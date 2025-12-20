कपिल शर्मा के शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' का नया सीजन शुरू हो गया है. आज शो का पहला एपिसोड स्ट्रीम हुआ जिसमें एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा फर्स्ट गेस्ट बनीं. इस दौरान एक्ट्रेस ने होस्ट कपिल शर्मा के साथ जमकर मस्ती की.

'द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 4' के सेट पर प्रियंका चोपड़ा ने कपिल की बीवी गिन्नी को फोन लगाया. इस दौरान एक्ट्रेस ने गिन्नी से कपिल के फ्लर्ट करने को लेकर शिकायत की. इस पर गिन्नी ने कहा कि उन्हें तसल्ली है कि कपिल उनसे ही फ्लर्ट कर रहे हैं. इस दौरान गिन्नी ने प्रियंका से उनकी बेटी मालती मैरी के बारे में भी पूछा.

इतना ट्रैवल कैसी कर लेती हैं प्रियंका चोपड़ा?

कपिल शर्मा ने प्रियंका चोपड़ा से पूछा- 'आप एलए से मुंबई आती हैं, मुंबई से लंदन चली जाती हैं और लंदन से एलए चली जाती हैं शूटिंग के लिए. ऐसी कौन सी चीज है जो आपको ट्रैवल करने के लिए मोटिवेट करती है?' इस पर एक्ट्रेस कहती हैं- 'देखो जब आप अपना बैंक बैलेंस देखते हैं और उसमें जीरो, जीरो, जीरो ऐड होते रहते हैं तो काफी मोटिवेशन मिलती है. लेकिन अपनी काबिलियत को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी होता है. अगर इंसान में एव्यूलूशन नहीं होगा, खासकर एक आर्टिस्ट के तौर पर, अब तुम सेम ही शो करते जा रहे हो, तुम्हारी बात अलग है.'

निक जोनस से पहली बार कहां मिली थीं देसी गर्ल?

कपिल शर्मा ने प्रियंका चोपड़ा से पूछा कि वो और निक जोनस पहली बार कहां मिले थे. उन्होंने पूछा- 'कबूतर से उनका मैसेज आया था?' इसपर एक्ट्रेस वे कहा- 'कबूतर तो नहीं, लेकिन ट्विटर की जो चिड़िया है उससे मैसेज आया था. उन्होंने मुझे ट्विटर पर डायरेक्ट मैसेज किया था.' इसके बाद कपिल प्रियंका से पूछा- 'ट्विटर से पहले आपने निक के गाने सुने थे?' इसके जवाब में प्रियंका ने कहा- 'मैं गाने जानती थी, लेकिन उनके म्यूजिक से बहुत ज्यादा फैमिलियर नहीं थी. फिर मैंने उनका एक गाना देखा जिसमें उनकी शर्ट फट जाती है. तो मैंने सोचा कि अब तो डेट पर जाना पड़ेगा.'

वाराणसी के बजट पर बोलीं प्रियंका चोपड़ा?

इसके बाद कपिल शर्मा प्रियंका चोपड़ा की एस एस राजामौली संग अपकमिंग फिल्म वाराणसी को लेकर बात की. कपिल शर्मा ने पूछा कि इस फिल्म का बजट 1300 करोड़ रुपए है? ऐसी खबरें थीं कि आपके फिल्म में आने के बाद बजट बढ़ा है. इस पर प्रियंका चोपड़ा ने कहा- 'कहना क्या चाहते हो आधा पैसा मेरे अकाउंट में गया है?'

इस दौरान जज नवजोत सिंह सिद्धू वे प्रियंका से पूछा कि इस फिल्म का क्या प्लॉट जिसकी वजह से इसका बजट 1300 करोड़ रुपए है. इस पर कपिल शर्मा ने कहा- 'बाहुबली का सेकेंड पार्ट आने से पहले राजामौली सर ने ये नहीं पता चलने दिया था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तो आपको लगता है कि वो फिल्म रिवील करेंगे?'