कॉमेडियन तन्मय भट्ट अक्सर अपनी वीडियो की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं. एक बार फिर वो चर्चा में आ गए हैं. इस बार वीडियो की वजह से नहीं बल्कि अपने नेटवर्थ की वजह से हर जगह छा गए हैं. एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि तन्मय इंडिया के सबसे अमीर यूट्यूबर हैं और उनकी नेटवर्थ 665 करोड़ है. तन्मय खुद अपनी नेटवर्थ सुनकर चौंक गए हैं और उनका रिएक्शन सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

सोमवार को टेक इंफॉर्मर की एक रिपोर्ट सामने आई थी जो माईजार ब्लॉग के अनुमानों पर आधारित थी. इसमें नेटवर्थ के मामले में तन्मय भट्ट टॉप पर थे.उनके बाद टैक्निकस गुरुजी और समय रैना थे. तन्मय की नेटवर्थ जहां 665 करोड़ और दूसरे नंबर पर टैक्निकल गुरुजी 356 करोड़ के साथ हैं.

तन्मय ने किया रिएक्ट

तन्मय अपनी नेटवर्थ के बारे में सुनकर खुद चौंक गए हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है. उन्होंने लिखा- 'भाई इतने पैसे होते तो मैं यूट्यूब मेंबरशिप नहीं बेच रहा होता.' तन्मय के इस पोस्ट पर लोग खूब मजे ले रहे हैं. एक ने लिखा- 'तन्मय भाई मेरे मुंह पर 10-20 करोड़ मार दो नहीं तो आपके यहां रेड हो जाएगी.'

Bhai itne paide hote toh main YouTube membership nahi beach raha hota 🤣 — Tanmay Bhat (@thetanmay) October 4, 2025

बता दें ये पहली बार नहीं है जब तन्मय को अपनी नेटवर्थ के बारे में खुलकर बात करनी पड़ी हो. पिछले साल, तन्मय ने अपनी नेटवर्थ की अटकलों पर तब सफाई दी थी जब एक वेल्थ मैनेजमेंट स्टार्टअप ने दावा किया था कि वह भारत के सबसे अमीर कंटेंट क्रिएटर्स में से एक हैं. डेज़र्व की एक रिपोर्ट के अनुसार, उनकी नेटवर्थ 665 करोड़ है.

तन्मय की बात करें तो वो अपनी जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग के लिए जाने जाते हैं. साल 2012 में उन्होंने एआईबी बनाया था. ये कंपनी 2019 में डिसॉल्व हो गई थी. 2018 से ही तन्मय ने अपनी कॉमेडिक आइडेंटिटी बनाना शुरू कर दिया था. 2018 में वो कॉमिक्स्तान सीजन 1 के जज आए थे. 2019 में उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया था जिसके बाद से वो यूट्यूब पर छा गए थे.

