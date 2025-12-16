हॉरर-कॉमेडी फिल्मों का क्रेज लोगों के सिर चढ़कर बोलता है. कोई भी हॉरर-कॉमेडी फिल्म आती है तो लोग उसके फैन हो जाते हैं. दिवाली के मौके पर आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की थामा सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की है. सिनेमाघरों पर धमाल मचाने के बाद अब ये फिल्म ओटीटी पर आ गई है.

थामा की ओटीटी रिलीज का फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. ये इंतजार खत्म हो गया है और रिलीज के दो महीने बाद ये फिल्म ओटीटी पर आ गई है. आइए आपको बताते हैं इस फिल्म को कब और कहां ओटीटी पर देख सकते है.

कब और कहां देखें

आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की थामा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ गई है. ये फिल्म 16 दिसंबर यानी आज ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज हो गई है. इस फिल्म को प्राइम वीडियो पर हिंदी और तेलुगू में देख सकते हैं. प्राइम वीडियो पर थामा ट्रेंड कर रही है. फैंस ने रात से ही देखना इसे शुरू कर दिया है. इस बार का वीकेंड बहुत खास होने वाला है.

बॉक्स ऑफिस पर की इतनी कमाई

थामा लंबे समय तक बॉक्स ऑफिस पर छाई रही थी. इस फिल्म ने अच्छी कमाई की है. रिपोर्ट्स के मुताबिक थामा ने इंडिया में 141 करोड़ का कलेक्शन किया है वहीं इसके वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो इसने 211.81 करोड़ कमाए हैं. ये इस साल की हिट फिल्मों में से एक है.

ये है स्टारकास्ट

थामा मैडॉक के हॉरर यूनिवर्स की फिल्म है. इससे पहले स्त्री 2, भेड़िया भी आ चुकी हैं. थामा के बाद भी कई फिल्में इस यूनिवर्स की आने वाली हैं. थामा में आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना के साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी अहम किरदार निभाते नजर आए हैं. इस फिल्म को आदित्य सरपोतदर ने डायरेक्ट किया है.

