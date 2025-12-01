हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीप्राइम वीडियो पर नवंबर में आईं ये 7 बवाल फिल्में, दिसंबर में देखने के लिए हैं बेस्ट

प्राइम वीडियो पर नवंबर में आईं ये 7 बवाल फिल्में, दिसंबर में देखने के लिए हैं बेस्ट

Prime Video New Releases: नवंबर में ओटीटी पर हॉलीवुड की कई धमाकेदार फिल्में रिलीज हुई . अब यही फिल्में आप अपने घर बैठे आराम से एंजॉय कर सकते हैं. ये फिल्म्स बिंज वॉचिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 01 Dec 2025 05:10 PM (IST)
Preferred Sources

एंटरटेनमेंट लवर्स का मजा दुगना होने वाला है. बीते महीने प्राइम वीडियो पर कई फिल्मों की एंट्री हुई जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बहुत पसंद की जा रही है. अगर आप कुछ नया और यूनिक देखने की सोच रहे हैं तो ये फिल्में होंगी आपके लिए बढ़िया चॉइस. 

प्राइम वीडियो एंजॉय करें ये फिल्म्स

1. स्पाइडर मैन: होमकमिंग
लिस्ट के सबसे पहले नंबर पर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की फिल्म का नाम शामिल है. इस फिल्म ने टॉम हॉलैंड एरा की शुरुआत की और अब ये फ्रेंचाइजी ऑडियंस के दिल में अपनी छाप छोड़ चुकी है. बीते एक महीने से फिल्म प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम कर रही है. अब आप भी अपना वीकेंड का इस मूवी को देखते हुए एंजॉय कर सकते हैं. 

2. अंकल बक
ये जॉन कैंडी की अब तक की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंसेस में से एक है. इस फिल्म में उन्होंने एक बैचलर का रोल प्ले किया है जिसे अपने भाई के तीन बच्चों की देख–रेख का जिम्मा सौंपा जाता है. अगर आप एक बार इस फिल्म को देख लेते हैं तो ये श्योर है कि आप भी इसके दीवाने बन ही जाएंगे. इस परफेक्ट कॉमेडी फिल्म को आपके वॉच लिस्ट में जरूर होना चाहिए. 

3. द आयरन क्लॉ
जेक एफ्रॉन कीनिया फिल्म हाल ही में प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई है. इसकी कहानी वॉन एरिच फैमिली के सच्ची घटनाओं पर आधारित है. इस फैमिली का रेसलिंग की दुनिया में बड़ा नाम है. बता दें, इसमें जेक एफ्रॉन ने अपने करियर की सबसे बेहतरीन परफार्मेंस दी थी. 

4. मिकी 17
ये एक साइंस फिक्शन कॉमेडी फिल्म है. इसकी कहानी जितनी सिंपल लगती है उतनी ये है नहीं. रॉबर्ट पैटिंसन की ये फिल्म अब तक की सबसे फैंसिटिंग फिल्मों में से एक है जहां मेकर्स ने साई फाई और ह्यूमर को बढ़िया तरीके से बैलेंस किया है. इसकी कहानी फ्यूचरिस्टिक है जहां रॉबर्ट पैटिंसन ने मिकी बार्न्स का किरदार निभाया है और उसे एक कॉलोनाइजेशन प्रोजेक्ट के लिए आइस प्लैनेट पर भेजा जाता है. 

5. हैप्पी गिलमोर
एडम सैंडलर की ये बेस्ट फिल्मों में से एक है. ये कॉमेडी फिल्म अपने उनके करियर की क्लासिक हिट बन चुकी है जिसे आप प्राइम वीडियो पर घर बैठे आराम से एंजॉय कर सकते हैं. 1966 में रिलीज हुई फिल्म एक हॉकी प्लेयर के बारे में है जो आर्थिक तंगी से परेशानी हो कर गोल्फ के फील्ड में अपनी किस्मत आजमाने जाता है. 

6. रियर विंडो
जेम्स स्टीवर्ट इस फिल्म में एक न्यूज फोटोग्राफर की भूमिका निभाते हैं. इंजरी के वजह से वो अपने अपार्टमेंट में ही फंसा रहता है और वहां पड़े–पड़े वो काफी बोर हो जाता है. इसी समय उसे अपने पड़ोसियों के लाइफ में काफी दिलचस्प होती है तभी उसे एक मर्डर प्लॉट के बारे में भी पता चलता है. फिल्म में कई मोड़ ऐसे हैं जहां सस्पेंस बढ़ने लगेगा और साथ ही आपकी उत्सुकता भी. 

7. मम्मा मिया 
ये एक म्यूजिकल ड्रामा है जिसे दो पार्ट्स में बनाया गया है. इसकी कहानी काफी दिलचस्प है इसके साथ ही फिल्म के गाने भी आइकॉनिक है. स्टारकास्ट की बात करें तो इसमें मेरिल स्त्रीप, अमांडा सेफ्राइड, पियर्स बोर्सनन समेत कई स्टार्स हैं.

