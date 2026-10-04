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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी‘प्रियंका सेल्फ मेड वुमेन हैं’, राजीव अदातिया ने प्रियंका को गोल्ड डिगर कहने पर शहजाद को दिया जवाब

‘प्रियंका सेल्फ मेड वुमेन हैं’, राजीव अदातिया ने प्रियंका को गोल्ड डिगर कहने पर शहजाद को दिया जवाब

प्रियंका चाहर चौधरी को ‘गोल्ड डिगर’ कहे जाने पर राजीव अदातिया ने उनको सपोर्ट किया है. उन्होंने प्रियंका को सेल्फ मेड वुमेन बताते हुए ऐसी सोच पर सवाल उठाए.

Written By : हिमांशी चौधरी |  Updated at : 04 Oct 2026 11:54 AM (IST)
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प्रियंका चाहर चौधरी और शहजाद पूनावाला के बीच हुई बहस अब सिर्फ एक रियलिटी शो का झगड़ा नहीं रह गई है. शहजाद के ‘गोल्ड डिगर’ वाले कमेंट के बाद प्रियंका ने तो नाराजगी जाहिर की ही थी. स्वरा भास्कर ने भी उनका साथ दिया और अब टीवी एक्टर राजीव अदतिया ने भी इस मामले पर खुलकर प्रियंका को सपोर्ट किया है. उन्होंने ऐसे मर्दों की मानसिकता पर सवाल उठाया जो महिला के सफल होने पर उसे इस तरह के टैग्स दे देते हैं.

राजीव ने प्रियंका के लिए क्या कहा?

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राजीव अदतिया ने प्रियंका को एक ‘सेल्फ मेड़ वुमेन’ बताया. उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, ‘प्रियंका को राइज एंड फॉल में गोल्ड डिगर कहा गया, जो बिलकुल भी सही नहीं है. आज वो जहां हैं, उसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है. उन्होंने अपने दम पर अपनी पहचान बनाई है और अपने करियर के लिए मेहनत की है. वो सेल्फ मेड वुमेन हैं.’

इसी के साथ उन्होंने उन लोगों की मानसिकता पर सवाल उठाया जो अपनी शर्तों पर जीने वाली सफल लड़की को गोल्ड डिगर मानते हैं. उन्होंने लिखा, पुरुषों को ये क्यों लगता है कि जो भी लड़की सफल है, वो पैसे के पीछे भागती है. ऐसा क्यों कहा जाता है.’

राइज एंड फॉल का ये पूरा मामला है क्या?

दरअसल, ‘राइज एंड फॉल 2’ में प्रियंका चाहर चौधरी और शहजाद पूनावाला के बीच हुई बहस काफी चर्चा में रही थी. इस बहस मे प्रियंका ने शहजाद को ‘मैन चाइल्ड़’ कहा था. इस पर रिएक्ट करते हुए शहजाद पूनावाला ने प्रियंका को ‘गोल्ड डिगर’ कह दिया था.

ये शब्द आमतौर पर ऐसी फीमेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो किसी पुरुष के पैसे या आर्थिक फायदे के लिए उसके साथ रिश्ते में होती है. प्रियंका को यह बात काफी बुरी लगी.

इस बात से प्रियंका हुई थी परेशान

प्रियंका चाहर चौधरी ने स्वरा भास्कर से इस बारे में बात की. उन्होंने बताया कि शहजाद के इस कमेंट ने उन्हें काफी परेशान किया और यह बात पूरी रात उनके दिमाग में चलती रही.

प्रियंका ने कहा, ‘ये मुझे गोल्ड डिगर बोल के गया, पूरी रात मेरे दिमाग में ये ही घूमता रहा. मैं अपने परिवार को खुद पालती हूं और ये मुझे गोल्ड डिगर बोलता है.’ उन्हें अपने लिए गोल्ड डिगर शब्द का इस्तेमाल बहुत गलत लगा.

प्रियंका की बात सुनने के बाद स्वरा भास्कर ने उनका समर्थन किया था. स्वरा ने कहा, ‘गुस्से में लोग कई बार ऐसी बातें कह देते हैं, लेकिन उन्हें यह भी सोचना चाहिए कि उनके शब्द सामने वाले को कितना चोट पहुंचा सकते हैं.’ स्वरा ने प्रियंका को एक अचीवर बताया और माना कि शहजाद को ऐसा कमेंट करने से पहले सोचना चाहिए था.

प्रियंका ने 36 घंटे बिना सोए किया है काम

राइज एंड फॉल के सीजन 2 में नजर आ रही प्रियंका चाहर चौधरी का ‘नागिन 7’ सीरियल जून 2026 में ही खत्म हुआ है. इस शो में उन्होंने अनंत घर की नागरानी का रोल किया था. ‘नागिन 7’ के लिए उन्होंने 36 – 36 घंटे बिना सोए भी काम किया है. ऐसे में उनके लिए इस तरह के शब्द का इस्तेमाल उनके फैंस को भी ठेंस पहुंचा रहा है.

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About the author हिमांशी चौधरी

हिमांशी चौधरी पत्रकारिता में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर चुकीं हैं और फिलहाल ABP Live के साथ बतौर इंटर्न एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इससे पहले वे 'मैं भी भारत' में मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने ट्राइबल बीट से जुड़ी न्यूज रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग, वॉयसओवर और डिजिटल कंटेंट प्रोडक्शन की जिम्मेदारी संभाली थी. पत्रकारिता के साथ उन्हें डिजिटल स्टोरीटेलिंग और वीडियो कंटेंट प्रोडक्शन का भी अनुभव है. संपर्क करें-  himanshi.8012@gmail.com
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Published at : 04 Oct 2026 11:54 AM (IST)
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