.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 20 Dec 2025 09:58 PM (IST)
'द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 4' की शुरुआत हो चुकी है. शो के पहले एपिसोड में प्रियंका चोपड़ा बतौर गेस्ट पहुंची थीं. इस दौरान एक्ट्रेस ने अपने और अमेरिकी पति निक जोनस के बारे में कई राज खोले. एक्ट्रेस ने खुलासा किया कि निक को करवा चौथ बहुत पसंद है. एक बार चांद दिखाई नहीं दिया तो उनके पति उन्हें अपने प्लेन से बादलों के बीच चांद का दीदार कराने ले गए थे. इस दौरान प्रियंका ने ये भी खुलासा किया कि वो मालती को भारतीय संस्कृति से भी जोड़े रखने की कोशिश कर रही हैं.

शो की जज अर्चना पूरन सिंह ने प्रियंका चोपड़ा से उनकी बेटी मालती मैरी के बारे में पूछा- ऐसी कोई चीज है जो मालती विदेश में इंडिया की मिस करेगी, क्योंकि उसकी परवरिश यहां नहीं हुई है. इस पर प्रियंका ने कहा- 'वो आती है मेरे साथ यहां, वो हाल ही में हैदराबाद आई थी, मुंबई आई है, दिल्ली आ चुकी है. वो इंडिया काफी ट्रैवल कर चुकी है, अयोध्या भी गई है मेरे साथ.'

मालती मैरी को पसंद है घाघरा-चोली
प्रियंका चोपड़ा अपनी बेटी मालती मैरी को लेकर आगे बताती हैं कि उसे इंडियन अटायर बहुत पसंद है. एक्ट्रेस ने कहा- 'मैंने कोशिश की है कि हमारी संस्कृति उसके आस-पास रहे. वो घाघरा चोली पहनती है तो अपने आपको इंडियन प्रिंसेस बोलती है. उसे घाघरा बहुत पसंद है. उसके लिए मैं बिंदी और चूड़ियां लेकर जाती हूं. इसके बाद प्रियंका चोपड़ा ने बताया कि उनके अपने पति निक जोनस को अचार बहुत पसंद है और वो इंडियन खाने के साथ अचार खाते हैं.'

पति निक जोनस का फेवरेट है करवा चौथ
प्रियंका चोपड़ा ने इसके बाद बताया कि उनकी सास उन्हें करवा चौथ पर सरगी भेजती हैं. इसके बाद एक्ट्रेस ने खुलासा किया कि उनके पति निक जोनस को करवा चौथ बहुत पंसद है. उन्होंने कहा- 'वो तो बहुत खुश हैं, उनका फेरवेट है कि वाह मेरी लंबी उम्र के लिए तुम खाना नहीं खा रही हो. हमने इतनी अजीब अजीब जगहों पर चांद को ढूंढने की कोशिश की है.'

बादलों के बीच जाकर प्रियंका ने खोला था व्रत
देसी गर्ल आगे बताती हैं- 'एक बार वो स्टेडियम में थे और स्टेडियम में शो हो रहा. चांद मिल ही नहीं रहा था, बादल थे और बारिश होने वाली थी और 60 से 70 हजार लोग थे और वो शो किए जा रहे थे. 10 बज गए, 11 बज गए और चांद दिख ही नहीं रहा था. ये बहुत रोमांटिक चीज है मैं आपको बता रही हूं, वो मुझे अपने प्लेन में बादलों के ऊपर ले गए और वहां पर हमने व्रत तोड़ा.'

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 20 Dec 2025 09:47 PM (IST)
Nick Jonas Priyanka Chopra KAPIL SHARMA The Great Indian Kapil Show S4
Embed widget