और पढ़ें
Published at : 01 Dec 2025 05:10 PM (IST)
Tags :
Mickey 17 The Iron Claw Uncle Buck
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'8.2 प्रतिशत की ग्रोथ रेट पर भारत को बधाई, पाकिस्तान को किस बात की बधाई दूं, आतंकवाद...', इंडिया की जीडीपी देखकर बोले PAK एक्सपर्ट
'8.2 प्रतिशत की ग्रोथ रेट पर भारत को बधाई, पाकिस्तान को किस बात की बधाई दूं, आतंकवाद...', इंडिया की जीडीपी देखकर बोले PAK एक्सपर्ट
बिहार
लालू यादव के कभी खास रहे रामकृपाल ने तेजस्वी को लगाया गले, सदन में दिखी राजनीतिक सौहार्द की मिसाल
लालू यादव के कभी खास रहे रामकृपाल ने तेजस्वी को लगाया गले, सदन में दिखी राजनीतिक सौहार्द की मिसाल
इंडिया
'तकलीफ है तो डॉक्टर के पास जाइए...', संसद में धनखड़ के जिक्र पर खरगे और जेपी नड्डा के बीच जमकर बहस; Video
'तकलीफ है तो डॉक्टर के पास जाइए...', संसद में धनखड़ के जिक्र पर खरगे और नड्डा के बीच बहस; Video
क्रिकेट
'सेब की तुलना संतरे से...', रोहित शर्मा की तुलना अफरीदी से करने पर भड़के पूर्व क्रिकेटर; दिया बड़ा बयान
'सेब की तुलना संतरे से...', रोहित शर्मा की तुलना अफरीदी से करने पर भड़के पूर्व क्रिकेटर; दिया बड़ा बयान
Advertisement

वीडियोज

AatmaHaram Interview: Horror-Comedy Romance,जब Fame की भूख बुला लाई भूत और Influencer की जिंदगी बन गई Funny
Sameer Anjaan, Bollywood’s Music Industry, Lyrics की नई Direction पर खुलकर बातचीत
saas bahu aur sazish: अरमान अभिरा के साथ-साथ मन्नत विक्रांत भी होंगे अलग
UP Road Accident News: गाड़ियों की खौफनाक टक्कर, CCTV में कैद हुआ पूरा हादसा | Mau | ABP News
SIR Row: कोलकाता में सड़क पर उतरे BLO, चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर किया प्रदर्शन | BLO Protest
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'8.2 प्रतिशत की ग्रोथ रेट पर भारत को बधाई, पाकिस्तान को किस बात की बधाई दूं, आतंकवाद...', इंडिया की जीडीपी देखकर बोले PAK एक्सपर्ट
'8.2 प्रतिशत की ग्रोथ रेट पर भारत को बधाई, पाकिस्तान को किस बात की बधाई दूं, आतंकवाद...', इंडिया की जीडीपी देखकर बोले PAK एक्सपर्ट
बिहार
लालू यादव के कभी खास रहे रामकृपाल ने तेजस्वी को लगाया गले, सदन में दिखी राजनीतिक सौहार्द की मिसाल
लालू यादव के कभी खास रहे रामकृपाल ने तेजस्वी को लगाया गले, सदन में दिखी राजनीतिक सौहार्द की मिसाल
इंडिया
'तकलीफ है तो डॉक्टर के पास जाइए...', संसद में धनखड़ के जिक्र पर खरगे और जेपी नड्डा के बीच जमकर बहस; Video
'तकलीफ है तो डॉक्टर के पास जाइए...', संसद में धनखड़ के जिक्र पर खरगे और नड्डा के बीच बहस; Video
क्रिकेट
'सेब की तुलना संतरे से...', रोहित शर्मा की तुलना अफरीदी से करने पर भड़के पूर्व क्रिकेटर; दिया बड़ा बयान
'सेब की तुलना संतरे से...', रोहित शर्मा की तुलना अफरीदी से करने पर भड़के पूर्व क्रिकेटर; दिया बड़ा बयान
ओटीटी
प्राइम वीडियो पर नवंबर में आईं ये 7 बवाल फिल्में, दिसंबर में देखने के लिए हैं बेस्ट
प्राइम वीडियो पर नवंबर में आईं ये 7 बवाल फिल्में, दिसंबर में देखने के लिए हैं बेस्ट
इंडिया
Parliament Winter Session LIVE: संसद में SIR पर बवाल, हंगामे के बाद लोकसभा स्थगित, राज्यसभा से कांग्रेस का वॉकआउट; कल विपक्ष का प्रदर्शन
संसद में SIR पर बवाल, हंगामे के बाद लोकसभा स्थगित, राज्यसभा से कांग्रेस का वॉकआउट; कल विपक्ष का प्रदर्शन
जनरल नॉलेज
क्रिकेट खेलते समय गाली देता है प्लेयर तो कितनी मिलती है सजा? जान लें ICC का नियम
क्रिकेट खेलते समय गाली देता है प्लेयर तो कितनी मिलती है सजा? जान लें ICC का नियम
हेल्थ
Occupational Liver Disease: इन चार नौकरियों को करने से जल्दी खराब हो जाता है लिवर, आज से ही ढूंढना शुरू कर दें नई जॉब
इन चार नौकरियों को करने से जल्दी खराब हो जाता है लिवर, आज से ही ढूंढना शुरू कर दें नई जॉब
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget