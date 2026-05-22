Patriot OTT release: 'पैट्रियट' की ओटीटी रिलीज कंफर्म, जानें कब और कहा देखें मोहनलाल की फिल्म

मलयालम एक्टर मोहनलाल इन दिनों अपनी मच अवेटेड फिल्म 'दृश्यम 3' को लेकर खूब सुर्खियों में हैं. कल यानी 21 मई को ही ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई है, जिसे दर्शक बहुत पसंद कर रहे हैं. इसी बीच मोहनलाल और ममूटी की फिल्म 'पैट्रियट' को लेकर नई खबर सामने आई है कि ये जल्द ही ओटीटी पर रिलीज होने वाली हैं. मेकर्स ने खुद इसका ऐलान कर फैंस को सरप्राइज दिया हैं.

कब रिलीज होगी फिल्म?

हाल ही में जी5 मलयालम ने अपने इंस्टाग्राम पर फिल्म का पोस्टर शेयर कर लिखा, 'मच अवेटेड मलयालम स्पाई-पॉलिटिकल थ्रिलर पैट्रियट, जिसमें साउथ सिनेमा के दो दिग्गज सुपरस्टार एक जबरदस्त लड़ाई में नजर आएंगे, जहां सत्ता, राजनीति और कई बड़े राज सामने आएंगे. 5 जून से मलयालम जी5 पर स्ट्रीम होगी.' इस फिल्म को हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं में भी रिलीज किया जाएगा. इस ऐलान के बाद अब फैंस इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

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फिल्म की कमाई

बता दें कि महेश नारायणन के निर्देशन में बनी ये फिल्म 1 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. हालांकि रिलीज के बाद इसे मिले-जुले रिव्यू मिले और बॉक्स ऑफिस पर भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई. सैकनिल्क के रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म में इंडिया में कुल 31.58 करोड़ रुपये की कमाई की थीं. वहीं ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन 43.25 करोड़ था और दुनियाभर से इसने 79.89 करोड़ रुपये बटोरे थे.

फिल्म की टीम और स्टारकास्ट

फिल्म की कहानी एक सीक्रेट एजेंट्स और मॉनिटरिंग सिस्टम से जुड़ी साजिश पर है. कहानी में कुछ एजेंट्स एक बड़े सर्विलांस नेटवर्क का खुलासा करते है, जो देश के लिए खतरा बन जाता हैं. इसके बाद वो नेटवर्क को खत्म करने की कोशिश करते है. फिल्म को महेश नारायण ने लिखा, एडिट और डायरेक्ट किया है, वहीं इसे एंटो जोसेफ और केजी अनिल कुमार ने प्रोड्यूस किया हैं. फिल्म में मोहनलाल और ममूटी के अलावा फहाद फासिल, नयनतारा, रेवती, दर्शाना राजेंद्र और कुंचको बोबन जैसे दमदार कलाकार नजर आए थे.

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