प्राइम वीडियो पर नवंबर में आईं ये 7 बवाल फिल्में, दिसंबर में देखने के लिए हैं बेस्ट

एंटरटेनमेंट लवर्स का मजा दुगना होने वाला है. बीते महीने प्राइम वीडियो पर कई फिल्मों की एंट्री हुई जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बहुत पसंद की जा रही है. अगर आप कुछ नया और यूनिक देखने की सोच रहे हैं तो ये फिल्में होंगी आपके लिए बढ़िया चॉइस.

प्राइम वीडियो एंजॉय करें ये फिल्म्स

1. स्पाइडर मैन: होमकमिंग

लिस्ट के सबसे पहले नंबर पर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की फिल्म का नाम शामिल है. इस फिल्म ने टॉम हॉलैंड एरा की शुरुआत की और अब ये फ्रेंचाइजी ऑडियंस के दिल में अपनी छाप छोड़ चुकी है. बीते एक महीने से फिल्म प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम कर रही है. अब आप भी अपना वीकेंड का इस मूवी को देखते हुए एंजॉय कर सकते हैं.

2. अंकल बक

ये जॉन कैंडी की अब तक की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंसेस में से एक है. इस फिल्म में उन्होंने एक बैचलर का रोल प्ले किया है जिसे अपने भाई के तीन बच्चों की देख–रेख का जिम्मा सौंपा जाता है. अगर आप एक बार इस फिल्म को देख लेते हैं तो ये श्योर है कि आप भी इसके दीवाने बन ही जाएंगे. इस परफेक्ट कॉमेडी फिल्म को आपके वॉच लिस्ट में जरूर होना चाहिए.

3. द आयरन क्लॉ

जेक एफ्रॉन कीनिया फिल्म हाल ही में प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई है. इसकी कहानी वॉन एरिच फैमिली के सच्ची घटनाओं पर आधारित है. इस फैमिली का रेसलिंग की दुनिया में बड़ा नाम है. बता दें, इसमें जेक एफ्रॉन ने अपने करियर की सबसे बेहतरीन परफार्मेंस दी थी.

4. मिकी 17

ये एक साइंस फिक्शन कॉमेडी फिल्म है. इसकी कहानी जितनी सिंपल लगती है उतनी ये है नहीं. रॉबर्ट पैटिंसन की ये फिल्म अब तक की सबसे फैंसिटिंग फिल्मों में से एक है जहां मेकर्स ने साई फाई और ह्यूमर को बढ़िया तरीके से बैलेंस किया है. इसकी कहानी फ्यूचरिस्टिक है जहां रॉबर्ट पैटिंसन ने मिकी बार्न्स का किरदार निभाया है और उसे एक कॉलोनाइजेशन प्रोजेक्ट के लिए आइस प्लैनेट पर भेजा जाता है.

5. हैप्पी गिलमोर

एडम सैंडलर की ये बेस्ट फिल्मों में से एक है. ये कॉमेडी फिल्म अपने उनके करियर की क्लासिक हिट बन चुकी है जिसे आप प्राइम वीडियो पर घर बैठे आराम से एंजॉय कर सकते हैं. 1966 में रिलीज हुई फिल्म एक हॉकी प्लेयर के बारे में है जो आर्थिक तंगी से परेशानी हो कर गोल्फ के फील्ड में अपनी किस्मत आजमाने जाता है.

6. रियर विंडो

जेम्स स्टीवर्ट इस फिल्म में एक न्यूज फोटोग्राफर की भूमिका निभाते हैं. इंजरी के वजह से वो अपने अपार्टमेंट में ही फंसा रहता है और वहां पड़े–पड़े वो काफी बोर हो जाता है. इसी समय उसे अपने पड़ोसियों के लाइफ में काफी दिलचस्प होती है तभी उसे एक मर्डर प्लॉट के बारे में भी पता चलता है. फिल्म में कई मोड़ ऐसे हैं जहां सस्पेंस बढ़ने लगेगा और साथ ही आपकी उत्सुकता भी.

7. मम्मा मिया

ये एक म्यूजिकल ड्रामा है जिसे दो पार्ट्स में बनाया गया है. इसकी कहानी काफी दिलचस्प है इसके साथ ही फिल्म के गाने भी आइकॉनिक है. स्टारकास्ट की बात करें तो इसमें मेरिल स्त्रीप, अमांडा सेफ्राइड, पियर्स बोर्सनन समेत कई स्टार्स हैं.