एयर फोर्स डे स्पेशल: बॉलीवुड एक्ट्रेसेस जिन्होंने पर्दे पर देश को दी सलामी

एयर फोर्स डे के मौके पर हम उन वीर योद्धाओं को नमन करते हैं, जो भारत के आसमान से रक्षा करते हैं. विशेष रूप से भारतीय वायुसेना के वे जांबाज पुरुष और महिलाएं जिनकी बहादुरी हमारे देश को सुरक्षित और ऊंचा उड़ान भरने में सक्षम बनाती हैं.

पर्दे पर दिखी नारी की ताकत

इन वीर योद्धाओं को सलाम करते हुए, यह भी जरूरी है कि हम उन एक्ट्रेसेस को याद करें, जिन्होंने बड़े पर्दे पर वर्दी पहनकर उनके साहस और समर्पण को जीवंत किया. इन एक्ट्रेसेस ने अपने रोल के जरिए भारतीय सिनेमा में नारी शक्ति, दृढ़ता और देशभक्ति की नई एग्जांपल सेट किया है.

जाह्नवी कपूर - गुंजन सक्सेना: द कारगिल गर्ल

गुंजन सक्सेना: द कारगिल गर्ल में जाह्नवी कपूर ने अपने करियर का बेहतरीन रोल निभाया था. वो फिल्म में थी फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना के रूप में, जो भारत की पहली महिला कॉम्बैट पायलटों में से एक थीं. कारगिल युद्ध के बैकग्राउंड पर बनी इस फिल्म में जाह्नवी ने एक ऐसी फीमैल की स्टोरी को जिंदा किया जिसने पुरुष प्रधान दुनिया में अपनी जगह बनाई. उनकी इमोशनल और पावरफुल एक्टिंग इंस्पिरेशन बन गया.

दीपिका पादुकोण - फाइटर

फिल्म 'फाइटर' में दीपिका पादुकोण ने स्क्वाड्रन लीडर मिनल राठौड़ के रूप में आसमान की ऊंचाइयों को छू लिया. उनकी आउटकमिंग पर्सनालिटी, एक्शन सीन और उनका फिजिकल डेडीकेशन सीन्स इस रोल में जान डाल दी थी. दीपिका की यह रोल न सिर्फ शक्ति और इमोशंस का मिक्स थी, बल्कि भारतीय वायुसेना की जांबाज भावना को सच्ची श्रद्धांजलि भी थी.

कंगना रनौत - तेजस

फीयरलेस और जोशीली कंगना रनौत ने फिल्म 'तेजस' में भारतीय वायुसेना की एक बहादुर पायलट का रोल निभाया था. फिल्म में उनका रोल एक खतरनाक मिशन पर जाता है और कंगना ने अपने दृढ़ विश्वास से इस रोल में जान डाल दी थी. उन्होंने भारतीय आसमान के उन अनदेखे रक्षकों की भावना को बखूबी पर्दे पर उतारा था.

रकुल प्रीत सिंह - रनवे 34

फिल्म 'रनवे 34' में रकुल प्रीत सिंह ने पायलट ऑफिसर तान्या अल्बुकर्क के रूप में गहरी छाप छोड़ी. भले ही फिल्म सिविल एविएशन पर फोकस्ड थी, लेकिन रकुल की भूमिका ने यह दिखाया कि पायलट प्रोफेशन में डिसिप्लिन बैलेंस और साहस कितना जरूरी है. उनकी एक्टिंग ने फिल्म में स्ट्रैंथ और इमोशनल गहराई दोनों जोड़ी थी.

सोनम कपूर - नीरजा

'नीरजा 'में सोनम कपूर ने नीरजा भनोट का रोल निभाया था, जो न सिर्फ एक बहादुर फ्लाइट अटेंडेंट थीं, बल्कि उन्होंने 359 पेसेजर्स की जान बचाने के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दी थी. सोनम के संयमित और एक्सप्रेसिव एक्टिंग ने नीरजा की वीरता और करुणा को अमर कर दिया था. यही वजह है कि यह फिल्म नारी शक्ति और मानवता की सच्ची मिसाल बन गई.